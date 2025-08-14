PRECOPLAT und MicroCirtec verschmelzen

Leiterplatten-Kompetenz aus Krefeld gebündelt – Zukunft unter einem Namen – MicroCirtec wird Teil von PRECOPLAT.

Die Precoplat Präzisions-Leiterplatten-Technik GmbH richtet sich strategisch neu aus: Mit Wirkung zum 01.08.2025 wurde die MicroCirtec Micro Circuit Technology GmbH vollständig auf die PRECOPLAT GmbH verschmolzen. Dadurch wurde MicroCirtec als eigenständige Gesellschaft aufgelöst – sämtliche Geschäftsbeziehungen, Rechte und Pflichten gehen vollständig auf PRECOPLAT über.

Was auf den ersten Blick wie ein rein formaler Schritt wirkt, bedeutet in Wahrheit: mehr Klarheit, mehr Effizienz und mehr Leistungsfähigkeit – für unsere Kunden und Partner.

Die Verschmelzung ist das Ergebnis einer konsequenten strategischen Weiterentwicklung. PRECOPLAT verfolgt das Ziel, Beratung, Prozesse und Ressourcen noch enger zu verzahnen und unter einem Dach zu vereinen. „Mit der Konzentration auf PRECOPLAT als eine starke Marke bündeln wir unsere Kompetenzen – und können unsere Kunden in Zukunft noch besser und gezielter beraten“, sagt Andreas BRÜGGEN, Geschäftsführer von PRECOPLAT. Katharina VÖLKER, ebenfalls Geschäftsführerin von PRECOPLAT, ergänzt: „Für unsere Kunden bedeutet dieser Schritt Kontinuität und Verlässlichkeit. Gemeinsam mit unserem engagierten Team wollen wir so unsere hohen Qualitätsstandards sichern und gleichzeitig flexibel auf neue Anforderungen reagieren können.“

Für die Kunden und Geschäftspartner von MicroCirtec ergeben sich durch die Verschmelzung keine Änderungen im Tagesgeschäft:

* Bestehende Verträge behalten uneingeschränkt ihre Gültigkeit.

* Rechnungen und alle Geschäftsdokumente werden ab Wirksamwerden der Verschmelzung unter dem neuen Firmennamen PRECOPLAT ausgestellt.

* Kundennummern von MicroCirtec werden unter dem neuen Firmennamen fortgeführt, um eine durchgängige Dokumentation zu gewährleisten.

* Ansprechpartner, Telefonnummern und die Geschäftsadresse bleiben unverändert.

* E-Mail-Adressen lauten künftig auf _@precoplat.de; _die alten @microcirtec.de-Adressen werden zunächst weitergeleitet.

* Der Online-Kalkulator (Onlineshop) ist ab sofort unter shop.precoplat.de erreichbar; bisherige Login-Daten bleiben gültig und alle Bestellhistorien wurden übernommen.

* Die Fertigung der Leiterplatten erfolgt weiterhin vollständig am selben Standort in Krefeld – mit gewohnter Qualität – _Made in Germany_.

Mit der neuen Struktur schafft PRECOPLAT die Grundlage für mehr digitale Durchgängigkeit, eine klarere Außendarstellung und optimierte interne Abläufe. So wird aus zwei Firmen nun ein noch stärkerer Partner – mit gewohnt hoher Zuverlässigkeit, Präzision, Kundenfokus und Qualität auf allen Lagen.

Das Familienunternehmen PRECOPLAT wird in der zweiten Generation von den Geschwistern Andreas BRÜGGEN und Katharina VÖLKER geführt und produziert hochautomatisiert und in allen Seriengrößen – unbestückte ein- und doppelseitige Leiterplatten, Multilayer bis zu 24 Lagen und semiflexible Platinen auf dem auf 25.000 qm angewachsenen Produktionsstandort in NRW.

Die Geschichte von PRECOPLAT beginnt in den frühen 1970er-Jahren im Keller eines Nachtclubs: Inspiriert vom Film „Saturday Night Fever“ wollte der Gastronom Manfred VÖLKER mit einem aufwendigen Licht- und Sounddesign auf den Zug moderner Diskothekenausstattungen aufspringen. Um Kosten zu sparen entwickelte VÖLKER zusammen mit einigen Elektronikstudenten; die aufgrund exzessiven Feierns bei ihm „in der Kreide“ standen, Schaltungen auf Basis kupferbeschichteter Pertinaxplatten. Von der jahrelangen Gastronomie ermüdet, aber an dieser Technik brennend interessiert, sah VÖLKER die kommerziellen Perspektiven der Leiterplatte und gründete 1977 die PRECOPLAT Präzisions-Leiterplatten-Technik GmbH in Krefeld.

Bis heute erfolgt – von der Arbeitsvorbereitung bis zur elektrischen Endprüfung – der gesamte Herstellungsprozess unter einem Dach. Vom einstigen „Kellerkind“ entwickelte sich die PRECOPLAT so zu einem hochmodernen mittelständischen Unternehmen mit derzeitig etwa 75 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von zwölf Millionen Euro.

Weitere Informationen zu PRECOPLAT sind im Netz unter precoplat.de zu finden.

