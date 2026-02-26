Pinnacle gibt Projekt-Update für El Potrero bekannt, während man auf eine Produktionsentscheidung zusteuert

HIGHLIGHTS

– Die Sanierung der historischen Untertagebauwerke und die Vorbereitung der Bohrstationen sollen nächste Woche beginnen

– Abgrenzungsbohrungen unter Tage sollen in der zweiten Märzhälfte beginnen

– Ein Antrag auf die für Oberflächenbohrungen erforderliche Umweltgenehmigung wurde eingereicht und das Unternehmen geht davon aus, dass das Programm in etwa 90 Tagen beginnen könnte

– Derzeit läuft eine zweite Runde metallurgischer Tests, mit denen die Ergebnisse der ersten Runde vorläufiger Hochleistungs-Scoping-Tests optimiert werden sollen, bei denen eine Goldausbeute von 95,1% erzielt wurde. Die Kopfproben einer fünf Proben umfassenden Hauptzonen-Mischprobe ergaben 7,7 g/t Au und 116 g/t Ag, was auf einen robusten Verarbeitungsgehalt für den künftigen Betrieb hindeutet

– Eine Machbarkeitsstudie für die Verlängerung einer Stromleitung zum Projektstandort wurde in Auftrag gegeben und wird Kosten- und Zeitvoranschläge für die Installation liefern, die den mexikanischen Behörden vorgelegt werden sollen

– Mit dem lokalen Ejido El Carmen wurde eine Vereinbarung unterzeichnet, die alle Arbeiten umfasst, die Pinnacle unternimmt, um das Projekt in Richtung einer Produktionsentscheidung voranzubringen

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 26. Februar 2026 (TSXV: PINN, OTC: PSGCF, Frankfurt: P9J) – Pinnacle Silver and Gold Corp. („Pinnacle“ oder das Unternehmen“) freut sich, über verschiedene Aspekte des hochgradigen Projekts El Potrero in Durango (Mexiko) zu berichten, das man weiter in Richtung einer Produktionsentscheidung vorantreibt. Seit Beginn der Arbeiten an dem Projekt vor einem Jahr hat Pinnacle bedeutende Fortschritte erzielt, indem es parallel mehrere Maßnahmen ergriffen hat, um das Projekt schnellstmöglich zur Produktionsentscheidung zu bringen, da das Ziel darin besteht, die Produktion so bald wie möglich aufzunehmen.

Nach Abschluss umfangreicher Untertage- und Oberflächenkanalprobenentnahmen sowie 3D-Modellierungen ist das Unternehmen nun in der Lage, mit der Instandsetzung der historischen Minenbauten am Dos de Mayo Adertrend zu beginnen. Die Abgrenzungsbohrungen unter Tage werden nach der Vorbereitung der Bohrstationen beginnen. Darüber hinaus wurde ein Antrag für eine Oberflächenbohrgenehmigung gestellt, eine zweite Runde metallurgischer Tests ist im Gange, eine Machbarkeitsstudie für die Verlängerung der Stromleitung wurde in Auftrag gegeben und eine neue Zugangsvereinbarung mit der örtlichen Gemeinde unterzeichnet.

Nach einem Jahr sind wir mit den bisherigen Fortschritten beim Potrero-Projekt äußerst zufrieden, erklärte Robert Archer, President und CEO von Pinnacle. Der Beginn der Untertage-Instandsetzung ist ein wichtiger Meilenstein für die Weiterentwicklung des Projekts, da es nicht oft vorkommt, dass das erste Bohrprogramm eines Projekts Untertage-Abgrenzungsbohrungen anstelle von Oberflächenexplorationen umfasst. Wir gehen davon aus, dass auf das Untertage-Bohrprogramm unmittelbar Oberflächenbohrungen folgen werden. Nach den hervorragenden Ergebnissen unserer ersten Runde metallurgischer Tests, die eine durchschnittliche Goldausbeute von 95,1% ergaben, werden in der aktuellen Testrunde mineralogische Untersuchungen, umfangreichere Gravitationsabscheidungen und die Optimierung von Laugungstests hinzukommen. Die Machbarkeitsstudie für die Verlängerung der Stromleitung wird uns die Details liefern, die wir benötigen, um die Genehmigung der Comisión Federal de Electricidad (die CFE) zu erhalten, und uns eine Schätzung der Kosten und der für diese Maßnahme erforderlichen Zeit geben. Wichtig ist, dass wir eine Vereinbarung mit dem lokalen Ejido El Carmen unterzeichnet haben, das unsere Arbeit auf seinem Land im nördlichen Block des Potrero-Projekts, wo sich die Minen und die Anlage befinden, unterstützt. Da all diese Arbeiten parallel voranschreiten, um das Projekt risikoärmer zu machen, gehen wir davon aus, dass wir noch vor Jahresende eine Produktionsentscheidung treffen können.

