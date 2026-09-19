Ximen Mining Corp. treibt nicht verwässernde Finanzierung für die Erschließung des Portals der Goldmine Kenville voran und kündigt eine Überbrückungs-Privatplatzierung von bis zu 350.000 Dollar an

Vancouver, B.C., 18. September 2026 / IRW-Press / Ximen Mining Corp. (TSX.V: XIM) (FWB: 1XM) (OTC: XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen) freut sich, über den aktuellen Stand seiner Bemühungen zur Sicherung einer nicht verwässernden Finanzierung für den Ausbau des Zugangsstollens und der Mine in der Kenville-Goldmine in der Nähe von Nelson (British Columbia) zu berichten und eine Privatplatzierung in Höhe von bis zu 350.000 $ zur Überbrückung anzukündigen, mit der der laufende Betrieb vor Ort für die nächsten rund 30 Tage finanziert werden soll.

Nicht verwässernde Finanzierung für Portal- und Minenentwicklung

Das Unternehmen führt derzeit Gespräche über eine nicht verwässernde Kapitalbeschaffung zur Finanzierung der Minenerschließung in Kenville, mit dem Ziel, eine Verwässerung der Anteile der Aktionäre so weit wie möglich zu reduzieren oder zu vermeiden, sofern dies zu akzeptablen Bedingungen möglich ist. Ximen verhandelt derzeit mit mehreren Gruppen über mögliche Finanzierungsstrukturen und hofft, innerhalb von etwa 30 Tagen eine Vereinbarung zu treffen.

Diese Gespräche sind noch im Gange, und es wurde keine endgültige Vereinbarung geschlossen. Es kann nicht garantiert werden, dass eine solche Finanzierung abgeschlossen wird bzw. innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder zu den derzeit diskutierten Bedingungen abgeschlossen werden kann. Weitere Einzelheiten werden bekanntgegeben, sobald endgültige Vereinbarungen getroffen werden.

Unser Ziel ist es, Kenville aufzubauen, ohne das Wertsteigerungspotenzial preiszugeben, auf das unsere Aktionäre gewartet haben, sagte Christopher R. Anderson, President und CEO von Ximen. Wir führen derzeit intensive Gespräche mit mehreren Gruppen über eine nicht verwässernde Finanzierung des Portals und des Minenausbaus, und das große Interesse bestärkt uns in unserem Vorhaben. Der Standort ist bereit, die Ausrüstung ist vor Ort und die Stromversorgung ist gewährleistet. Diese kleine Brückenfinanzierung hält unsere Crew am Laufen und uns im Zeitplan, während wir daran arbeiten, das größere Finanzierungspaket in den nächsten 30 Tagen abzuschließen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85911/Ximen_Mining_18-09-2026_DEPRcom.001.jpeg

Portalstandort Goldminenprojekt Kenville

Brücken-Privatplatzierung

Um den Betrieb in Kenville zu unterstützen, während die Finanzierung der Erschließungsmaßnahmen noch finalisiert wird, gibt das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 4.375.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,08 $ pro Einheit bekannt, was einem Bruttoerlös von bis zu 350.000 $ entspricht (das Angebot).

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Warrant für den Kauf von Stammaktien (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,12 $ für einen Zeitraum von 18 Monaten ab dem Ausgabedatum. Bei den Einheiten handelt es sich um Hard-Dollar-Einheiten und nicht um Flow-Through-Einheiten.

Das Unternehmen geht davon aus, das Angebot am oder um den Freitag, den 25. September 2026, abzuschließen.

Verwendung der Erlöse

Die Erlöse aus dem Angebot dienen der Finanzierung der Fortsetzung der Aktivitäten vor Ort in der Kenville-Goldmine in der Nähe von Nelson, British Columbia, und als Überbrückungskapital, um die kurzfristige Umsetzung vor Ort zu unterstützen, während das Unternehmen daran arbeitet, wie oben beschrieben eine längerfristige Finanzierung für den Stollen- und Portalaufbau in Kenville zu sichern.

Standortbereitschaft und Zeitrahmen

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Vorbereitungsarbeiten am Standort Kenville bereits weit fortgeschritten sind: Die Ausrüstung ist vor Ort, die Stromversorgung ist gewährleistet, und die verbleibenden Arbeiten konzentrieren sich auf den Beginn der Bauarbeiten von Portal/Zugangsstollen, sobald die Finanzierung gesichert ist. Nach der aktuellen Einschätzung der Geschäftsführung sind keine wesentlichen zusätzlichen Investitionsausgaben erforderlich, um die Erschließung des Portals bzw. des Stollens über die für die Durchführung dieser Arbeiten benötigten Mittel hinaus voranzutreiben, vorbehaltlich der noch zu erfüllenden Voraussetzungen und Genehmigungsauflagen (einschließlich noch ausstehender technischer Leistungen wie Stabilitätsgutachten für Fundamente und Minenstraßen sowie Arbeiten am Hochwasser-Rückhaltebecken), der Beauftragung von Auftragnehmern, der Witterungsbedingungen und anderer üblicher Faktoren.

