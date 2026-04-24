KI-Infrastruktur und Energieeffizienz: Rechenzentren werden zum Nadelöhr

Die nächste Phase der KI-Verbreitung wird über den laufenden Betrieb entschieden, nicht nur über das Training von Modellen. Für langfristige Aktienanleger eröffnet sich ein spannendes Investmentfeld.

Mit der Ausweitung von KI in Unternehmenssoftware, industriellen Anwendungen und digitalen Plattformen steigt die Zahl der Inferenzprozesse stark an. In vielen Fällen ist die Wirtschaftlichkeit einer Anwendung nicht durch die einmalige Modellentwicklung begrenzt, sondern durch die fortlaufenden Kosten des Betriebs, insbesondere durch Strombedarf und thermisches Management. „Dadurch wird die Leistungsfähigkeit pro Energieeinheit zu einer zentralen Kenngröße, an der sich technische Architekturentscheidungen und Investitionsprioritäten ausrichten. International lässt sich beobachten, dass Rechenzentren deshalb stärker spezialisieren, um KI-Workloads effizient zu verarbeiten, und dass Infrastrukturinvestitionen in einem Tempo wachsen, das klassische IT-Zyklen überlagert“, sagt Tilmann Speck, Portfoliomanager des „AI Leaders“, einem global investierenden Aktienfonds mit dem Fokus auf weltweit führende Anbieter und Anwender Künstlicher Intelligenz (WKN: A2PF0M / ISIN: DE000A2PF0M4). Die Strategie hat seit Auflage Anfang 2020 rund 67 Prozent Rendite erzielt, allen Schwächephasen der Märkte zum Trotz.

Diese Entwicklung erzeugt eine investierbare Wertschöpfung über mehrere Ebenen. Halbleiter- und Systemanbieter profitieren, wenn neue Architekturen die Effizienz steigern und Inferenzleistung pro Watt erhöhen. Anbieter von Speicher- und Netzwerktechnologien gewinnen an Bedeutung, weil Datenbewegung und Durchsatz in KI-Workloads eng mit Energieeffizienz verknüpft sind. Parallel entsteht ein Markt für Software, die Workloads so verteilt, dass Auslastung, Kühlkonzepte und Kostenprofile optimiert werden, und die Infrastrukturkomponenten in einen steuerbaren Gesamtbetrieb überführt. „Die positiven Effekte zeigen sich dort besonders deutlich, wo Unternehmen KI-Funktionen in Produkte integrieren und deshalb verlässliche Kapazität, stabile Latenz und kalkulierbare Betriebskosten benötigen“, erklärt Christian Hintz, wie Tilmann Speck Mitglied im Expertenteam und Portfoliomanager des „AI Leaders“.

Für langfristig orientierte Anleger liegt die Attraktivität dieser Infrastrukturphase in ihrer Dauerhaftigkeit. Rechenzentren, Netzanbindungen und Kühlarchitekturen werden in mehrjährigen Programmen geplant, und Verbesserungen in Effizienz und Kapazität wirken wie Produktivkapital für eine wachsende Zahl digitaler Anwendungen. Wer die Betriebskosten senkt, die Auslastung erhöht oder neue Kapazität schneller verfügbar macht, adressiert damit einen strukturellen Wachstumskern der KI-Ökonomie. In diesem Umfeld entstehen robuste Erlösmodelle, weil Infrastruktur- und Plattformleistungen häufig langfristig gebunden sind und die Nachfrage mit der praktischen Nutzung von KI weiter zunimmt.

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AI LEADERS

Herr Christian Hintz

Kronprinzstraße 17

70173 Stuttgart

Deutschland

fon ..: +49 (0) 711 63 22 42

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email : info@christianhintz.com

Über den Fonds „AI Leaders“

Der „AI Leaders“ (WKN: A2PF0M / ISIN: DE000A2PF0M4) ist ein ist ein global investierender Aktienfonds mit dem Fokus auf Anbieter und Anwender Künstlicher Intelligenz. Das Managementteam bestehend aus Christian Hintz, Tilmann Speck und Gerd Schäfer verwaltet ein Portfolio von bis zu 160 Werten von Herstellern und Anbietern von KI-Hardware und von KI-Software, Anwendern von KI-Hard- oder -Software für den eigenen Unternehmenszweck und Dienstleister im Bereich von KI. Bis 2030 erwarten Experten für die Künstliche Intelligenz einen Wertschöpfungsbeitrag zum weltweiten Bruttosozialprodukt in Höhe von 1,2 Prozent pro Jahr. Bei den bis zu 160 Portfoliounternehmen des „AI Leaders“ handelt es sich um Gesellschaften mit einer führenden Marktstellung. Das Portfoliomanagement-Team setzt den digitalen Investmentprozess ,TOPAS‘ des Wertpapierinstituts ELAN Capital-Partners GmbH ein. Dieser wurde für die zeitnahe Steuerung von Portfoliobausteinen konzipiert und balanciert Tag für Tag die Allokation des Portfolios, um den sich jeweils ändernden Marktbedingungen zu entsprechen. Damit können die Faktorprämien von Wachstumswerten eingenommen werden, während die Volatilität auf einem gesamtmarktüblichen Niveau gehalten wird. Weitere Informationen unter https://ai-leaders.de

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