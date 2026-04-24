Onco-Innovations treibt die Polymerprüfung voran und entwickelt die PNKP-Inhibitor-Technologie in Richtung Studien zur Vorbereitung eines IND-Antrags

Vancouver, Kanada – 23. April 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Analysemethode zur Messung und Kontrolle eines Schlüsselpolymers innerhalb seiner PNKP-Inhibitor-Technologie (die Technologie) zur Unterstützung der fortlaufenden Formulierungsentwicklung und Skalierung entwickelt hat, da das Unternehmen sein Ziel der klinischen Herstellung weiterverfolgt. Diese Arbeit soll dazu beitragen, die Konsistenz des Abgabesystems des Unternehmens auf dem Weg zu Studien zur Vorbereitung auf einen Investigational New Drug-(IND)-Antrag und Plänen für zukünftige klinische Phase-1-Aktivitäten sicherzustellen.

Die analytische Methode, die als Brechungsindexdetektion bezeichnet wird, wird in Verbindung mit Gelpermeationschromatographie (RI-GPC), zur Charakterisierung des Molekulargewichts von Polymeren sowie der Molekulargewichtsverteilung eingesetzt. Diese Messungen bestimmen, ob Polymere über mehrere Chargen hinweg konsistent hergestellt werden. Das Polymer bildet das Nanopartikel-Mizellen-Verabreichungssystem, das Teil der PNKP-Inhibitor-Technologie des Unternehmens ist. Es wurde entwickelt, um seinen führenden PNKP-Inhibitor ONC010, zwecks verbesserter tumorspezifischen Wirkstoffabgabe und Verweildauer im Kreislauf, zu tragen.

Mittels einer Verbesserung der analytischen Kontrolle über dieses Polymer will Onco in Vorbereitung auf spätere regulatorische und klinische Arbeiten die Reproduzierbarkeit der Formulierung stärken, die Skalierung der Herstellung unterstützen und Entwicklungsrisiken reduzieren.

RI-GPC gilt als Standardverfahren für die Bewertung der Polymerqualität, einschließlich Molekulargewichtsverteilung und Polydispersität. Beides kann beeinflussen, wie sich Nanopartikel-Formulierungen im Körper verhalten, wie zuverlässig sie hergestellt werden können und wie leicht sie für den klinischen Einsatz skaliert werden können. Diese analytische Qualifizierung soll das Chemistry, Manufacturing and Controls-(CMC)-Paket für die PNKP-Inhibitor-Technologie von Onco stärken und das übergeordnete Ziel der Vorbereitung des Programms auf die behördliche Überprüfung und klinische Fertigung unterstützen.

Die Einführung einer starken analytischen Kontrolle über die wichtigsten Komponenten unserer PNKP-Inhibitor-Technologie ist ein wichtiger Teil der Vorbereitung des Programms auf die nächsten Entwicklungsstufen. Während wir uns auf Studien zur Vorbereitung auf einen IND-Antrag konzentrieren und deren zukünftige klinische Durchführung planen, trägt diese Arbeit dazu bei, die Konsistenz, Reproduzierbarkeit und herstellungsbezogene Grundlagen, auf die sich Aufsichtsbehörden und klinische Programme stützen, zu verbessern, so Thomas OShaughnessy, Chief Executive Officer von Onco-Innovations.

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Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes kanadisches Unternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verhinderung und Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen voranzutreiben. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

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