Beyond Oil expandiert nach Australien und unterzeichnet fünfjährige Vertriebsvereinbarung mit der Firma T&J Oil mit einem geschätzten Wert von 4,9 Mio. USD*

Die neue Partnerschaft beinhaltet Mindestabnahmeverpflichtungen für die ersten fünf Jahre mit einer im Geschäftsjahr 2025 zu verbuchenden Umsatzprognose von 243.000 USD; außerdem sieht die Vereinbarung die Einrichtung eines speziellen Schulungszentrums in Australien vor

VANCOUVER, B.C. und KIBBUTZ YIFAT, ISRAEL / 22. Januar 2025 / IRW-Press / Beyond Oil Ltd. (CSE: BOIL) (OTCQB: BEOLF) (Frankfurt: UH9) (Beyond Oil oder das Unternehmen), ein innovatives Food-Tech-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Gesundheitsrisiken in Zusammenhang mit gebratenem bzw. frittiertem Essen zu minimieren und gleichzeitig Betriebskosten einzusparen, Abfälle zu vermeiden und für mehr Nachhaltigkeit einzutreten, freut sich bekannt zu geben, dass mit der Firma T&J Oil Pty Ltd. (T&J Oil) in Perth (Australien) eine Vertriebsvereinbarung unterzeichnet wurde. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von fünf Jahren und markiert den Einstieg von Beyond Oil in den australischen Markt. Sie räumt der Firma T&J Oil Exklusivität ein, sofern diese ihre jährlichen Mindestabnahmeverpflichtungen für bestimmte Restaurantsektoren in Australien erfüllt.

Im Rahmen der Vereinbarung, die am 22. Januar 2025 in Kraft getreten ist, wird T&J Oil in Australien als Vertriebspartner für die von Beyond Oil entwickelten Ölaufbereitungsprodukte für klassische Restaurants, die keiner Restaurantkette angehören, sowie einheimische Ketten, die keine Filtermaschinen verwenden, fungieren. Über die Partnerschaft sollen Restaurants dabei unterstützt werden, die Lebensdauer des verwendeten Öls zu verlängern, die Qualität der Speisen zu verbessern sowie Abfälle zu vermeiden, was dem australischen Trend hin zu nachhaltigeren Praktiken in der Gastronomie entspricht.

Die Vereinbarung beinhaltet eine Mindestabnahmeverpflichtung von insgesamt 4.947.600 USD über eine Laufzeit von fünf Jahren.* Im ersten Jahr der Vereinbarung hat sich T&J Oil zum Kauf von Beyond Oil-Produkten im Wert von mindestens 243.600 USD verpflichtet; in den vier Folgejahren sollen die Mindestabnahmeverpflichtungen dann deutlich steigen. Zusätzlich zu den Mindestabnahmeverpflichtungen sieht die Vereinbarung auch eine Jahreslizenzgebühr in Höhe von insgesamt 100.000 AUD pro Jahr vor.

Außerdem wird Beyond Oil im Rahmen der Vereinbarung zertifizierte Schulungen anbieten; T&J Oil wird dafür ein spezielles Schulungszentrum einrichten, um regionale Kunden bei der optimierten Nutzung des Beyond Oil-Produkts zu unterstützen.

*Diese Gesamtsumme ist abhängig von der Erfüllung der jährlichen Mindestabnahmeverpflichtungen von T&J Oil. Beyond Oil behält sich das Recht vor, den Vertrag zu kündigen oder die Exklusivitätsvereinbarung mit T&J Oil zu widerrufen, falls die jährlichen Mindestverpflichtungen nicht erfüllt werden, was nicht garantiert werden kann. Darüber hinaus spiegeln die Umsatzprognosen keine Gewinne wider, da sie von variablen Faktoren abhängen, wie z. B. Betriebskosten, Lizenzgebühren, Marktbedingungen und anderen Faktoren, die in den nachfolgenden Zukunftsgerichteten Aussagen genannt werden. Die Leser sollten zur Kenntnis nehmen, dass es zu erheblichen Abweichungen bei den zukünftigen potenziellen Endergebnissen bzw. Gewinnen als solches kommen kann.

Jonathan Or, CEO von Beyond Oil, erklärt: Wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit unserem Partner T&J Oil unsere innovative Technologie zur Ölaufbereitung auf den australischen Markt zu bringen. Diese Vereinbarung unterstreicht unsere Bemühungen, auf globaler Ebene zu expandieren und gesündere, nachhaltigere Frittierlösungen für Großküchen weltweit anzubieten. Nachdem T&J Oil über ein ausgedehntes Vertriebsnetz und entsprechende Erfahrungen im Gastronomiesektor verfügt, sind wir zuversichtlich, dass uns die Firma zu einer hohen Akzeptanz und bestmöglichen Marktplatzierung in Australien verhelfen wird.

Oren Haas, CEO von TJ Oil, merkt an: Sehr gerne ergreifen wir diese neue Marktchance. Wir untersuchen und erforschen das revolutionäre Produkt von Beyond Oil schon seit einiger Zeit und sind zuversichtlich, dass wir uns dieser Herausforderung stellen und zu einem Wandel im Ölmarkt beitragen können. Beyond Oil befindet sich an einem Wendepunkt, da sein Produkt auf immer mehr internationalen Märkten Anerkennung findet. Wir freuen uns sehr, dass unser Team für die Leitung der Marktdurchdringungsmaßnahmen in Australien ausgewählt wurde. Unser Ziel ist es, einen großen Marktanteil zu erobern und die seltene Gelegenheit zu nutzen, unseren Kunden Veränderung und Wertschöpfung anbieten zu können.

Über Beyond Oil Ltd.

Beyond Oil Ltd. ist ein Food-Tech-Unternehmen im Gesundheitssektor, das seit mehr als 15 Jahren an innovativen Lösungen arbeitet und über eingetragene Patente in Israel, den Vereinigten Staaten und Europa sowie behördliche Genehmigungen von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA, dem israelischen Gesundheitsministerium und der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada verfügt. Das Produkt von Beyond Oil senkt das Risiko von Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das vom tagtäglichen Konsum von frittierten und verarbeiteten Nahrungsmitteln ausgeht. Beyond Oil bietet lebensmittelverarbeitenden Unternehmen und Lebensmitteldienstleistern, die sich für die Herstellung und Bereitstellung von gesünderen Nahrungsmitteln und mehr Nachhaltigkeit einsetzen und gleichzeitig die Qualität ihrer Lebensmittel verbessern sowie Kosten einsparen möchten, eine einzigartige Lösung. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter www.beyondoil.co.

Über T&J Oil Pty Ltd.

T&J Oil Pty Ltd. ist eine australische Firma, die auf den Vertrieb, die Vermarktung und den Verkauf von Produkten für das Kochen und Braten bzw. Frittieren in Restaurants und Großkantinen spezialisiert ist. T&J Oil kennt den regionalen Lebensmitteldienstleistungs- und Gastrosektor sehr genau und bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Bedürfnisse der lokalen Betriebe.

Ansprechpartner

Jonathan Or

CEO und Mitbegründer

Tel: +972 52-601-0680

info@beyondoil.co

ARX | Capital Markets Advisors

North American Equities Desk

beyondoil@arxadvisory.com

TJ Oil Pty Ltd

Oren Haas, CEO

E-Mail: beyondoilau@gmail.com

Tel: +61 457 686 607