Untertage-Instandsetzung und Abgrenzungsbohrungen

Nachdem die Geologen von Pinnacle mehr als 800 systematische Kanalproben in den drei historischen Minen entlang des Dos de Mayo Adertrends entnommen haben, haben sie eine sehr gute Vorstellung davon, wo sich die wichtigsten mineralisierten Zonen befinden, und müssen nun deren Größe, Form und durchschnittlichen Gehalt bestimmen. Ein lokaler mexikanischer Bergbauunternehmer mobilisiert derzeit die Ausrüstung für den Standort, und die Sanierungsarbeiten umfassen die Vergrößerung der Hauptzugangsstollen, Untertageebenen und Bohrstationen, damit die Bohrausrüstung in die Minen gebracht und mit ausreichenden Arbeitsflächen eingerichtet werden kann. Von größter Bedeutung ist, dass alle Bergwerksanlagen hinsichtlich der Sicherheit sicher sind.

Da es drei historische Minen gibt und das Bohrprogramm in zwei Phasen unterteilt wurde, werden wir die Bohrstationen für Phase I priorisieren und zwischen den Minen wechseln, um früher mit den Bohrungen zu beginnen, anstatt auf die Fertigstellung aller Bohrstationen zu warten. Dies bietet uns mehr Flexibilität und ermöglicht es uns, das Programm zu beschleunigen. Derzeit ist geplant, 14 untertägige Bohrstationen in den Minen Dos de Mayo und Pinos Cuates zu errichten. Nach Prüfung der Lage der Mineralisierung in der La Dura Mine wurde entschieden, dass es effizienter und kostengünstiger wäre, diese von der Oberfläche aus zu bohren. Derzeit sind insgesamt 2.423 Meter in 107 Bohrlöchern geplant, dies kann sich jedoch im Laufe des Programms noch ändern.

Die Instandsetzung der Mine und die Vorbereitung der Bohrstationen werden voraussichtlich etwa sechs Wochen in Anspruch nehmen, aber durch die Staffelung der Arbeiten zwischen den drei Minen plant das Unternehmen, mit den Bohrungen noch vor Abschluss aller vorbereitenden Arbeiten unter Tage zu beginnen. Daher wird davon ausgegangen, dass die Bohrungen Ende März oder Anfang April beginnen werden. Weitere Einzelheiten zum Bohrprogramm werden zu diesem Zeitpunkt bekanntgegeben.

Genehmigungen

Ein Antrag auf die für Oberflächenbohrungen erforderliche Umweltgenehmigung wurde bei SEMARNAT, der mexikanischen Umweltbehörde, eingereicht. Es wird davon ausgegangen, dass die Genehmigung innerhalb von 60 bis 90 Tagen erteilt werden könnte, sodass die Oberflächenbohrungen unmittelbar nach den Untertagebohrungen beginnen könnten. Das Unternehmen wurde außerdem mündlich über die Erteilung einer Wassergenehmigung informiert und wartet derzeit auf die formelle schriftliche Benachrichtigung.

