Artemis II und Business: Erfolg durch Mut und Entscheidungen

Die Artemis-II-Mission steht für Präzision, Mut und klare Entscheidungen unter extremen Bedingungen. Genau diese Prinzipien lassen sich auch auf erfolgreiche Unternehmensführung übertragen.

Freiburg, 20. April 2026 – Die vier Astronauten der Mission Artemis II sind nach ihrem rund neuntägigen Flug sicher im Pazifik vor der kalifornisch-mexikanischen Küste gelandet. Die Mission war der erste bemannte Testflug des Orion-Raumschiffs und zugleich die erste bemannte Mission des Artemis-Programms der NASA, die Menschen wieder in Richtung Mond führte. Artemis II ist ein wichtiger Schritt in der Raumfahrtgeschichte und die erste bemannte Reise seit über 50 Jahren, die Menschen in die Nähe des Mondes gebracht hat. Der Mond ist wissenschaftlich bedeutsam und soll künftig wieder intensiver erforscht werden, mit dem langfristigen Ziel einer möglichen Forschungsbasis.

Um an einer solchen Mission teilzunehmen, braucht es nicht nur eine Entscheidung und viel Mut, sondern auch jahrelange, intensive und anspruchsvolle Vorbereitung. Die Astronauten absolvieren neben technischen Trainings, Simulationen und Schwerelosigkeitstraining auch ein intensives mentales Training. Dabei lernen sie, schnelle Entscheidungen zu treffen, ihre Ziele konsequent zu verfolgen und mit klarer Kommunikation sowie hoher Motivation zu handeln.

Die Unternehmerin und Keynote Speakerin Beate Glöser weiß, wie wichtig vieler dieser Eigenschaften auch für Unternehmer sind. In ihrer Keynote „Klarheit im Kopf, Leichtigkeit im Herzen“ zu den Themen Entscheidung, Motivation, Kommunikation, Leichtigkeit, Mut, Ziele und Klarheit erläutert sie, wie entscheidend eine klare Vision für ein Unternehmen ist. Diese Vision muss klar definiert und von allen Beteiligten verinnerlicht werden, sodass sie bei allen Entscheidungen als Grundlage berücksichtigt wird. Die Keynote Speakerin zeigt zudem auf, wie Motivation und Leichtigkeit auch in unsicheren Phasen erhalten bleiben können und wie Entscheidungsprozesse dadurch effektiver, nachvollziehbarer und einfacher werden.

Bei der Weltraumfahrt und in Unternehmen gibt es viele Parallelen. Der Erfolg hängt in beiden Bereichen von guten Entscheidungen unter Druck ab. Auch Unternehmer müssen im Wettbewerb und angesichts ständiger Marktveränderungen schnell und sicher Entscheidungen treffen. Während die Kommunikation bei einer Raumfahrtmission durch die präzise Abstimmung zwischen der Crew und dem Kontrollzentrum der NASA geprägt ist, müssen Unternehmer mit Klarheit, effektiv und zielgerichtet mit ihren Teams kommunizieren. Die Prinzipien Mut, Motivation, Kommunikation, klare Ziele und starke Entscheidungen, die eine Raumfahrtmission erfolgreich machen, sind dieselben, die auch den Erfolg eines Unternehmens bestimmen.

Anhand ihres eigenen Werdegangs zeigt die erfolgreiche Unternehmerin und Keynote Speakerin auf, wie viele Entscheidungen, Mut und Motivation sie zu ihrem heutigen Business geführt haben. In ihrer Keynote wird deutlich, wie stark bewusste Entscheidungen und der nötige Mut den persönlichen und unternehmerischen Weg prägen können. Die Keynote macht klar, dass hohe Motivation und die richtigen Entscheidungen zu enormem Wachstum führen können. Wer dann noch Leichtigkeit mitbringt, kann mit viel Freude seine Ziele erreichen.

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Beate Glöser ist Erfolgsunternehmerin, Keynote Speakerin und Gründerin der Greatness Academy mit Herz und Leidenschaft. Als Business – und Keynote Speakerin im Premiumsegment hilft sie Unternehmerinnen ihr Business auf das nächste Level zu heben und in die Sichtbarkeit zu kommen. Beate inspiriert durch ihre klare Kommunikation und vermittelt ihrem Publikum mit Leichtigkeit Themen, sodass diese umsetzbar sind.

Die zweifache Familienmutter blickt auf über 500 Trainingstage mit mehreren Tausend Teilnehmern zurück. Sie erzählt erfrischend echt und emotional aus ihrem Privatleben – und zeigt uns, wie wir in Einklang mit unseren Gefühlen leben können. Mit ihrer aufrichtigen Offenheit spricht sie über Emotionen und das, was oft unausgesprochen bleibt. Ihre Zuhörer führt sie verlässlich in die Umsetzung und hilft ihnen so, ihre Ziele zu erreichen.

Die ehemalige Kita-Leiterin, ist der Partner für Menschen und Unternehmen, die nachhaltige Veränderung in der Tiefe erreichen wollen. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, Motivation mit Tiefe zu verbinden – und für ihre klare Botschaft: Wer sich selbst vertraut, gestaltet Zukunft. In Workshops, Leadership-Formaten und auf großen Bühnen schafft sie Räume für echte Veränderung. Persönlich. Nahbar. Und immer mit dem Ziel, Potenziale sichtbar zu machen – im Team wie im Individuum.

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