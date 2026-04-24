Vizsla Silver vergibt EPCM- und Minenplanungsverträge für die Entwicklung des Panuco-Silber-Gold-Projekts

Vancouver, British Columbia (23. April 2026) – Vizsla Silver Corp. (TSX: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) (Vizsla Silver oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass es den Auftrag für Engineering, Beschaffung und Bauleitung (den EPCM-Auftrag) an M3 Engineering & Technology Corp. (M3 oder M3 Engineering) vergeben und einen Vertrag über die Minenplanung mit Mining Plus abgeschlossen hat. Beide Auftragnehmer werden die Weiterentwicklung des Flaggschiff-Projekts Panuco (Silber-Gold) unterstützen.

Die Beauftragung wichtiger Partner für die Ingenieur- und Bergwerksplanung stellt einen wichtigen Schritt bei der Weiterentwicklung unseres Panuco-Projekts dar, sagte Michael Konnert, Präsident und CEO. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit M3 und Mining Plus, während wir uns auf die Mobilisierung zubewegen.

Gemeinsam mit seinen Partnern wird das Unternehmen außerhalb des Standorts an der detaillierten Planung, der Bauplanung und der Beschaffung von Ausrüstung arbeiten und gleichzeitig die langfristigen Sicherheitspläne für das Panuco-Projekt weiter vorantreiben. Vizsla Silver teilt mit, dass die wichtigsten Entwicklungsaktivitäten weiterhin gemäß den zuvor bekannt gegebenen Zeitplänen voranschreiten.

Auswahl des EPCM-Vertrags

M3 Engineering ist ein erfahrenes Ingenieurbüro, das sich auf Aufbereitungs- und Infrastrukturprojekte spezialisiert hat. Das Unternehmen war an der Planung und dem Bau mehrerer Bergbauprojekte in Mexiko beteiligt, darunter Mercedes, Los Gatos, Peñasquito, Camino Rojo und Terronera.

Seit dem Abschluss der Panuco-Machbarkeitsstudie (veröffentlicht im November 2025) arbeitet Vizsla Silver mit M3 Engineering zusammen, um die Planung und Entwicklung des Projekts zu unterstützen. Der EPCM-Auftragsumfang umfasst die Aufbereitungsanlage und die oberirdische Infrastruktur im Wert von ca. 170 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen und M3 Engineering sind derzeit dabei, die Bedingungen des endgültigen EPCM-Vertrags festzulegen.

M3 Engineering & Technology Corp. ist stolz darauf, mit unserem technischen Fachwissen Vizsla Silver bei der Weiterentwicklung des Silber-Gold-Projekts Panuco zu unterstützen, sagte Alberto Bennett, Präsident und CEO von M3 Engineering. Wir freuen uns darauf, weiterhin eng mit dem Team von Vizsla Silver zusammenzuarbeiten, um ein weiteres erfolgreiches Projekt in Mexiko termingerecht und im Rahmen des Budgets abzuschließen.

Vertrag über die Bergbauplanung

Mining Plus, Teil der Byrnecut Group, ist ein weltweit tätiges Bergbaudienstleistungsunternehmen. Vizsla Silver und Mining Plus arbeiten seit der Fertigstellung der im Juli 2024 veröffentlichten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) für Panuco zusammen.

Mining Plus hat die Bergbauplanung, -gestaltung, -terminierung und geotechnische Arbeiten unterstützt, einschließlich Beiträgen zur Entwicklung der Morgan-Testmine des Unternehmens in Panuco. Der Umfang der Bergbauplanungsarbeiten umfasst Entwicklungskapital in Höhe von etwa 50 Millionen US-Dollar sowie etwa 40 Millionen US-Dollar für die Erzaufbereitung in den nächsten zwei Jahren der Vorproduktion.

