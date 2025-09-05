Pioneer AI Foundry gibt jährliches Unternehmensupdate bekannt

Vancouver, BC – 4. September 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe CA: JPEG) (Frankfurt: 6NU0) (Pioneer oder das Unternehmen), ein agentenbasierter KI-Venture-Builder der nächsten Generation an der Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz (KI) und dezentraler Finanzwirtschaft (DeFi), freut sich, ein jährliches Unternehmensupdate für das Jahr, das am 31. Mai 2025 endete, bekanntzugeben.

Mit einer zielgerichteteren Strategie, die auf die Akkumulation digitaler Vermögenswerte und strategische Risikokapitalpartnerschaften ausgerichtet ist, und mit Kora AI als Treasury-Betriebssystem und wirtschaftlichem Motor positioniert sich Pioneer für langfristiges Wachstum und konzentriert sich weiterhin auf die Steigerung des Shareholder Value. Der kurzfristige Schwerpunkt liegt auf einer schlanken Kostenstruktur und Treasury-Rotation; mittelfristig nehmen wir die Validierung von Kora und Kapitalinstrumente ins Visier und langfristig wollen wir uns eine Führungsposition mit einer skalierten BTC-gestützten KI-Treasury sichern, so Darcy Taylor, CEO von Pioneer AI Foundry Inc.

Wichtige Meilensteine im Jahr 2025

– Führung: Ernennung von Darcy Taylor zum Chairman und CEO und Aufnahme von Matthew Lodge in das Board.

– Rebranding: Änderung des Firmennamens in Pioneer AI Foundry Inc., um dem Fokus auf KI und dem dezentralisierten Finanzwesen Rechnung zu tragen.

– Finanzierungen: Aufnahme von ca. 1,65 Millionen $ im Rahmen von Privatplatzierungen, wobei der Erlös für Treasury-Wachstum, Forschung und Entwicklung sowie den Geschäftsbetrieb verwendet wird.

– Kora AI: Einführung der Beta-Plattform im Juli, die programmierbare Treasury-Automatisierung und Echtzeit-Market Intelligence ermöglicht.

– Treasury-Wachstum: Erhöhung der BTC-Bestände auf 3,24 BTC bei Beibehaltung von 2.024 SOL (gestaked).

Strategisches Update und Fortschritte der Venture-Partner

Das vergangene Jahr war eine Phase grundlegender Veränderungen. Am 16. Januar 2025 begrüßte das Unternehmen Darcy Taylor als Chairman of the Board und Chief Executive Officer, um die strategische Neuausrichtung zu einem agentenbasierten KI-Venture-Builder der nächsten Generation an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz und dezentraler Finanzwirtschaft zu leiten.

Zusätzlich ernannte Pioneer Matthew Lodge mit Wirkung vom 16. Januar 2025 in das Board of Directors. Herr Lodge hat 25 Jahre Erfahrung als Unternehmer, Investor und Berater, darunter zuletzt CEO von Satsuma Technology PLC (LSE: SATS). Diese Aufnahmen brachten bedeutende Erfahrungen in der Industrie und dem öffentlichen Markt mit sich.

Am 13. Februar 2025 änderte das Unternehmen während des Geschäftsjahres seinen Namen in Pioneer AI Foundry Inc., um sein Engagement für eine differenzierte Plattform am Schnittpunkt von KI und dezentralisierter Finanzwirtschaft zu signalisieren.

Am 12. März 2025 schloss Pioneer eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 1.028.873,34 $ ab, was 5.715.963 verkauften Einheiten zu einem Preis von 0,18 $ pro Einheit entspricht (das Angebot). Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,25 $ für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Ausgabe, mit Frist bis zum 11. März 2027.

Pioneer AI Foundry konzentriert sich verstärkt auf den direkten Aufbau einer Treasury mit digitalen Assets, die Treasury-Automatisierung durch die Kora AI-Plattform und den Aufbau von Eigenkapitalbeteiligungen in BTC- und Digital-Asset-Treasury-Unternehmen durch sein strategisches Venture-Partner-Ökosystem.

Nach dem 31. Mai 2025 führte das Unternehmen am 25. Juli die Beta-Version der Vorzeige-Plattform Kora AI ein, die leistungsstarke Datentools bietet, mit denen das Unternehmen in der Lage ist, Märkte zu überwachen, Risiken zu analysieren und die Optimierung der Digital-Asset-Treasury zu unterstützen.

Die Digital-Asset-Treasury-Strategie von Pioneer

Pioneer hat ein mehrschichtiges Treasury-Rahmenwerk entwickelt, das direkte Bitcoin- und Solana-Bestände, die Automatisierung durch Kora AI zur aktiven Verwaltung digitaler Assets und die Exposition gegenüber führenden börsennotierten Treasury-Unternehmen durch Beteiligungen an Venture-Partnern kombiniert. Diese Struktur ermöglicht eine diversifizierte Beteiligung an der beschleunigten Konvergenz von KI und institutioneller Bitcoin-Einführung.

