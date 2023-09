Pangea schließt Vertrag über den Erwerb von Glory Juice ab

Vancouver, British Columbia, 24. April 2023 / IRW-Press / Pangea Natural Foods Inc. (CSE: PNGA) (OTCQB: PNGAF) (Pangea oder das Unternehmen), ein Hersteller und Co-Verpacker von Naturkostprodukten, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Aktientauschvertrag vom 12. April 2023 (der Vertrag) mit Glory Organic Juice Company Inc., Glory Juice Co. Vancouver Ltd. (zusammen Glory Juice) und den Aktionären von Glory Juice (die Verkäufer) abgeschlossen hat. Gemäß dem Vertrag erwirbt das Unternehmen sämtliche ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Glory Juice (die erworbenen Aktien), und bei Abschluss des Erwerbs wird jede der Gesellschaften von Glory Juice zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens (der Erwerb).

Über Glory Juice

Glory Juice ist im Bereich der Entwicklung und Vermarktung von Bio-Naturkostprodukten tätig. Glory Juice stellt seine Säfte sorgfältig mit 2-3 Pfund frischen Erzeugnissen in jeder Flasche ohne den Zusatz von Zucker oder Konservierungsstoffen her. Glory Juice ist der Meinung, dass es wichtig ist, was man seinem Körper zuführt, und die Verpflichtung des Unternehmens, nur Bio-Zutaten von lokalen Erzeugern zu verwenden, ist ein Beleg für sein Engagement für Qualität und Nachhaltigkeit. Glory Juice unterstützt lokale Landwirte mit dem Ziel, die Kommunen zu unterstützen und umweltbelastende lange Transportwege von Lebensmitteln zu reduzieren. Die Verpflichtung von Glory Juice zu Nachhaltigkeit geht über den Einsatz von Bio-Zutaten hinaus, denn das Unternehmen fokussiert sich ebenfalls auf das Upcycling von Abfall – von Samen-Pulpa bis hin zu Obstschalen – und unternimmt damit Schritte, um die Transportwege zu verkürzen.

Das kalt pressende Entsaftungsverfahren von Glory Juice ist das Fundament seiner Geschäftstätigkeit. Anders als Zentrifugen-Entsafter, die Wärme zuführen, was zu Oxidation und Nährstoffverlust führt, konzentriert sich die kalt pressende Entsaftung von Glory Juice auf den Erhalt der gesunden Eigenschaften jedes Tropfens Saft, was die einfache Aufnahme essenzieller Vitamine, Mineral- und Nährstoffe für eine optimale Gesundheit ermöglicht.

Glory Juice ist seit mehr als neun Jahren geschäftlich tätig und verfügt über drei Einzelhandelsstandorte in Vancouver – Olympic Village, Yaletown und Coal Harbour. Das Unternehmen ist stolz auf seine Wurzeln und die Leidenschaft, welche es antreibt, frische und wohlschmeckende Säfte, Nuss- und Saatenmilch, mixbereite Smoothies, Wellness-Shots und mehr in Bio-Qualität zu kreieren. Glory Juice bietet außerdem Franchising-Optionen, Business-to-Business-Partnerschaften mit seinen Großhandelspartnern, Co-Branding und White-Label-Kapazitäten.

Die Zielsetzung von Glory Juice ist es, Körper, Geist und Umwelt zu nähren und es seinen Kunden zu ermöglichen, ein dynamisches, gesundes und nachhaltiges Leben zu führen.

Bestimmungen der Transaktion

Als Gegenleistung für die erworbenen Aktien gibt das Unternehmen insgesamt 6.000.000 Stammaktien des Unternehmens an die Verkäufer aus (die Aktien). Die Aktien unterliegen vertraglichen Weiterveräußerungsbeschränkungen, nach welchen 10 % der Aktien am Tag des Transaktionsabschlusses des Erwerbs (der Transaktionsabschluss) und im Anschluss daran 15 % der Aktien alle sechs Monate freigegeben werden.

Außerdem veranlasst das Unternehmen die Gesellschaften von Glory, ausstehende Darlehen an bestimmte Aktionäre von Glory Juice (die Darlehensgeber) in einer Gesamthöhe von ca. 1.800.000 $ durch die Ausgabe besicherter Schuldscheine (die Schuldscheine) durch die Gesellschaften von Glory Juice zugunsten der Darlehensgeber zurückzuzahlen. Die Schuldscheine sind in gleichen vierteljährlichen Raten über einen Zeitraum von 56 Monaten zurückzuzahlen, wobei die erste Rate bei Transaktionsabschluss fällig wird. Die Schuldscheine gelten vorrangig, sind durch sämtliche Vermögens- und Eigentumswerte von Glory Juice besichert, unterliegen entsprechend einer allgemeinen Sicherheitsvereinbarung bestimmten spezifischen zugelassenen Belastungen und werden vom Unternehmen garantiert. Es besteht ebenfalls ein Pfandrecht an den erworbenen Aktien zugunsten der Darlehensgeber.

Der Erwerb unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, die im Vertrag festgelegt sind, unter anderem dem Erhalt der entsprechenden Dritt-, Unternehmens- und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen.

Über Pangea Natural Foods Inc.

Pangea Natural Foods Inc. ist ein Lebensmittelhersteller, der sich auf die Herstellung, die Co-Verpackung und den Vertrieb hochwertiger pflanzlicher Lebensmittel in ganz Nordamerika konzentriert.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sein. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen in Bezug auf den Abschluss des Erwerbs, die Bedingungen für den Abschluss des Erwerbs, den Zeitplan und den Erhalt der entsprechenden Dritt-, Unternehmens- und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen sowie andere Angelegenheiten. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen des Managements des Unternehmens. Es kann daher nicht garantiert werden, dass der geplante Erwerb oder damit verbundene Angelegenheiten wie vorgeschlagen oder überhaupt abgeschlossen werden. Obwohl das Management des Unternehmens der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass sie sich als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen werden zu dem Zweck bereitgestellt, über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements des Unternehmens in Bezug auf die Zukunft zu informieren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es möglicherweise nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke, wie z.B. für Investitionsentscheidungen, auf solche Aussagen und Informationen zu verlassen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die Akquisition in der derzeit vorgeschlagenen Form oder überhaupt abzuschließen, die Fähigkeit des Unternehmens und von Glory Juice, seine geplanten zukünftigen Aktivitäten und voraussichtlichen Geschäftspläne zu verwirklichen, die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichende Finanzmittel zur Finanzierung seiner Geschäftsaktivitäten und -pläne zu erhalten, und die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Dritt-, Unternehmens- und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen für den Erwerb zu erhalten. Andere Faktoren können sich ebenfalls negativ auf die zukünftigen Ergebnisse oder Leistungen des Unternehmens auswirken, einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher, marktbezogener oder geschäftlicher Bedingungen, Veränderungen an den Finanzmärkten und Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken, sowie die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

