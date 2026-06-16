Newcore Gold stößt bei Bohrungen auf 1,37 g/t Gold auf 24,0 Metern, darunter 1,93 g/t Gold auf 12,0 Metern, im Enchi-Goldprojekt, Ghana

Diamantbohrungen in der Sewum-Goldlagerstätte durchschneiden breite Zonen mit oberflächennaher Goldmineralisierung unterhalb der Grenzen der Tagebaugruben, die die Mineralressourcenschätzung einschränken

16. Juni 2026, Vancouver, BC – Newcore Gold Ltd. (Newcore oder das Unternehmen) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/newcore-gold-ltd/ – freut sich, weitere Bohrergebnisse aus dem laufenden 80.000-Meter-Bohrprogramm im Enchi-Goldprojekt des Unternehmens (Enchi oder das Projekt) in Ghana bekannt zu geben. Bei Diamantbohrungen (DD) in der Sewum-Goldlagerstätte (Sewum) wurden breite Zonen mit Goldmineralisierung in der flachen Oxid-Übergangszone und der oberen frischen Mineralisierung unterhalb der Grenzen der Tagebaugruben, die die Mineralressourcenschätzung begrenzen, aufgeschlossen. Das Bohrloch SWDD121 durchteufte 1,37 Gramm pro Tonne Gold (g/t Au) auf 24,0 Metern (m) ab 94,0 m, einschließlich

1,93 g/t Au auf 12,0 m ab 103,0 m, mit einer zweiten flachen mineralisierten Zone von 0,55 g/t Au auf 16,5 m ab 30,0 m. Bohrloch SWDD115 durchteufte 0,74 g/t Au auf 10,2 m ab 54,3 m, mit einem zweiten hochgradigen Abschnitt von 9,24 g/t Au auf 1,9 m ab 251,4 m, einschließlich

17,36 g/t Au auf 1,0 m ab 251,4 m. Diese Pressemitteilung berichtet über die Ergebnisse der in Sewum abgeschlossenen Diamantbohrungen. Die Bohrungen belegen weiterhin die Kontinuität der Goldmineralisierung und das Potenzial für eine Ressourcenausweitung bei Enchi. Neben den Bohr- und Explorationsarbeiten schreitet die Erschließung bei Enchi voran, wobei eine Vor-Machbarkeitsstudie (PFS) planmäßig bis Ende Juni 2026 abgeschlossen werden soll.

– Highlights der Diamantbohrungen in der Goldlagerstätte Sewum bei Enchi

– Die Bohrungen durchteuften breite Zonen mit Goldmineralisierung oberhalb des Mineralressourcengehalts und unterhalb der Grenzen der Tagebaugruben, die die Mineralressourcenschätzung begrenzen.

o Die Diamantbohrung SWDD121 durchteufte mehrere goldmineralisierte Zonen, darunter 1,37 g/t Au auf 24,0 m ab 94,0 m, einschließlich 1,93 g/t Au auf 12,0 m ab 103,0 m, sowie 0,55 g/t Au auf 16,5 m ab 30,0 m.

o Die Bohrung SWDD115 durchteufte 0,74 g/t Au auf 10,2 m ab 54,3 m, mit einer zweiten Zone hochgradiger Mineralisierung, die 9,24 g/t Au auf 1,9 m ab 251,4 m durchteufte, einschließlich 17,36 g/t Au auf 1,0 m ab 251,4 m.

– Die Bohrergebnisse sind nicht in der jüngsten Mineralressourcenschätzung enthalten, wobei die Bohrungen fortgesetzt werden, um das Potenzial für zukünftiges Ressourcenwachstum bei Enchi nachzuweisen.

o Sewum ist die derzeit größte definierte Lagerstätte bei Enchi und bleibt entlang des Streichs und in der Tiefe offen.

o Diese Bohrung erreichte eine maximale vertikale Tiefe von 200 Metern, wobei die durchschnittliche vertikale Tiefe aller bisher bei Sewum gebohrten Bohrlöcher nur bis auf 100 Meter reichte.