Direkter Aufbau einer Treasury mit digitalen Assets

Pioneer baute seine Treasury mit dem Aufbau von Solana- und Bitcoin-Beständen weiter aus und legte damit die Grundlage für eine skalierbare, von Kora AI verwaltete digitale Asset-Basis.

Das Unternehmen bemüht sich weiterhin darum, einen Teil seiner Solana (SOL)-Bestände, einschließlich der aufgelaufenen Staking-Prämien, in Bitcoin (BTC) umzuwandeln.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hält Pioneer direkt 2.024 SOL, von denen der Großteil aktiv gestaked wird, und 3,24 BTC mit einem Gesamtwert von ca. 1,07 Millionen C$, verglichen mit Beständen von 2.292 SOL und 2,07 BTC mit einem Gesamtwert von ca. 0,9 Millionen C$, wie am 24. Juli gemeldet wurde.

*Umrechnung von SOL in CAD und BTC in CAD basierend auf dem Wechselkurs, der auf Coinbase, Netcoins und Coin Square veröffentlicht wurde, Stand vom 3. September 2025, 17:00 Uhr UTC.

Am 26. August gab das Unternehmen bekannt, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 625 000 $ abgeschlossen hatte. Wie bereits angegeben, werden bis zu 20 % des Nettoerlöses für Forschung und Entwicklung, Betriebskosten, Berichtsinfrastruktur sowie allgemeine und administrative Ausgaben verwendet, wobei der verbleibende Erlös für den Erwerb von Bitcoin verwendet wird, was unsere BTC-Treasury-Beteiligung mehr als verdoppeln wird.

Update zu Venture-Partner

Satsuma Technology Plc (LSE: SATS), eine wichtige Position im Venture-Portfolio von Pioneer, hat seine Bitcoin-Treasury- und dezentralisierte Infrastrukturstrategie auf Institutionsebene weiterentwickelt, verstärkt durch die Ernennung globaler Marktführer in das Board und kontinuierliche Fortschritte bei der Kapitalbildung. Satsuma gehört mittlerweile zu den größten Bitcoin-Treasuries im Vereinigten Königreich (nach gemeldeter Größe auf Platz 2) und einer der weltweit führenden Inhaber unter börsennotierten Unternehmen. Pioneer hält 20.000.000 SATS-Aktien (~4,07 %) und ist der Ansicht, dass Satsuma sich in Bezug auf die Einführung von Bitcoin bei Institutionen und KI-Integration an vorderster Front positioniert, was gut mit Pioneers mehrschichtigem Treasury-Modell harmoniert.

Update zu anderen Venture-Partnern

Pioneer unterstützt auch weiterhin die Entwicklung von Sundae Bar Plc, Cykel AI Plc und Supernova Digital Assets. Pioneer hält 26.304.668 SBAR-Aktien (~5,49 %), 19.110.000 CYK-Aktien (~4,17 %) und 8.333.333 SOL.PL-Aktien (~0,52 %). Jedes dieser Unternehmen trägt zur Entwicklung von KI-Agenten-Plattformen und dezentralen Infrastrukturen bei, die die dezentralisierte Strategie von Pioneer stärken.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Finanzangaben sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar ausgewiesen.

ÜBER PIONEER AI FOUNDRY INC.

Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe Canada: JPEG) ist ein börsennotierter Venture Builder, der agentenbasierte KI an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz und dezentraler Finanzwirtschaft (DeFi) vorantreibt. Über seine Tochtergesellschaft Kora AI Pte Ltd hat Pioneer KORA, ein KI-gestütztes Produkt mit DeFi-Schwerpunkt, das sich derzeit in der privaten Beta-Testphase befindet, entwickelt. Das Unternehmen hält strategische Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen, die Innovationen im Bereich KI und Bitcoin-Treasury-Strategien vorantreiben. Dazu gehören Cykel AI Plc, Sundae Bar Plc, Supernova Digital Assets Plc und Satsuma Technology Plc.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.p10neer.ai oder www.sedarplus.ca.

IM NAMEN VON PIONEER AI FOUNDRY INC.

Darcy Taylor

CEO & Direktor

ir@p10neer.com

Ansprechpartnerin, Kapitalmärkte: Julia Becker, Direktorin, +1 (604) 785-0850

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtet und spiegeln die Erwartungen des Managements in Bezug auf die hierin beschriebenen Angelegenheiten wider. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, und solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und basieren auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnte dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

