Powermax leitet Phase-2-Explorationsprogramm auf dem Seltenerdmetall-(REE)-Projekt Cameron in British Columbia ein

Toronto, Ontario – 28. Oktober 2025 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. (CSE: PMAX) (OTCQB: PWMXF) (FWB: T23) (Powermax oder das Unternehmen) freut sich, den Beginn seines Phase-2-Explorationsprogramms auf dem Seltenerdmetall-(REE)-Projekt Cameron in der Kamloops Mining Division in British Columbia bekannt zu geben.

Aufbauend auf den vielversprechenden Phase-1-Ergebnissen

Das Phase-2-Programm ist darauf ausgelegt, den Ergebnissen der Phase-1-Exploration nachzugehen, die das Vorkommen einer Mineralisierung leichter und schwerer Seltenerdmetalle (REE) auf dem Konzessionsgebiet bestätigt hat. Zu den wichtigsten Ergebnissen von Phase 1 gehören (siehe Pressemitteilung vom 8. August 2025):

– Die Gesamt-REE-(TREE)-Werte lagen zwischen 17 ppm und 1.943 ppm.

– Proben von Schwermineralkonzentraten lieferten TREE-Werte von 365 ppm bis 7.561 ppm.

– Auf dem Konzessionsgebiet wurde eine REE-Anreicherung festgestellt, wobei leichte REE (LREE) generell häufiger vorkommen als schwere REE (HREE).

– Beständige Anreicherung mit LREE und HREE in mehreren lithologischen Einheiten.

Diese Ergebnisse belegen das Vorkommen von REE-haltigen Mineralen wie Monazit, Allanit und Xenotim in den Pegmatit- und Gneislithologien der Monashee Group.

Ziele des Phase-2-Programms

1. Geologische Kartierungen und systematische Gesteinsprobenahmen in neuen und zuvor ermittelten mineralisierten Zonen.

2. Weitere Flusssediment- und geochemische Bodenuntersuchungen in unerprobten Entwässerungsgebieten und Gebieten mit wenigen Ausbissen.

3. Zusammenführung des geologischen, geochemischen und geophysikalischen Datenmaterials in einer GIS-Plattform zur genaueren Eingrenzung und Priorisierung von Bohrzielen.

Zeitrahmen der Feldarbeiten

Die Phase-2-Feldarbeiten sind im Gange und werden je nach Wetterlage voraussichtlich rund zwei bis drei Wochen dauern.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81569/PMAX_281025_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Karte der gesamten REE-Analyse des REE-Projekts Cameron in BC

Erklärung des CEO

Paul Gorman, CEO von Powermax Minerals Inc., sagt dazu:

Die ersten Erfolge bei Cameron stimmen unser Team sehr zuversichtlich, so konnte nämlich ein starkes Potenzial für die Auffindung einer Mineralisierung leichter und schwerer Seltenerdmetalle in einem günstigen geologischen Milieu aufgezeigt werden. Das Phase-2-Programm ist ein weiterer wichtiger Schritt im systematischen Ausbau des Projekts, der unseren Aktionären einen bedeutenden Mehrwert verschaffen könnte.

Über das REE-Projekt Cameron

Das REE-Projekt Cameron erstreckt sich über etwa 2.984 Hektar (drei Mineralclaims) in der Kamloops Mining Division. Das Konzessionsgebiet liegt in einem metamorphischen und granitischen Terran, in dem bekanntermaßen REE-Mineralvorkommen lagern – der Monashee Group. Die Mineralisierung bei Cameron steht mit Pegmatiten, Scherzonen und alterierten Gneisen in Zusammenhang, die mit leichten und schweren REE angereichert sind.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Afzaal Pirzada, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einem gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects qualifizierten Sachverständigen, geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors

Paul Gorman, CEO & Direktor

E-Mail: info@powermaxminerals.com

Webseite: www.powermaxminerals.com

Tel: (416) 768-6101

Über Powermax Minerals Inc.

Powermax Minerals Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Förderung von Projekten im Bereich Seltenerdelemente konzentriert. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb des REE-Konzessionsgebiets Cameron, das drei Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von etwa 2.984 Hektar in British Columbia umfasst. Powermax hat außerdem eine Option auf den Erwerb des REE-Konzessionsgebiets Atikokan erworben, das aus 455 nicht patentierten Bergbauclaims im Nordwesten Ontarios besteht. Powermax besitzt außerdem eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Ogden Bear Lodge in Crook County, Wyoming.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen. Zu solchen Aussagen gehören unter anderem Aussagen über potenzielle Mineralisierungen, Explorationspläne, den Zeitplan für Aktivitäten und zukünftige Explorationsergebnisse. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Powermax Minerals Inc. lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktaufsichtsbehörde (wie in den CSE-Richtlinien definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