Metallurgische Tests

Da die im letzten Jahr durchgeführten vorläufigen metallurgischen Tests ohne Optimierung abgeschlossen wurden, wird derzeit eine zweite Runde mit sieben Proben durchgeführt, erneut bei SGS Labs in Durango. Zwei Proben wurden aus der Dos de Mayo Mine, zwei aus Pinos Cuates und eine aus La Dura entnommen, und diese fünf wurden nach Abschluss der einzelnen Kopfanalysen zu einer Mischprobe zusammengefasst. Der Grund für die Zusammenführung ist, dass dieses Material wahrscheinlich in der Anlage gemischt wird, sobald die Produktion läuft, und die Ermittlung der besten Parameter für die Verarbeitung die Konzeption eines effizienten Flussdiagramms und den Kauf der geeigneten Ausrüstung für die Anlage ermöglicht. Darüber hinaus wurde jeweils eine Probe aus den Adern Capulin und Estrella entnommen, die separat getestet werden, um zu sehen, wie sie im Vergleich zur Dos de Mayo Ader reagieren.

Wichtig ist, dass die kürzlich erhaltenen Kopfprobenanalysen für die Proben sehr ermutigend sind: Die fünf Proben ergaben zusammen 7,7 g/t Au und 116 g/t Ag, während die Estrella-Probe 6,6 g/t Au und 169 g/t Ag und die Capulin-Probe 4,5 g/t Au und 91 g/t Ag ergaben.

Alle sieben Proben werden einzeln einer hochauflösenden mineralogischen Untersuchung in der SGS-Einrichtung in Santiago, Chile, unterzogen. Dabei kommt eine Methode der nächsten Generation namens TIMA (TESCAN Integrated Mineral Analyzer) zum Einsatz, ein automatisiertes System, das quantitative mineralogische Daten mit einem TESCAN-Rasterelektronenmikroskop erfasst, das mit vier energiedispersiven Röntgendetektoren (EDS) ausgestattet ist. Dieser Ansatz ermöglicht die statistisch robuste Bestimmung von Parametern wie Mineralgehalt, chemische Zusammensetzung, Korngröße, Verteilung, Mineralassoziationen und Freisetzung. Im Gegensatz zu traditionellen Methoden wie Punktzählung oder optischer Petrographie, die subjektiver und zeitaufwändiger sein können, liefert die automatisierte Mineralogie genauere und reproduzierbare Ergebnisse. Dies ist besonders nützlich für die Bestimmung der Silbermineralogie und ermöglicht die Optimierung der Silberausbeute.

Weitere Tests, die durchgeführt werden sollen, sind Mahlen (Befreiungsgrad), Bond-Kugelmühlen-Arbeitsindex (BWi), Schwerkraftkonzentration, Flaschenzyanidierung von Schwerkraftrückständen, Optimierung der Flaschenzyanidierung des gesamten Materials und Filtrationstests. Die endgültigen Ergebnisse werden in etwa 6 bis 8 Wochen erwartet.

Verlängerung der Stromleitung

Die ersten Gespräche mit der Bundesstromkommission (Comisión Federal de Electricidad, CFE) verliefen positiv. Die Kommission forderte das Unternehmen auf, eine unabhängige Machbarkeitsstudie für die Verlängerung der Stromleitung zum Projektstandort vorzulegen, der etwa 4,5 bis 5 Kilometer entlang der bestehenden Straße liegt. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen Grupo Electroconstructor Rueda, S. de R.L. de C.V. aus Durango mit der Durchführung der Studie beauftragt. Nach Fertigstellung (in etwa 45 Tagen) wird sie der CFE zur weiteren Erörterung und zur Genehmigung vorgelegt. Für alle Feldarbeiten ist außerdem eine Umweltgenehmigung für den Zugang entlang der Straße erforderlich, die gleichzeitig mit dem Antrag bei der CFE geprüft wird. Weitere Details werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben.

Gemeindevereinbarung

Aufgrund einer jahrzehntealten Formalität stellte der mexikanische Rechtsberater von Pinnacle fest, dass die Vereinbarung über das Privateigentum an den historischen Minen und Anlagen ungültig ist. Daher hat das Unternehmen mit dem örtlichen Ejido El Carmen eine Vereinbarung für dieses Gebiet unterzeichnet, die alle Arbeiten umfasst, die zur Weiterführung des Potrero-Projekts erforderlich sind. Angesichts des vorläufigen Stadiums des Projekts hat diese erste Vereinbarung eine Laufzeit von einem Jahr und wird danach durch eine umfassendere Vereinbarung ersetzt. Das Unternehmen genießt starke Unterstützung für das Projekt durch die Gemeinde und beschäftigt derzeit mehrere Einheimische, mietet Häuser, modernisiert Straßen usw. In der unmittelbaren Umgebung gibt es keine anderen kommerziellen Aktivitäten und die Gemeindemitglieder sind sich der Vorteile bewusst, die ein Bergbaubetrieb mit sich bringt. Die nahe gelegene Stadt Topia hat sich seit der Wiederinbetriebnahme der Topia-Mine durch Great Panther im Jahr 2006, die seither ununterbrochen in Betrieb ist, von etwa 3.000 auf 9.000 Einwohner verdreifacht.

