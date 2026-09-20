Premier American Uranium: DISA-Deal schärft die Uranstory!

Premier American Uranium verkauft vier Colorado-Projekte und gewinnt DISA Uranium als strategischen Partner: 5 Mio. US-Dollar fließen zu 0,75 CAD je Aktie. Der Fokus liegt nun auf…

…Cebolleta, Kaycee und Cyclone.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Premier American Uranium Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Premier American Uranium. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 19.09.2026, 14:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) ordnet sein US-Uranportfolio neu: Vier Colorado-Projekte gehen an DISA Uranium. Gleichzeitig soll DISA 5 Mio. US-Dollar zu 0,75 CAD je Aktie in PUR investieren, ein Aufschlag von 41,5 % auf den Schlusskurs vom 14. September 2026. Der Premier American Uranium (PUR) Fokus liegt nun auf Cebolleta, Kaycee und Cyclone.

DISA steigt mit heftigem Aufschlag ein

Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) überträgt Outlaw Mesa, Atkinson Mesa, Monogram Mesa und Slick Rock und erhält dafür DISA-Aktien im Wert von rund 2 Mio. US-Dollar sowie Warrants. Die Projekte verlassen das Kernportfolio, PUR behält aber indirekte Entwicklungschancen.

Quelle: https://premierur.com/wp-content/uploads/2026/09/09142026-PUR-Final.pdf

Nach Closing soll DISA über Subscription Receipts rund 8,7 % an PUR halten, bei ausreichender Beteiligung ist auch ein Verwaltungsratssitz möglich. Der Aufschlag ist ein unmissverständlich positives Signal. Der Abschluss steht unter Genehmigungen, die Mittel bleiben zunächst treuhänderisch hinterlegt. Neue PUR-Aktien verwässern bestehende Aktionäre.

Cebolleta – Der Bewertungsanker

Cebolleta in New Mexico ist der derzeitige Bewertungsanker im Unternehmen. Die 2025-PEA kalkuliert bei 90 US-Dollar je Pfund U?O? mit durchschnittlich 1,4 Mio. Pfund Jahresproduktion über 13 Jahre, einem After-Tax-NPV (8 %) von 83,9 Mio. US-Dollar und einer After-Tax-IRR von 17,7 %.

Die Metallurgie ist das wichtigste Potenzial: Im Basisszenario beträgt die Recovery 80 %. Bei 90 % könnte der After-Tax-NPV (8 %) auf rund 159 Mio. US-Dollar steigen. Die laufenden Tests sollen in eine aktualisierte PEA für das erste Quartal 2027 einfließen – ein Katalysator, aber noch kein bestätigtes Ergebnis.

Kaycee muss jetzt aus Bohrtreffern eine Ressource machen

Kaycee in Wyoming ist der Explorationshebel. Im 100.000 Fuß-Programm 2026 waren bis Mitte August 50 Bohrungen über 41.960 Fuß abgeschlossen, im Rustler-Gebiet trafen 13 von 22 Bohrungen auf mindestens 0,02 % eU?O?.

Nun muss aus den Treffern eine potenziell per In-Situ-Recovery entwickelbare Ressource werden. Cebolleta liefert bisher den Bewertungsanker, Kaycee und Cyclone zusätzliche Explorationsoptionalität.

DISA bringt Technologie und strategische Reichweite

DISA bringt neben Kapital auch strategische Reichweite: Laut Transaktionsmeldung verfügt das Unternehmen über eine Finanzierung von 105 Mio. US-Dollar, Uranprojekte in Utah und eine NRC-lizenzierte Plattform zur Aufarbeitung von Uranaltlasten. Die HPSA-Technologie könnte den Aufbereitungsweg vereinfachen und den Infrastrukturbedarf senken.

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=XERni7SY9oo&t=2s

Worauf es jetzt ankommt

Der Deal schafft einen klareren Katalysatorpfad. Entscheidend sind der Abschluss und Mittelfreigabe, metallurgische Ergebnisse, das Cebolleta-PEA-Update und weitere Kaycee-Daten. Bei dieser Umsetzung ist eine Neubewertung keine Utopie.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen und Hinweise

Quellen: Premier American Uranium, Mitteilung zur DISA-Transaktion vom 15.09.2026; Cebolleta-PEA vom 30.10.2025; Cebolleta-Arbeitsprogramm vom 27.03.2026; Kaycee-Bohrupdate vom 17.08.2026, Quelle-Intro-Bild: Creative red news background_Von Who is Danny.jpeg

Technischer Hinweis: Die PEA ist eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung und keine Machbarkeitsstudie. Sie enthält teilweise abgeleitete Ressourcen, die nicht als Mineralreserven gelten. Die wissenschaftlichen und technischen Angaben beruhen auf Unternehmensmitteilungen und wurden für diesen Beitrag nicht unabhängig verifiziert.

ANGABEN ZUR VERÖFFENTLICHUNG

Ersteller/Herausgeber: Swiss Resource Capital AG (SRC). Autor: freier Journalist. Auftraggeber: Premier American Uranium Inc. Die SRC erhält von Premier American Uranium Inc. eine Vergütung für IR- und Kommunikationsdienstleistungen. Dadurch besteht ein Interessenkonflikt; die Veröffentlichung ist eine entgeltliche Marketingmitteilung und keine unabhängige Finanzanalyse.

Interessenkonflikte und Beteiligungen: Weder der Autor noch die SRC halten Aktien, Optionen, Warrants oder Derivate von Premier American Uranium. Die Netto-Position der SRC in Premier American Uranium liegt unter 0,5 %. Premier American Uranium hält keine Beteiligung von 5 % oder mehr an der SRC.

Redaktionelle Unabhängigkeit: Premier American Uranium hat diesen Beitrag weder fachlich geprüft noch kommentiert oder freigegeben. Die Veröffentlichung gibt die Einschätzung des Autors und der Redaktion wieder.

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Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen zu erwarteten Genehmigungen, Finanzierungen, Projektentwicklungen, metallurgischen Ergebnissen, Technologien, Ressourcen, Produktionsmöglichkeiten und künftigen Unternehmenswerten sind zukunftsgerichtet. Sie beruhen auf Annahmen und Erwartungen und können sich wesentlich ändern. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund von Markt-, Finanzierungs-, Genehmigungs-, Explorations-, Metallurgie- und anderen Risiken erheblich abweichen.

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