Zu den wichtigsten Punkten des Bergbauzeitplans gehören:

– Vergabe des Bergbauvertrags im 2. Quartal 2026

– Aufnahme des Bergbaubetriebs nach Erhalt der MIA-Genehmigung

– Durchführung eines Infill-Bohrprogramms über einen anfänglichen Zeitraum von zwei Jahren zur Unterstützung des Hochlaufs und der Lagerung vor der Inbetriebnahme der Aufbereitungsanlage

Mining Plus freut sich, seine Partnerschaft mit Vizsla Silver fortzusetzen, während das Panuco-Projekt auf die Produktion zusteuert, sagte Vahid Haydari, Chief Executive Officer von Mining Plus. Seit unserem ersten Engagement im Anschluss an die vorläufige wirtschaftliche Bewertung haben wir eng mit dem Team an der Konzeption und Planung der Mine zusammengearbeitet. In dieser nächsten Phase liegt der Schwerpunkt auf der detaillierten Planung und der konsequenten Umsetzung, während dieses hochgradige, technisch überzeugende Projekt auf die kommerzielle Produktion zusteuert.

Über Vizsla Silver und das Panuco-Projekt

Vizsla Silver ist ein kanadisches Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, British Columbia, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Flaggschiff-Projekts Panuco (Silber-Gold) in Sinaloa, Mexiko, konzentriert. Das Unternehmen hat kürzlich im November 2025 eine Machbarkeitsstudie für Panuco abgeschlossen, die eine Jahresproduktion von 17,4 Mio. Unzen Silberäquivalent über eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 9,4 Jahren, einen Kapitalwert (NPV) nach Steuern (5 %) von 1,8 Mrd. US-Dollar, einen IRR von 111 % und eine Amortisationszeit von 7 Monaten bei einem Silberpreis von 35,50 US-Dollar/Unze und einem Goldpreis von 3.100 US-Dollar/Unze. Vizsla Silver strebt an, sich als führendes Silberunternehmen zu positionieren, indem es bei Panuco einen zweigleisigen Entwicklungsansatz verfolgt, der die Minenerschließung vorantreibt und gleichzeitig die Exploration im gesamten Gebiet mit kostengünstigen Mitteln fortsetzt.

Kontaktinformationen: Für weitere Informationen und zur Anmeldung in die Mailingliste wenden Sie sich bitte an:

