Cat Lake First Nation und First Mining Gold erzielen Meilensteinvereinbarung zur Mobilisierung der ganzjährig befahrbaren Zufahrtsstraße nach Cat Lake

(Treaty 9 Territory, NW Ontario, 16. Juni 2026) / IRW-Press / Die Cat Lake First Nation (CLFN) und First Mining Gold Corp. (First Mining oder das Unternehmen) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FWB: FMG) haben eine bahnbrechende Vereinbarung unterzeichnet, mit der der Ausbau einer ganzjährig befahrbaren Zufahrtsstraße zur Cat Lake First Nation im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario auf den Weg gebracht wird.

Für die Strecke, die die Cat Lake First Nation über die Vermilion River Road mit der Stadt Sioux Lookout verbindet, werden sowohl bestehende Forstwege als auch neu errichtete Straßenabschnitte miteinander kombiniert, um Kosten einzusparen sowie gleichzeitig den Verkehr zu optimieren und einen größtmöglichen sozioökonomischen Nutzen für die Region zu erzielen.

Im Rahmen dieser Infrastrukturvereinbarung hat First Mining bis zu 4 Mio. $ bereitgestellt, um die Genehmigung der Straßenerrichtung, die Rodung der Trasse, die geotechnischen Arbeiten vor Ort und die detaillierte technische Planung direkt zu finanzieren. Die Arbeiten sollen im Sommer 2026 beginnen.

Diese Zufahrtsstraße ist seit langem eine vorrangige Notwendigkeit für die Cat Lake First Nation, die auch in der Resolution des Gemeinderats vom 26. Mai 2026 dargelegt wurde. Das Projekt hat in entscheidendem Maße kooperative Unterstützung von der Impact Assessment Agency of Canada (IAAC) erhalten, die Rolle der Regierung von Ontario ist hingegen noch unklar.

Mein Auftrag als Chief bestand darin, die Errichtung einer ganzjährig befahrbaren Straße zu initiieren, mit der die jahrzehntelange Isolation beendet, die Sicherheit und Gesundheitsversorgung verbessert und die Lebenshaltungskosten gesenkt werden. Diese Infrastruktureinrichtung ist aus sozioökonomischer Sicht ein bedeutender Gewinn sowohl für Cat Lake als auch für die gesamte Region, erklärt Chief Russell Wesley von der Cat Lake First Nation. Das Führungsteam von First Mining Gold hat sich als echter Partner erwiesen und die Finanzmittel bereitgestellt, um die Planungsarbeiten auf den Weg zu bringen. Und auch auf Bundesebene haben wir in der IAAC einen dauerhaften konstruktiven Partner.

Der Abschluss dieser Vereinbarung mit der Cat Lake First Nation ist ein entscheidender Teilerfolg für die Erschließung des Goldprojekts Springpole, meint Dan Wilton, CEO von First Mining Gold Corp. Eine ganzjährig nutzbare Infrastruktur ist für die langfristige Machbarkeit des Projekts von entscheidender Bedeutung und stellt sicher, dass die wirtschaftlichen Vorteile auch der örtlichen Gemeinde zugutekommen. Wir sind dem Chief und dem Rat der Cat Lake First Nation dankbar für ihre Führungsrolle und ihre Bemühungen.

Die Vereinbarung steht in direktem Einklang mit der gemeinsamen Stellungnahme zur Genehmigung des Projekts Springpole, die von den First Nations Cat Lake und Lac Seul bekannt gegeben wurde. Sie stellt sicher, dass alle Aktivitäten entlang des Korridors den 35 kulturellen und ökologischen Kriterien entsprechen, die sich aus der historischen Verträglichkeitsprüfung unter der Leitung der Anishinaabe (ALIA) ableiten. Die Regierung von Ontario ist der letzte entscheidende Partner, der noch gebraucht wird, um diesen Korridor vollständig zu erschließen.

Über die Cat Lake First Nation

(Bizhiw-zaagaigan) oder Cat Lake First Nation ist eine abgelegene Anishinaabe-Gemeinde, rund 180 Kilometer nördlich der Stadt Sioux Lookout im Nordwesten der Provinz Ontario. Als Siedlungsgebiet mit eigenem Flugplatz ist Cat Lake das Zuhause von mehr als 650 Reservatbewohnern. Die Kommune ist nach wie vor nicht an das ganzjährig befahrbare Straßennetz der Provinz angebunden und stattdessen auf Flugverbindungen sowie eine nur saisonal befahrbare Eisstraße angewiesen, die in den meisten Jahren nur über einen kurzen Zeitraum (von Januar bis Anfang März) genutzt werden kann. Heute ist Cat Lake eine pulsierende Community, wo die Tradition der Landwirtschaft und des Fischfangs hochgehalten wird. Gleichzeitig nimmt sie eine Vorreiterrolle bei modernen Gesundheits- und Nachhaltigkeitsinitiativen ein, um ihr Erbe zu bewahren und zukünftige Generationen zu unterstützen.

Über First Mining Gold Corp.

First Mining ist ein Golderschließungsunternehmen, das zwei der größten Goldprojekte in Kanada weiterentwickelt: das Goldprojekt Springpole im Nordwesten von Ontario, wo Genehmigungsaktivitäten mit der Einreichung einer endgültigen Umweltverträglichkeitserklärung/Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt im November 2024 im Gange sind, sowie das Goldprojekt Duparquet, ein Erschließungsprojekt im PEA-Stadium, das sich bei der Verwerfungszone Destor-Porcupine in der produktiven Region Abitibi befindet. First Mining besitzt außerdem eine 20-prozentige Beteiligung am Goldprojekt Pickle Crow sowie eine bedeutende Beteiligung an der Seva Mining Corp.

First Mining wurde 2015 von Herrn Keith Neumeyer, Gründer und CEO von First Majestic Silver Corp., gegründet.

FÜR FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton

Chief Executive Officer & Direktor

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Paul Morris

Director, Investor Relations

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