Das Unternehmen wird regelmäßig weitere Informationen über den Fortschritt der Arbeiten veröffentlichen.

Qualifizierte Person

Herr Jorge Ortega, P. Geo, eine gemäß National Instrument 43-101 qualifizierte Person und Verfasser des technischen Berichts gemäß NI 43-101 für das Potrero Projekt, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft, verifiziert und zur Veröffentlichung freigegeben.

Herr David Salari, P.Eng., ein Direktor von Pinnacle und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat diese Pressemitteilung ebenfalls geprüft und genehmigt.

Über das Potrero Projekt

El Potrero befindet sich in der reichen Sierra Madre Occidental im Westen Mexikos und liegt im Umkreis von 35 Kilometern um vier in Betrieb befindliche Minen, darunter die Ciénega Mine (Fresnillo) mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag (t/Tag), die Tahuehueto Mine (Luca Mining) mit einer Kapazität von 1.000 t/Tag und die Topia Mine mit einer Kapazität von 250 t/Tag (Guanajuato Silver).

Die hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung kommt in einem epithermalen Brekzien-Adersystem mit geringer Sulfidierung vor, das in Andesiten der unteren vulkanischen Serie beherbergt ist und drei historische Minen entlang einer Streichlänge von 500 Metern umfasst. Das Projekt befindet sich seit fast 40 Jahren in Privatbesitz und wurde noch nie systematisch mit modernen Methoden exploriert, so dass es ein erhebliches Explorationspotenzial aufweist.

Eine zuvor betriebene Anlage mit einer Kapazität von 100 t/Tag vor Ort kann relativ kostengünstig renoviert/umgebaut und historische Untertagebauten saniert werden, um nach Erteilung der Genehmigungen kurzfristig die Produktion zu erreichen. Das Projekt ist über eine Straße erreichbar und verfügt über eine Stromleitung in drei Kilometern Entfernung.

Pinnacle wird unmittelbar nach Produktionsbeginn eine anfängliche Beteiligung von 50% erwerben. Das Ziel wäre dann, ausreichenden Cashflow zu generieren, um das Projekt weiterzuentwickeln und die Beteiligung des Unternehmens auf 100% zu erhöhen, vorbehaltlich einer NSR von 2%. Bei Erfolg wäre dieser Ansatz für die Aktionäre weniger verwässernd als die Finanzierung des Wachstums des Unternehmens über die Aktienmärkte.

Über Pinnacle Silver and Gold Corp.

Pinnacle konzentriert sich auf die Exploration von Edelmetallen auf Distriktebene in Nord- und Mittelamerika. Das hochgradige Gold-Silber-Projekt Potrero im mexikanischen Sierra Madre Gürtel beherbergt ein wenig erforschtes epithermales Adersystem mit geringer Sulfidierung und bietet das Potenzial für eine kurzfristige Produktion. Im ergiebigen Red Lake Distrikt im Nordwesten Ontarios besitzt das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung an der ehemals produzierenden, hochgradigen ArgosyGoldmine und dem angrenzenden North BirchProjekt mit einem acht Kilometer langen Zielhorizont. Mit einem erfahrenen, äußerst erfolgreichen Managementteam und hochwertigen Projekten ist Pinnacle Silver and Gold bestrebt, langfristigen, nachhaltigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

Gezeichnet: Robert A. Archer

President & CEO

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE:

Email: info@pinnaclesilverandgold.com

Tel.: +1 (877) 271-5886 ext. 110

Webseite: www.pinnaclesilverandgold.com

Weder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

