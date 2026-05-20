Onco-Innovations berichtet über weitere Fortschritte bei wichtigen Materialien, die in der Synthese des pharmazeutischen Wirkstoffs für das ONC010-Entwicklungsprogramm verwendet werden

Vancouver, Kanada – 19. Mai 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 28. April 2026 weitere Fortschritte bei den Aktivitäten zur Skalierung der Herstellung des Zwischenprodukts Ein Stoff, der bei den Verarbeitungsschritten eines Wirkstoffs entsteht und weitere molekulare Veränderungen oder Reinigungsschritte durchläuft, bevor er zum Wirkstoff wird. (Siehe International Council for Harmonisation, ICH Q7 Guideline, S. 40.)

und zur Prozessentwicklung für die Vorläuferkomponenten A83 und B4 bekannt zu geben, die das führende onkologische Programm des Unternehmens, ONC010, einen neuartigen, nanopartikelbasierten PNKP-Inhibitor, der sich derzeit in der Entwicklung zur Vorbereitung eines IND-Zulassungsantrags befindet, unterstützen.

Die Arbeiten werden im Rahmen des integrierten CMC-Entwicklungsprogramms (Chemistry, Manufacturing and Controls) des Unternehmens in Zusammenarbeit mit Dalton Pharma Services durchgeführt und sind Teil einer umfassenderen Herstellungsstrategie, die darauf abzielt, die künftige GMP-konforme Produktion, die regulatorische Bereitschaft sowie die Planung für die ersten klinischen Studien am Menschen in Australien zu unterstützen.

Die jüngsten Entwicklungsaktivitäten konzentrierten sich auf die Prozessoptimierung, die Synthese im mittleren Maßstab, die analytische Charakterisierung und die Reproduzierbarkeit der Herstellung sowohl für das Vorläufermaterial A83 als auch für das Vorläufermaterial B4, die grundlegende Bestandteile der ONC010-Plattform für die Verabreichung und Formulierung von Nanopartikeln darstellen.

Dalton Pharma Services hat mehrere Skalierungsaktivitäten erfolgreich vorangetrieben und gleichzeitig Prozessbedingungen, Reinigungsmethoden und Qualitätskontrollparameter optimiert, die eine skalierbare nachgelagerte Fertigung und Rezepturintegration unterstützen sollen. Das Unternehmen gab bekannt, dass die jüngsten Produktionsarbeiten vielversprechende Ergebnisse hinsichtlich Reinheit und Reproduzierbarkeit in allen wichtigen Zwischenstufen des Herstellungsprozesses gezeigt haben.

Diese kontinuierlichen Fortschritte in der Herstellung stellen einen weiteren wichtigen Schritt zur Stärkung der operativen Grundlage des ONC010-Programms dar. Der erfolgreiche Verlauf der Skalierungsmaßnahmen für die Vorläufer A83 und B4 spiegelt die konsequente Umsetzung unserer integrierten CMC-Strategie wider und unterstützt unser übergeordnetes Ziel, ONC010 in die klinische Phase zu bringen. Wir konzentrieren uns weiterhin intensiv auf den Aufbau eines skalierbaren, reproduzierbaren und den behördlichen Anforderungen entsprechenden Herstellungsweges, der die langfristige klinische und kommerzielle Entwicklung unterstützen kann, so Thomas OShaughnessy, CEO von Onco-Innovations.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes kanadisches Unternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verhinderung und Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen voranzutreiben. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

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