Die Arbeiten werden vor Ort mit kleiner Crew fortgesetzt. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, gegen Ende Oktober 2026 mit dem Bau des Portals zu beginnen, vorbehaltlich der Finanzierung, der oben genannten Voraussetzungen und Genehmigungsbedingungen, der Wetterlage, der Verfügbarkeit von Bauunternehmern und anderer üblicher Faktoren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85911/Ximen_Mining_18-09-2026_DEPRcom.002.png

Gestein-Lkw und Schaufelbagger, die im Goldminenprojekt Kenville eingesetzt werden sollen

Portal-Auftragnehmer

Ximen führt auch Gespräche mit potenziellen Auftragnehmern über die Portalentwicklung. Das Unternehmen geht davon aus, zu gegebener Zeit weitere Informationen zur Beauftragung von Auftragnehmern bekanntzugeben.

Angebotsbedingungen

Das Angebot unterliegt der Annahme durch die TSX Venture Exchange. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum des Abschlusses gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Im Zusammenhang mit dem Angebot werden keine Vermittlungsgebühren gezahlt. Der Abschluss unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Insider des Unternehmens können an dem Angebot teilnehmen. Jede Beteiligung erfolgt zu denselben Bedingungen wie bei unabhängigen Zeichnern und wird nach Abschluss der Transaktion gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen offengelegt.

Communityanfragen

Ximen freut sich über Fragen von Community-Mitgliedern zum Standort Kenville. Wer das Unternehmen kontaktieren möchte, kann die Nummer 604-488-3900 anrufen (Anfragen aus der Community bzw. zum Standort). Das Unternehmen ist bestrebt, Anfragen umgehend zu beantworten.

Im Namen des Board of Directors,

Christopher R. Anderson

Christopher R. Anderson,

President, CEO und Direktor

604 488-3900

Investor Relations | 604-488-3900 | ir@XimenMiningCorp.com

FÜR ALLE NEUESTEN UPDATES FOLGEN SIE XIMEN IN DEN SOZIALEN MEDIEN!

X: x.com/XimenMiningCorp

IG: www.instagram.com/ximenminingcorp/

FB: www.facebook.com/Ximenminingcorp/

IN: ca.linkedin.com/company/ximen-mining-corp

TT: www.tiktok.com/@ximenminingcorp

YT: www.youtube.com/@XimenMiningCorp

Über Ximen Mining Corp.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85911/Ximen_Mining_18-09-2026_DEPRcom.003.jpeg

Ximen Mining Corp. hat die Goldmine Kenville in der Nähe von Nelson (British Columbia) erworben, einschließlich aller ober- und unterirdischen Konzessions- und Mineralrechte, Gebäude und Ausrüstung. Das Unternehmen besitzt überdies sämtliche Rechte an drei seiner Edelmetallprojekte, die sich im Süden der Provinz British Columbia befinden. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Goldprojekt Amelia und das epithermale Goldprojekt Brett. Ximen besitzt auch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Derzeit ist das Silberprojekt Treasure Mountain Gegenstand einer Optionsvereinbarung. Der Optionspartner tätigt jährlich gestaffelte Zahlungen in Form von Barmitteln und Aktien und finanziert auch die Erschließung dieses Projekts.

Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XM und der WKN-Nummer A3E2DA in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts, unter anderem Aussagen über den Erhalt der Genehmigung der TSX Venture Exchange und die Ausübung der Option durch Ximen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, kann keine Gewähr übernommen werden, dass diese Erwartungen auch tatsächlich eintreffen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, versucht, potenziell, Ziel, aussichtsreich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, dürften, können, könnten oder sollten. Es handelt sich auch um Aussagen, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen gibt zu bedenken, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen basieren und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann folglich nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der TSX Venture Exchange ausdrücklich gefordert. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, zählt die Möglichkeit, dass die TSX Venture Exchange die geplante Transaktion nicht zeitgerecht oder überhaupt genehmigt. Für weitere Details zu Risikofaktoren und deren möglichen Auswirkungen empfehlen wir dem Leser, die Berichte des Unternehmens zu konsultieren, die über das System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR+) der kanadischen Wertpapierbehörde unter www.sedarplus.ca öffentlich zugänglich sind.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einem Staat der Vereinigten Staaten stattfinden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Ximen Mining Corp

888 Dunsmuir Street – Suite 888, Vancouver, B.C., V6C 3K4 Tel: 604-488-3900

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ximen Mining Corp.

Investor Relations

888-888 Dunsmuir Street

V6C 3K4 Vancouver, BC

Kanada

email : ir@ximenminingcorp.com

Pressekontakt:

Ximen Mining Corp.

Investor Relations

888-888 Dunsmuir Street

V6C 3K4 Vancouver, BC

email : ir@ximenminingcorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.