Penn Park Capital begrenzt seinen Digital Growth Fund

LONDON, UK / ACCESSWIRE / 12. Juli 2024 / Penn Park Capital Management Limited, ein führender europäischer Fondsmanager mit Niederlassungen in London und Luxemburg, freut sich, einen bedeutenden Meilenstein für den Penn Park Digital Growth Fund bekannt zu geben. Der Fonds hat in den letzten 12 Monaten eine außerordentliche Nachfrage erlebt, die auf das massive Interesse an digitalen Vermögenswerten nach der ETF-Genehmigung in diesem Sektor zurückzuführen ist.

In den letzten drei Monaten hat der Penn Park Digital Growth Fund rekordverdächtige Erträge erzielt und damit eins der bisher erfolgreichsten Quartale gesehen. Diese bemerkenswerte Leistung unterstreicht den strategischen Ansatz des Fonds und das wachsende Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte.

Angesichts dieser außergewöhnlichen Nachfrage und der beeindruckenden Leistung des Fonds hat Penn Park Capital Management die strategische Entscheidung getroffen, den Penn Park Digital Growth Fund vorübergehend für neue Investoren zu schließen. Mit dieser Maßnahme soll sichergestellt werden, dass der Fonds weiterhin eine hohe Leistung erbringt und die Liquiditätsprobleme im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten bewältigt werden, die im Vergleich zu herkömmlichen Anlageklassen tendenziell eine geringere Liquidität aufweisen.

Der Fonds wird bis auf weiteres auf 500 Millionen $ begrenzt. Dieser Beschluss wird regelmäßig geprüft werden, wobei Verbesserungen bei der Liquidität oder Rücknahmen durch bestehende Anleger berücksichtigt werden. Zu einem solchen Zeitpunkt wird Penn Park Capital Management die potenzielle Öffnung des Fonds für neue Investoren prüfen.

Wir sind begeistert von der Leistung des Penn Park Digital Growth Fund und dem überwältigenden Interesse der Investorengemeinschaft, so Daniel King, Senior Analyst bei Penn Park Capital Management Limited. Unser vorrangiges Ziel ist, die Integrität und Leistung des Fonds für unsere derzeitigen Anleger aufrechtzuerhalten. Durch die Deckelung des Fonds können wir sicherstellen, dass wir ihn weiterhin effektiv verwalten und von den interessanten Möglichkeiten im Bereich digitaler Ressourcen profitieren.

Penn Park Capital Management setzt sich weiterhin für außergewöhnliche Investitionslösungen ein und wird die Marktbedingungen auch weiterhin genau überwachen. Das Unternehmen freut sich, Informationen über den Status des Penn Park Digital Growth Fund und potenzielle Chancen für neue Investoren in Zukunft zu veröffentlichen.

Über Penn Park Capital Management: Penn Park Capital Management ist ein führendes Investmentunternehmen, das sich auf das Fondsmanagement spezialisiert hat und sich dafür einsetzt, seinen Kunden langfristige Renditen zu bieten. Penn Park Capital Management konzentriert sich auf disruptive Branchen und ein robustes Risikomanagement und verfolgt einen disziplinierten Ansatz bei Investitionen. Durch die Nutzung umfangreicher Marktkenntnisse und strenger Forschungsarbeiten identifiziert das Unternehmen überzeugende Chancen auf globalen Märkten.

Medienanfragen richten Sie bitte an:

Frau Esme Mcalley-Burnside (Public Relations Officer)

Penn Park Capital Management Ltd

E-Mail: esme.burnside@pennparkcapital.com

Web: www.pennparkcapital.com

Tel: +44(0)20 3468 0662

Anschrift: 8 St James’s Square, London, SW1Y 4JU, England

QUELLE: Penn Park Capital Management

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

