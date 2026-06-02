Newcore Gold erweitert Bohrprogramm auf 80.000 Meter auf seinem Goldprojekt Enchi, Ghana

2. Juni 2026, Vancouver, BC / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. (Newcore oder das Unternehmen) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) (- www.commodity-tv.com/play/newcore-gold-pfs-for-very-robust-gold-project-in-ghana-coming-in-june-2026/ -) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen aufgrund der bisherigen Erfolge bei den Bohrungen im Rahmen seines Enchi-Goldprojekts (Enchi oder das Projekt) in Ghana sowie des Abschlusses einer Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 15 Millionen Dollar sein laufendes Bohrprogramm auf 80.000 Meter erweitert hat. Das erweiterte Bohrprogramm, bei dem vier Bohrgeräte vor Ort im Einsatz sind, wird sich auf die Umwandlung von Ressourcen, das Ressourcenwachstum und Explorationsbohrungen konzentrieren.

Luke Alexander, Präsident und CEO von Newcore, erklärte: Wir freuen uns sehr, das Bohrprogramm in unserem Goldprojekt Enchi in Ghana auszuweiten, nachdem wir eine erfolgreiche Eigenkapitalfinanzierung durchführen konnten, die sowohl von neuen als auch bestehenden institutionellen Aktionären sowie vom Management und dem Vorstand stark unterstützt wurde. Wir möchten den Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung danken. Dieses erweiterte Bohrprogramm spiegelt auch den Erfolg der Bohrungen wider, die das Potenzial für Ressourcenwachstum bei Enchi weiterhin unterstreichen, darunter zuletzt Bohrungen, die auf hochgradige Goldmineralisierungen innerhalb der Strukturen in der Tiefe gestoßen sind. Wir sind gut positioniert, um die Entwicklung des Projekts weiter zu beschleunigen, wobei die Fertigstellung einer Vor-Machbarkeitsstudie, die planmäßig noch in diesem Monat fertiggestellt wird, wird dieses erweiterte Bohrprogramm das Projekt durch die Erschließung und das längerfristige Ressourcenwachstum weiter vorantreiben und dessen Risiken mindern.

Greg Smith, Vice President of Exploration bei Newcore, erklärte: Die bisher bei unserem Goldprojekt Enchi in Ghana abgeschlossenen Bohrungen zeigen weiterhin eine starke Kontinuität und ausgedehnte Zonen mit Goldmineralisierung sowohl entlang des Streichs als auch in der Tiefe bei allen unseren bestehenden Lagerstätten, während sie gleichzeitig das hochgradige Potenzial sowie das breitere Potenzial des Projekts auf Distriktebene unterstreichen. Ich freue mich darauf, die Bohrgeräte weiter laufen zu lassen, angesichts des Erfolgs, den wir mit diesem Bohrprogramm erzielt haben, einschließlich einiger unserer bisher hochgradigsten Abschnitte im Projekt und des ersten sichtbaren Goldes, das wir Anfang dieses Jahres bei Bohrungen gefunden haben. Mit vier aktiven Bohrgeräten vor Ort werden wir weiterhin systematisch mehrere Ziele parallel auf dem gesamten Grundstück durch Ressourcenerweiterung und Entdeckungen vorantreiben, wobei der Schwerpunkt auf der Definition des längerfristigen Ressourcenwachstumspotenzials liegt, von dem wir glauben, dass es auf unserem gebietsweiten Grundstück vorhanden ist.

Arbeitsprogramm in Enchi

Das im August 2024 begonnene, 80.000 Meter umfassende Bohrprogramm in Enchi konzentriert sich auf die Ressourcenumwandlung, das Ressourcenwachstum und neue Entdeckungen. Die Reverse-Circulation-Bohrungen (RC) zielen auf oberflächennahe Mineralisierungen (Oxid-, Übergangs- und flache frische Mineralisierungen) ab, wobei der Schwerpunkt auf der Ressourcenumwandlung und der weiteren Abgrenzung des Potenzials für Ressourcenwachstum entlang des Streichs bei bestehenden Lagerstätten liegt, während die Diamantbohrungen auf das hochgradige Potenzial in der Tiefe ausgerichtet sind. Die abgeschlossene erste Phase des Bohrprogramms bestand aus Infill-Bohrungen zur Ressourcenumwandlung, wobei die ersten 28.000 Meter des Bohrprogramms in eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung einflossen, die am 18. März 2026 bekannt gegeben wurde und die angezeigte Mineralressource mehr als verdoppelte. Alle Lagerstättenbereiche und Proresourcenziele bei Enchi bleiben entlang des Streichs und in der Tiefe offen, was ein zukünftiges Ressourcenwachstum auf dem gesamten, distriktweiten Grundstück ermöglicht.

Zusätzlich zu den Bohrungen wird derzeit eine Vor-Machbarkeitsstudie (PFS) durchgeführt, deren Fertigstellung für Ende Juni 2026 angestrebt wird (siehe Pressemitteilung vom 5. Februar 2026), parallel zu laufenden Erschließungsarbeiten zur Unterstützung des Projektfortschritts bei Enchi, darunter metallurgische Versuche, hydrogeologische Untersuchungen, geotechnische Arbeiten und Umweltarbeiten.

Gewährung von Aktienoptionsprämien

Newcore hat 1.340.000 Restricted Share Units (RSUs) an Mitarbeiter, Berater und Führungskräfte des Unternehmens gewährt. Die RSUs werden im Rahmen des langfristigen Anreizplans des Unternehmens gewährt und werden über einen Zeitraum von drei Jahren unverfallbar, wobei jeweils ein Drittel nach jedem 12-Monats-Zeitraum unverfallbar wird.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold treibt sein Enchi-Goldprojekt in Ghana, Afrikas größtem Goldproduzenten(1), voran. Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus einer erstklassigen Unternehmensführung, die durch ihren 12-prozentigen Aktienanteil mit den Aktionären auf einer Linie steht, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene. Das 248 km² große Landpaket von Enchi umfasst 40 Kilometer der ergiebigen Bibiani-Scherzone in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldlagerstätten mit mehreren Millionen Unzen beherbergt, darunter die 50 Kilometer nördlich gelegene Chirano-Mine. Die Vision von Newcore ist es, ein reaktionsschnelles, kreatives und leistungsstarkes Goldunternehmen aufzubauen, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsmengen für 2024 gemäß Angaben des World Gold Council.

Im Namen des Vorstands von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

Präsident, CEO und Direktor

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