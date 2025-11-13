Powermax Minerals tätigt erste Meilensteinzahlungen in Zusammenhang mit der Optionsvereinbarung zur Übernahme des Seltenerdprojekts Pinard

Toronto, Ontario, 13. November 2025 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. (CSE: PMAX) (OTCQB: PWMXF) (FWB: T23) (Powermax oder das Unternehmen) freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 3. November 2025 über den Abschluss einer Optionsvereinbarung, gemäß der es eine 100%ige Beteiligung (Optionsvereinbarung) am Seltenerdprojekt Pinard (Projekt) erwerben kann, vorbehaltlich einer Net Smelter Returns Royalty (NSR) in Höhe von 1,5 %, bekannt zu geben, dass das Unternehmen 160.000 Stammaktien ausgegeben und eine erste Meilensteinzahlung in Höhe von 18.000 $ an die Optionsgeber der Liegenschaft geleistet hat.

Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung kann das Unternehmen das Projekt vorbehaltlich der NSR erwerben, indem es die folgenden Bar- und Aktienzahlungen an die Optionsgeber (Optionsgeber) leistet:

Fälligkeitsdatum Zahlungen in Stammaktien Barzahlung (CAD)

Bei Unterzeichnung der Optionsvereinbarung – $18.000

(Datum des

Inkrafttretens)

Innerhalb von 7 Werktagen nach Erhalt der 160.000 –

Genehmigung durch die Canadian Securities

Exchange

Am 1. Jahrestag des Stichtags 160.000 $16.000

Am 2. Jahrestag des Stichtags – $24.000

Am 3. Jahrestag des Stichtags – $32.000

Gesamt 320.000 $90.000

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die NSR einer Rückkaufoption zugunsten des Unternehmens unterliegt, wonach das Unternehmen die NSR durch Zahlung von 500.000 $ an die Optionsgeber auf 1,0 % reduzieren kann.

Das Projekt befindet sich im Norden der kanadischen Provinz Ontario, etwa 70 km nord-nordöstlich der Stadt Kapuskasing, und umfasst 255 zusammenhängende Bergbauclaims mit einer Gesamtfläche von 5178 Hektar. Die Bergbauclaims und -patente sind mit einem Allrad-Pickup über eine wetterfeste Zufahrtsstraße einfach zu erreichen.

Der Pinard Intrusive Rock Complex ist ein alkalisches magmatisches Grundgebirge mit Gesteinen, die von Nephelinsyeniten und Trachyten bis hin zu peralkalischen Graniten reichen. Diese Komplexe treten für gewöhnlich in plattentektonisch relevanten Landschaftsstrukturen in Verbindung mit Grabenbrüchen (Riftzonen), Verwerfungen oder Hotspot-Magmatismus auf (Sage, 1988). Formationen aus dem frühen Präkambrium wie der Pinard-Komplex sind typisch für die Geologie der Sub-Provinz Kapuskasing und weisen Ähnlichkeiten zur Intrusion Clay Howell auf, die 20 Kilometer südwestlich der Konzession Pinard eine Seltenerdmetalllagerstätte beherbergt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81812/PowerMax_131125_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Lageplan zum Konzessionsstandort des Seltenerdmetallprojekts Pinard

Qualifizierte Person

Afzaal Pirzada, P.Geo., ein Direktor des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors

Paul Gorman, CEO & Director

E-Mail: info@powermaxminerals.com

Website: www.powermaxminerals.com

Über Powermax Minerals Inc.

Powermax Minerals Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Förderung von Projekten im Bereich Seltenerdelemente konzentriert. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb des REE-Konzessionsgebiets Cameron, das drei Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von etwa 2.984 Hektar in British Columbia umfasst. Powermax hat außerdem eine Option auf den Erwerb des REE-Konzessionsgebiets Atikokan erworben, das aus 455 nicht patentierten Bergbauclaims im Nordwesten Ontarios besteht. Powermax besitzt außerdem eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Ogden Bear Lodge in Crook County, Wyoming.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen: Aussagen zum möglichen Erwerb des Projekts, Erwartungen hinsichtlich der Optionsvereinbarung und der NSR sowie die erwartete Erteilung der Genehmigungen durch die CSE. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Das Unternehmen geht außerdem davon aus, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und sollten aufgrund der ihnen innewohnenden Unsicherheit nicht als verlässlich angesehen werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

