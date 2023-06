Positive Preisaussichten für Uran

Der Klimawandel kann nur mit Kernenergie bewältigt werden. Urangesellschaften sollten zu den Gewinnern gehören.

Der Kohlenstoffausstoß hat sich hierzulande noch nicht wesentlich verbessert. Im Jahr 2022 sanken die Kohlendioxid-Emissionen nur leicht, nämlich um 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der größte CO2-Emittent ist China mit rund 30 Prozent der globalen Emissionen. Die USA verursachen rund 13 Prozent und Deutschland etwa knapp zwei Prozent. Bis 2045 soll Deutschland CO2-neutral werden, kein einfaches Unterfangen. Aber auch China bemüht sich den CO2-Ausstoss in den kommenden Jahren zu reduzieren. Der weltweite CO2-Ausstoss nimmt allerdings jedes Jahr zu.

Leider reichen Solar- und Windenergie, vor allem hierzulande, nicht aus. Da muss aus Frankreich, das ganz auf die Atomenergie setzt, saubere Energie zugekauft werden. Uran hat preislich stark zugelegt. Heute kostet das Pound Uran mehr als 50 US-Dollar. Mit ursächlich wirkte die europäische Energiekrise, die die Kernenergie an Attraktivität hat gewinnen lassen. Und wie es scheint, gehen die meisten Kenner der Uranbranche von einem weiter steigenden Uranpreis aus, zum Beispiel von 70 US-Dollar je Pound Uran in 2024 (Bank of America).

Gerade hat Japan ein Gesetz in Kraft gesetzt, wonach die Betriebsdauer bestehender Atomreaktoren unbegrenzt möglich ist, die Beschränkung auf 60 Jahre entfällt. Die Wiederinbetriebnahme von Reaktoren und der Bau neuer Anlagen wird forciert. Japan ist ebenso wie Deutschland ein rohstoffarmes Land. Die meisten neuen Atomkraftwerke plant, wie könnte es anders sein, China, gefolgt von Russland und Indien. Damit also die Abkehr von den fossilen Brennstoffen gelingt, braucht es Uran. Anleger, die wie viele andere von steigenden Uranpreisen überzeugt sind, können sich mit Engagements in Werte wie Consolidated Uranium oder IsoEnergy schon mal positionieren.

IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ – besitzt drei Uranprojekte im Athabascabecken in Saskatchewan, damit in einer der besten Urangegenden. Das Sommerexplorationsprogramm steht jetzt an.

Consolidated Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/consolidated-uranium-inc/ – gehört zu den Gesellschaften, die kurzfristig startbereit sind. Die Projekte liegen in Kanada, Australien, Argentinien und in den USA. Mit der Gründung und Ausgliederung einer Tochtergesellschaft sollen Uranprojekte in Colorado und Wyoming verfolgt werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Consolidated Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/consolidated-uranium-inc/ -) und Iso Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

