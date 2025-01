Onco-Innovations unterzeichnet mit Inka Health Absichtserklärung (LOI), um die KI-Technologie zur Krebserkennung und Medikamentenentwicklung zu implementieren

Vancouver, Kanada – 22. Januar 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CSE: ONCO) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Inka Health Corp. (Inka Health), eine unabhängige Partei, die eine hochmoderne proprietäre Plattform für künstliche Intelligenz besitzt (Inka-Plattform), eine Absichtserklärung (LOI) unterzeichnet hat. Durch diese potenzielle Übernahme möchte das Unternehmen die innovative SynoGraph-Technologie von Inka Health nutzen, ein transformatives KI-gestütztes Tool, das darauf ausgelegt ist, Durchbrüche in der Präzisionsonkologie zu beschleunigen und gleichzeitig das Risiko in Verbindung mit Arzneimittelentwicklungsprozessen zu verringern. Die Absichtserklärung legt die Bedingungen fest, unter denen Onco, vorbehaltlich einer Due-Diligence-Prüfung, das gesamte ausstehende Aktienkapital von Inka Health (Inka-Aktien) erwerben und die Inka-Plattform in seine Arzneimittelentdeckungs- und -entwicklungspipeline integrieren würde.

Gemäß den Bedingungen der LOI würde das Unternehmen, vorbehaltlich des Abschlusses einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung und anderer üblicher Bedingungen, alle Inka-Aktien im Tausch gegen eine solche Anzahl von Stammaktien des Unternehmens (Vergütungsaktien“) erwerben, die auf Basis des gestrigen Schlusskurses 3.000.000 $ entspricht. Alle Vergütungsaktien unterliegen Beschränkungen für den Weiterverkauf, wobei 10 % davon vier Monate nach dem Abschlussdatum der Transaktion (Abschlussdatum) gehandelt werden können, 15 % der verbleibenden Vergütungsaktien innerhalb von sechs Monaten nach dem Abschlussdatum und weitere 15 % der verbleibenden Anzahl alle sechs Monate danach. Diese Weiterverkaufsbeschränkungen gelten zusätzlich zu den gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlichen Weiterverkaufsbeschränkungen.

Inka Health (www.inkahealth.ai) ist ein kanadisches Softwareunternehmen, das Pionierarbeit bei der Verwendung fortschrittlicher KI-gestützter Analysen und multimodaler Daten aus der Praxis leistet, um die klinische Forschung und die Arzneimittelentwicklung zu revolutionieren. Die proprietäre SynoGraph-Plattform integriert genomische, proteomische und multimodale Daten und bietet Einblicke in Krankheitsmechanismen und ermöglicht potenziell stark personalisierte Behandlungsstrategien. Die Plattform emuliert klinische Studien in der Präzisionsmedizin, wodurch der Zeit- und Kostenaufwand im Zusammenhang mit der Erforschung von Arzneimitteln und der klinischen Forschung im späten Stadium deutlich reduziert werden kann. Dank des Zugangs zu umfangreichen Genomdatensätzen durch Partnerschaften und der Expertise des wissenschaftlichen Beraters von Inka Health, Dr. Steven Jones, Head of Bioinformatics und Co-Director des Genome Sciences Centre in Vancouver und Distinguished Scientist am BC Cancer Research Institute, ist Inka Health in einer einzigartigen Position, um Fortschritte in der Präzisionsonkologie zu ermöglichen. www.inkahealth.ai/

Zu den bemerkenswerten Kooperationen von Inka Health gehören die Zusammenarbeit mit einem der größten Pharmaunternehmen der Welt, AstraZeneca Canada, und mit dem globalen Datenanbieter Quantify Research. Diese Partnerschaften zeigen das Engagement von Inka Health für die Förderung der Zusammenarbeit mit Branchenführern und die Fähigkeit, transformative Lösungen in der Präzisionsmedizin anzubieten.

Grund für unseren Börsengang war es, Zugang zu Gelegenheiten wie dieser erhalten. Wir freuen uns sehr über die potenzielle Übernahme von Inka Health, da das Unternehmen über KI-Tools verfügt, die zur Verbesserung der Krebserkennung und Präzisionsbehandlung beitragen könnten, und bereits Verträge mit einigen der größten Pharmaunternehmen der Welt abgeschlossen hat, so Thomas OShaughnessy, CEO des Unternehmens.

Der globale Markt für künstliche Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen erlebt ein beispielloses Wachstum und wird bis 2034 voraussichtlich auf 613,81 Milliarden USD ansteigen, was einer bemerkenswerten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 36,83 %. Entspricht. Nordamerika dominiert weiterhin den Markt und wird im Jahr 2023 mehr als 45 % des Gesamtumsatzes erwirtschaften, angetrieben durch seine fortschrittliche digitale Infrastruktur und die starken Sektoren Gesundheitswesen, IT und Telekommunikation. www.precedenceresearch.com/artificial-intelligence-in-healthcare-market

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verhindern und zu heilen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte, bahnbrechende Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt und neue Maßstäbe in der Krebsbehandlung setzt. Oncos Engagement für Spitzenleistungen und Innovation treibt das Unternehmen dazu an, neuartige Therapien zu entwickeln, die die Aussichten der Patienten verbessern und ihnen Hoffnung im Kampf gegen Krebs geben.

FÜR ONCO-INNOVATIONS LIMITED

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Tel: + 1 888 261 8055

investors@oncoinnovations.com

oncoinnovations.com

Die CSE und ihr Informationsdienstleister haben diese Pressemeldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für ihre Genauigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die potenzielle Übernahme von Inka Health und die Fähigkeit des Unternehmens, eine solche Transaktion durchzuführen oder die damit verbundenen Vorteile zu realisieren, sowie die Aussichten des Unternehmens sowie das Geschäft und die Pläne des Unternehmens im Allgemeinen sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, potenziell, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören das Unvermögen, die Übernahme von Inka Health wie geplant oder überhaupt abzuschließen, das Unvermögen, die erwarteten Vorteile der Übernahme von Inka Health zu realisieren, und andere Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Onco-Innovations Limited

Nico Mah

1309 – 7th Street SW

T2R 1A5 Calgary, AB

Kanada

email : nmah@gkmah.com

Pressekontakt:

Onco-Innovations Limited

Nico Mah

1309 – 7th Street SW

T2R 1A5 Calgary, AB

email : nmah@gkmah.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.