Greg Smith, VP Exploration von Newcore, erklärte: Die Ergebnisse unserer jüngsten Bohrungen bei Sewum belegen weiterhin die Kontinuität und das Ausmaß der Goldmineralisierung über die durch den Tagebau begrenzten Grenzen der aktuellen Mineralressourcenschätzung hinaus und untermauern das starke Potenzial für zukünftiges Ressourcenwachstum bei Enchi. Diese Bohrlöcher durchteuften erfolgreich Goldmineralisierungen oberhalb des Mineralressourcengehalts und unterhalb von Bereichen, in denen in der Vergangenheit nur begrenzt gebohrt wurde, wodurch sich die Mineralisierung in die Tiefe erstreckt. Als derzeit größte definierte Lagerstätte in Enchi bleibt Sewum entlang des Streichs und in der Tiefe offen, wobei diese Bohrungen weiterhin unsere Interpretation stützen, dass sich das mineralisierte System über die Grenzen des bestehenden Ressourcenmodells hinaus erstreckt. Da die vielversprechenden Ergebnisse der im Jahr 2026 abgeschlossenen Bohrungen noch nicht in die Mineralressourcenschätzung für Enchi eingeflossen sind, freuen wir uns darauf, unser laufendes Bohrprogramm weiterhin darauf zu konzentrieren, die mineralisierte Fläche zu erweitern und das Potenzial für ein Ressourcenwachstum über die Grenzen der aktuellen Ressource hinaus, einschließlich in der Tiefe, nachzuweisen.

Diese Pressemitteilung berichtet über die Ergebnisse von 6 DD-Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 2.069 m (SWDD115, SWDD117 bis SWDD121), die auf die Goldlagerstätte Sewum abzielten, wobei alle Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchschnitten. Im Rahmen des laufenden Bohrprogramms in Enchi wurden bisher insgesamt 40.528 m in 272 Bohrlöchern gemeldet, wobei 98 % der Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchschnitten haben.

Ausgewählte Untersuchungsergebnisse aus den 6 Bohrlöchern des in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bohrprogramms sind nachstehend aufgeführt:

Tabelle 1 – Bohr-Highlights des Goldprojekts Enchi

Bohrloch-ID Zone/Lagerstätte Von (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t)

SWDD121 Sewum 30,0 46,5 16,5 0,55

und 94,0 118,0 24,0 1,37

einschließlich 103,0 115,0 12,0 1,93

SWDD115 Sewum 54,3 64,5 10,2 0,74

und 251,4 253,3 1,9 9,24

einschließlich 251,4 252,4 1,0 17,36

SWDD117 Sewum 61,1 64,4 3,3 3,36

Anmerkungen:

1. Die vollständigen Ergebnisse sind der detaillierten Tabelle zu entnehmen;

2. Die angegebenen Intervalle sind Bohrlochlängen, wobei die tatsächliche Mächtigkeit auf 75-85 % geschätzt wird; und

3. Längengewichtete Durchschnittswerte aus ungeschnittenen Untersuchungsergebnissen.

Eine Übersichtskarte mit den Bohrlochstandorten ist abrufbar unter:

newcoregold.com/site/assets/files/5976/2026_06_16-ncau-nr-enchi-plan-map-sewum.pdf

Ein Querschnitt mit den Bohrergebnissen und den wichtigsten Daten für die Bohrlöcher SWDD121 und SWDD120 kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

newcoregold.com/site/assets/files/5976/2026_06-ncau-crosssection-swdd121.pdf

Eine vollständige Liste der Bohrergebnisse in dieser Pressemitteilung, einschließlich Bohrlochdetails, ist abrufbar unter:

newcoregold.com/site/assets/files/5976/2026_06_16-ncau-enchi-2024-2026-drill-results.pdf

Diamantbohrungen im Goldvorkommen Sewum

Die Bohrungen SWDD115 sowie SWDD117 bis SWDD121 (insgesamt 6 DD-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.069 m) wurden in Sewum durchgeführt, wobei die Mineralisierung innerhalb des oberflächennahen Oxid-Übergangsbereichs und des oberen Horizonts mit frischem -Gestein in der Ridge-Zone im Fokus stand, mit dem Ziel, die mineralisierte Fläche der Lagerstätte zu erweitern. Diese Bohrungen erreichten eine maximale vertikale Tiefe von 200 Metern und stellen einige der tiefsten bisher bei Sewum gebohrten Abschnitte dar, wobei sich frühere Bohrungen bei Sewum auf flache Mineralisierungen innerhalb der ersten 100 vertikalen Meter konzentrierten. Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bohrlöcher umfassen drei Bohrlöcher zur Erprobung von drei Abschnitten entlang einer Streichlänge von 500 Metern in den oberen Strukturen sowie drei weitere Bohrlöcher zur Erprobung von zwei zusätzlichen Abschnitten entlang einer Streichlänge von 100 Metern in den unteren Strukturen der Zone.

