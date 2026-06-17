Onco-Innovations schließt Projekt mit Kuano ab und nutzt dessen quantenbasierte Plattform, um Erkenntnisse für die Optimierung der PNKP-Inhibitor-Technologie bereitzustellen

Vancouver, Kanada – 16. Juni 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 18. November 2025 den Abschluss seines Pilotprojekts mit Kuano Ltd. (Kuano) bekannt zu geben, das die Weiterentwicklung der PNKP-Inhibitor-Technologie von Onco (auch als ONC010 bezeichnet) durch fortschrittliche KI-fähige und quantenbasierte Computeransätze unterstützt.

Kuano hat das Projekt abgeschlossen und Ergebnisse aus molekularer Modellierung und fortschrittlicher Computeranalytik bereitgestellt, die Oncos Verständnis dafür stärken, wie sein PNKP-Inhibitor und verwandte Analoga mit dem PNKP-Ziel interagieren können. Die Arbeiten führten zu einer verfeinerten und überprüfbaren Strukturhypothese für die Hemmung von PNKP und schufen einen klareren Rahmen zur Unterstützung der laufenden strukturbasierten Optimierung sowie der Evaluierung in der nächsten Entwicklungsstufe von Oncos PNKP-Inhibitor-Technologie innerhalb des umfassenderen KI-gestützten Wirkstoffforschungs-Workflows von Onco.

Darüber hinaus wurden im Rahmen des Projekts die quantenbasierten computergestützten Methoden von Kuano eingesetzt, um das Strukturverhalten von PNKP in relevanten Modellsystemen zu untersuchen und strukturelle Repräsentationen des humanen PNKP zu entwickeln, die für nachfolgende computergestützte Analysen geeignet sind, einschließlich weiterführender strukturbasierter Bewertungen innerhalb der Wirkstoffforschungsumgebung von Onco. Kuano kam ferner zu dem Schluss, dass PNKP mit den auf seiner Plattform verfügbaren Simulationsansätzen für mögliche Folgestudien kompatibel ist. In der Praxis sollen diese Ergebnisse fundiertere Priorisierungs- und Designentscheidungen für Wirkstoffe fördern, um Oncos Übergang von der Modellierung zur experimentellen Validierung zu beschleunigen.

Die Wirkstoffforschung gerät häufig an dem Punkt ins Stocken, an dem zwar vielversprechende chemische Ausgangsstrukturen vorliegen, jedoch nicht genügend strukturelle Klarheit besteht, um fundiert entscheiden zu können, welche Veränderungen als Nächstes vorgenommen werden sollten. Dieses Projekt konzentrierte sich darauf, hochauflösende molekulare Modellierungen in praktische, überprüfbare Hypothesen zu überführen, die Forschungsteams dabei unterstützen können, den Übergang von der explorativen Untersuchung zu einer zielgerichteten und fundierten Weiterentwicklung zu schaffen – mit einer klareren Begründung dafür, welche Experimente den größten Erkenntnisgewinn versprechen, erklärte Vid Stojevic, CEO und Mitbegründer von Kuano.

Das Unternehmen erwartet, dass die abgeschlossenen Arbeiten die Folgeinitiativen in der gesamten PNKP-Inhibitor-Technologie-Pipeline unterstützen werden, einschließlich quantenbasierter QSAR-Modellierung, Toxizitätskartierung und KI-gestützten generativen Wirkstoffdesigns, um die Erweiterung und Priorisierung von Analoga der nächsten Generation für weitere Evaluierungen zu unterstützen.

Dieser Abschluss ist wichtig, weil er die Entscheidungsebene unseres Programms stärkt. Wenn es gelingt, Modellierungsergebnisse mit konkreten nächsten Schritten zu verknüpfen, lassen sich Iterationszyklen verkürzen und Ressourcen auf die vielversprechendsten Wege konzentrieren. Wir betrachten dies als einen wichtigen Schritt, um die Priorisierung von Wirkstoffen zu beschleunigen und Kandidaten schneller in die präklinische Entwicklung zu bringen, so Thomas OShaughnessy, CEO von Onco-Innovations.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes kanadisches Unternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verhinderung und Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen voranzutreiben. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

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