Michael Konnert, Präsident und Chief Executive Officer

Tel.: (604) 364-2215

E-Mail: info@vizslasilver.c a

Website: www.vizslasilvercorp.ca

In Europa

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www.resource-capital.ch

BESONDERER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: den Zielen und Meilensteinen des Unternehmens; der strategischen Vision des Unternehmens im Anschluss an die geplante Entwicklung des Panuco-Projekts und den Erwartungen hinsichtlich der künftigen finanziellen oder operativen Leistung nach einer solchen Entwicklung; dem Zeitpunkt und dem Erhalt von Umwelt- und anderen behördlichen Genehmigungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die MIA-Genehmigung; den Zeitpunkt und den Abschluss der EPCM-Vereinbarung wie vorgeschlagen oder überhaupt; den Zeitpunkt und die Durchführung der Bauarbeiten wie vorgeschlagen oder überhaupt, einschließlich des Baubeginns, des Fortschritts der Detailplanung und der Auswahl von Auftragnehmern und Entwicklungspartnern; die Fähigkeit des Unternehmens, das Panuco-Projekt zur Produktion voranzutreiben, einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der ersten Silberproduktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2027; die Ergebnisse, der Zeitpunkt und der Umfang geplanter Bohrprogramme, einschließlich Untertage-Infill- und Erweiterungsbohrungen, gebietsweiter Oberflächen- -Bohrungen sowie Folgebohrungen bei Animas, Santa Fé, La Garra, Peñoles und anderen Zielen sowie deren erwartete Auswirkungen auf die Projektwirtschaftlichkeit und die Minenplanung; die Umwandlung von abgeleiteten Mineralressourcen in angezeigte Mineralressourcen, einschließlich der angestrebten Umwandlung der abgeleiteten Mineralisierung innerhalb der Copala-Zone; die Größe, den Gehalt, die Kontinuität und das potenzielle Wachstum der Mineralressourcen, einschließlich des Potenzials, die Lebensdauer der Mine über den aktuellen Abbauplan der Machbarkeitsstudie hinaus zu verlängern; den Abschluss und die Ergebnisse von Massenprobenahmen, metallurgischen Tests, geotechnischen Arbeiten und Optimierungsstudien sowie deren erwartete Auswirkungen auf die Projektwirtschaftlichkeit und die Minenplanung; die wirtschaftlichen Ergebnisse des Panuco-Projekts, einschließlich der prognostizierten Produktionsraten, der Lebensdauer der Mine, der Kapitalkosten, der Betriebskosten, des freien Cashflows, des Barwerts, der internen Rendite und der Amortisationszeit, wie sie aus der Machbarkeitsstudie abgeleitet wurden; die der Machbarkeitsstudie zugrunde liegenden Annahmen, einschließlich Rohstoffpreisen, metallurgischen Ausbeuten, Schätzungen der Betriebs- und Kapitalkosten, Zeitplänen für die Genehmigungen und Entwicklungsplänen; die Fähigkeit des Unternehmens, Bau- und Erschließungsarbeiten zu finanzieren, einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der ausreichenden Höhe der vorhandenen Barbestände und des Zugangs zu Finanzmitteln; die erwarteten Vorteile von Grundstückserwerben und Explorationsprogrammen, einschließlich der Identifizierung neuer mineralisierter Zonen und der Entdeckung weiterer Lagerstätten; sowie die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens, einschließlich seiner Fähigkeit, den Shareholder Value durch anhaltende Explorationserfolge, Projektentwicklung und operative Umsetzung zu steigern.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die das Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung für angemessen hält, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: die Genauigkeit der Parameter der Machbarkeitsstudie; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen; dass die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen innerhalb des erwarteten Zeitrahmens erteilt werden; die anhaltende Unterstützung durch die Bevölkerung und die Regierung; stabile Markt-, politische und wirtschaftliche Bedingungen; eine angemessene Genauigkeit der Betriebs- und Kapitalkostenschätzungen; sowie anhaltend günstige Metallpreise und Wechselkurse.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: Explorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken; Genehmigungs-, Umwelt- und regulatorische Risiken; Risiken im Zusammenhang mit den Beziehungen zur lokalen Bevölkerung und der gesellschaftlichen Akzeptanz; Rohstoffpreis- und Währungsschwankungen; Inflation und Kostensteigerungen; Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken; Abhängigkeit von Auftragnehmern und Lieferanten; Risiken im Zusammenhang mit Eigentums- und Oberflächenrechten; Änderungen der Projektentwicklungs- und Bauparameter; Ungenauigkeiten in technischen oder wirtschaftlichen Modellen; das Risiko, dass sich die Annahmen der Machbarkeitsstudie als unzutreffend erweisen; sowie weitere Risiken, die in den laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Es kann nicht garantiert werden, dass das Panuco-Projekt wie in dieser Pressemitteilung vorgeschlagen oder überhaupt in Produktion genommen wird, dass der endgültige EPCM-Vertrag abgeschlossen wird und zu welchen Bedingungen oder dass die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie realisiert werden. Der Zweck der zukunftsgerichteten Aussagen besteht darin, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements zu liefern, und sie sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Keine Produktionsentscheidung: Das Unternehmen hat noch keine Produktionsentscheidung für das Panuco-Projekt getroffen. Eine Entscheidung über den Baubeginn wird erst nach Abschluss und Prüfung der detaillierten technischen Planung, der Finanzierungsvereinbarungen sowie nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen getroffen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vizsla Silver Corp.

Michael Konnert

Suite 700, 1090 West Georgia Street

V6E 3V7 Vancouver

Kanada

email : info@vizslasilver.ca

Pressekontakt:

Vizsla Silver Corp.

Michael Konnert

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