Zwei Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 665 m (SWDD120 und SWDD121) wurden im selben Abschnitt gebohrt und dienten dazu, die Neigung der wichtigsten subparallelen goldmineralisierten Strukturen in der Tiefe zu bestimmen. Das Bohrloch SWDD121 durchteufte 1,37 g/t Au auf 24,0 m ab 94,0 m, einschließlich eines hochgradigeren Abschnitts von 1,93 g/t Au auf 12,0 m ab 103,0 m. Dieses Bohrloch durchteufte zudem eine zweite mineralisierte Zone mit 0,55 g/t Au auf 16,5 m ab 30,0 m. SWDD120, deren Bohrloch 50 Meter östlich auf demselben Abschnitt angelegt wurde, durchteufte eine Reihe übereinanderliegender goldmineralisierter Zonen, darunter 0,58 g/t Au auf 7,0 m ab 149,0 m und 0,57 g/t Au auf 6,0 m ab 203,0 m.

Das Diamantbohrloch SWDD115 mit einer Gesamtlänge von 371 m, dessen Bohrlochkopf 700 Meter nördlich von SWDD121 liegt, untersuchte den nördlich-zentralen Teil der Ridge-Zone und stieß auf hochgradiges Gold innerhalb der frischen Mineralisierung mit 9,24 g/t Au auf 1,9 m ab 251,4 m, einschließlich 17,36 g/t Au auf 1,0 m ab 251,4 m. SWDD115 durchteufte zudem eine Goldmineralisierung in der flacheren Oxid-Übergangsmineralisierung mit 0,74 g/t Au auf 10,2 m ab 54,3 m.

Die Diamantbohrung SWDD117 mit einer Gesamtlänge von 380 m, deren Bohrlochkopf 200 Meter nördlich von SWDD121 liegt, untersuchte sowohl die oberen als auch die unteren Strukturen und durchteufte mehrere übereinanderliegende goldmineralisierte Zonen, darunter 3,36 g/t Au auf 3,3 m ab 61,1 m, 0,30 g/t Au auf 44,0 m ab 270,0 m, einschließlich 0,71 g/t Au auf 4,0 m ab 273,0 m und einschließlich 1,09 g/t Au auf 2,0 m ab 286,0 m. Die Diamantbohrung SWDD119 mit einer Gesamtlänge von 380,5 m, deren Bohrlochkopf 100 Meter südlich von SWDD117 liegt, durchteufte ebenfalls mehrere subparallele goldmineralisierte Strukturen, darunter 0,48 g/t Au auf 12,0 m ab 270,0 m und 0,54 g/t Au auf 7,0 m ab 324,0 m.

Die in Sewum abgeschlossenen Diamantbohrungen bestätigen weiterhin die Kontinuität entlang des Streichs und im Abwärtsfall der Hauptstrukturen, die die Ridge-Zone der Sewum-Goldlagerstätte bilden.

Arbeitsprogramm in Enchi

Das im August 2024 begonnene, 80.000 Meter umfassende Bohrprogramm bei Enchi konzentriert sich auf die Umwandlung von Ressourcen, das Ressourcenwachstum und neue Entdeckungen. Die Reverse-Circulation-Bohrungen (RC) zielen auf oberflächennahe Mineralisierungen (Oxid-, Übergangs- und flache frische Mineralisierungen) ab, wobei der Schwerpunkt auf der Umwandlung von Ressourcen und der weiteren Abgrenzung des Potenzials für Ressourcenwachstum entlang des Streichs bei bestehenden Lagerstätten liegt, während die Diamantbohrungen auf das hochgradige Potenzial in der Tiefe ausgerichtet sind. Die abgeschlossene erste Phase des Bohrprogramms bestand aus Infill-Bohrungen zur Ressourcenumwandlung, wobei nur die ersten 28.000 Meter des Bohrprogramms in eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung einflossen, die am 18. März 2026 bekannt gegeben wurde und die angezeigte Mineralressource mehr als verdoppelte. Alle Lagerstättenbereiche und Proresourcenziele bei Enchi bleiben entlang des Streichs und in der Tiefe offen, was ein zukünftiges Ressourcenwachstum auf dem gesamten, distriktweiten Grundstück ermöglicht.

Zusätzlich zu den Bohrungen soll bis Ende Juni 2026 eine Vor-Machbarkeitsstudie (PFS) fertiggestellt werden (siehe Pressemitteilung vom 5. Februar 2026), parallel zu den laufenden Erschließungsarbeiten in der Lagerstätte , die die Projektfortschritte in Enchi unterstützen und metallurgische Versuche, hydrogeologische Untersuchungen, geotechnische Arbeiten sowie Umweltuntersuchungen umfassen.

Goldlagerstätte Sewum

Sewum ist eine der fünf Lagerstätten, aus denen sich die Mineralressourcenschätzung für Enchi zusammensetzt (Sewum verfügt über eine angezeigte Mineralressource von 41,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,43 g/t Au, was 573.000 Unzen entspricht, sowie über eine abgeleitete Mineralressource von 24,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,39 g/t Au, was 308.000 Unzen entspricht). Sewum liegt 15 Kilometer südlich der Stadt Enchi, mit nahegelegenen Straßen und Stromanschluss sowie weiterem Zugang über eine Reihe von Bohrstraßen. Sewum wird an der Oberfläche durch eine mehr als sechs Kilometer lange und ein bis zwei Kilometer breite Gold-in-Boden-Anomalie abgegrenzt. Eine geophysikalische Anomalie aus der Luft, die mit der Goldlagerstätte Sewum zusammenfällt, definiert eine Reihe von subparallelen und sich kreuzenden Strukturen. Bis heute sind etwa 45 % der Gold-in-Boden-Anomalie bei Sewum noch nicht durch Bohrungen erprobt, wobei die durchschnittliche vertikale Tiefe aller bisher bei Sewum gebohrten Bohrlöcher nur 100 Meter beträgt.

Standorte der Bohrlöcher

Tabelle 2 – Details zu den Bohrlochstandorten des Enchi-Goldprojekts

Bohrloch-ID UTM Ost UTM-Nord Höhe Azimut ° Neigung ° Länge (m)

SWDD115 521488 629554 190 120 -52 371,4

SWDD117 521138 629083 177 120 -61 380,3

SWDD118A 521257 629294 146 120 -60 272,2

SWDD119 521144 628982 175 120 -60 380,5

SWDD120 521176 628905 147 120 -50 308,4

SWDD121 521144 628942 158 120 -65 356,4

Mineralressourcenschätzung für das Enchi-Goldprojekt

Das Enchi-Goldprojekt verfügt über eine angezeigte Mineralressource von 83,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,56 g/t Au, die 1.502.000 Unzen Gold enthält, sowie über eine abgeleitete Mineralressource von 40,1 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,49 g/t Au, die 626.000 Unzen enthält. Die Verfahren zur Schätzung der Mineralressourcen entsprechen den Best-Practice-Richtlinien des CIM zur Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (29. November 2019) und folgen den Definitionsstandards des CIM für Mineralressourcen und Mineralreserven (10. Mai 2014), die durch Verweis in die Vorschrift National Instrument 43-101 (NI 43-101) aufgenommen wurden. Die Mineralressourcenschätzung stammt aus dem technischen Bericht mit dem Titel Technical Report Mineral Resource Estimate Update, Enchi Gold Project, Ghana vom 1. Mai 2026 mit Stichtag 18. März 2026, der von Ryan Wilson, P. Geo, Matthew Halliday, P. Geo, Schadrac Ibrango, P. Geo von DRA Americas Inc. in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt wurde und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Personen sind unabhängige qualifizierte Personen (QP) im Sinne von NI 43-101.

Newcore Gold – Best Practice

Newcore verpflichtet sich zur Einhaltung von Best-Practice-Standards bei allen Explorations-, Probenahme- und Bohraktivitäten. Die Bohrungen wurden von unabhängigen Bohrunternehmen unter Verwendung von branchenüblichen RC- und Diamantbohrgeräten durchgeführt. Die Verfahren zur analytischen Qualitätssicherung und -kontrolle umfassen die systematische Einfügung von Leerproben, Standardproben und Doppelproben in die Probenreihen ( ). Die Proben werden in versiegelte Beutel verpackt und direkt an Intertek Labs in Tarkwa, Ghana, versandt, wo eine 50-Gramm-Gold-Feuerprobe durchgeführt wird.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo, Vice President of Exploration bei Newcore, ist eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Daten und Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten verifiziert und eine angemessene Überprüfung der zugrunde liegenden Daten durchgeführt, einschließlich der Abgleichung der Bohrlochdatendateien mit den ursprünglichen Bohrprotokollen und Untersuchungszertifikaten.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold treibt sein Enchi-Goldprojekt in Ghana, Afrikas größtem Goldproduzenten(1), voran. Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus einer erstklassigen Unternehmensführung, die durch ihre 12-prozentige Beteiligung an den Aktien mit den Aktionären auf einer Linie steht, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene. Das 248 km²große Landpaket von Enchi umfasst 40 Kilometer der ergiebigen Bibiani-Scherzone in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldlagerstätten mit mehreren Millionen Unzen beherbergt, darunter die 50 Kilometer nördlich gelegene Chirano-Mine. Die Vision von Newcore ist es, ein reaktionsschnelles, kreatives und leistungsstarkes Goldunternehmen aufzubauen, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsmengen für 2025 gemäß Angaben des World Gold Council.

Im Namen des Vorstands von Newcore Gold Ltd.

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