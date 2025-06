Onco-Innovations beauftragt die University of Alberta und das Cross Cancer Institute mit der Ausweitung der PNKP-Inhibitor-Forschung auf schwer zu behandelnde Krebsarten

Vancouver, Kanada – 13. Juni 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE: ONCO) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit der University of Alberta und dem Cross Cancer Institute zur Durchführung einer präklinischen Studie getroffen hat, die die Absicht des Unternehmens unterstützt, den Forschungsumfang seiner Nanopartikel-Formulierung seiner Polynukleotid-Kinase-3′-Phosphatase (PNKP)-Inhibitor-Technologie der zweiten Generation auf schwer zu behandelnde Krebsarten auszuweiten.

Das Unternehmen plant, mit Glioblastoma multiforme (GBM) als Schwerpunkt der ersten Studie im Rahmen dieses Forschungsauftrags zu beginnen. GBM ist eine aggressive und schnell wachsende Form von Hirnkrebs, der aus Gliazellen im Gehirn entsteht. GBM ist eine der komplexesten, therapieresistentesten Krebserkrankungen und macht etwa 50 % aller primären malignen Hirntumoren aus. Jedes Jahr erliegen weltweit schätzungsweise mehr als 200.000 Menschen dieser Krankheit. Überlebensprognose von Glioblastom-Patienten mithilfe von maschinellem Lernen und Deep Learning: eine systematische Übersicht. BMC Cancer 24, 1581 (2024). doi.org/10.1186/s12885-024-13320-4

Die Fünfjahresüberlebensrate bei Glioblastom-Patienten ist weiterhin extrem niedrig. braintumor.org/brain-tumors/about-brain-tumors/brain-tumor-types/astrocytoma/#glioblastoma

Das Forschungsprojekt wird voraussichtlich von Dr. Michael Weinfeld geleitet werden, einem leitenden Wissenschaftler bei Alberta Health Services und Professor in der Abteilung für Onkologie an der University of Alberta, dessen bahnbrechende Forschung zur Entdeckung der PNKP-Inhibitortechnologie führte und der derzeit Mitglied des Scientific Advisory Board von Onco-Innovations ist.

Das präklinische Forschungsprogramm wird voraussichtlich im dritten Quartal 2025 beginnen, weitere Details werden mit dem Fortschreiten der Entwicklungspläne bekannt gegeben. Die Studie zielt darauf ab, frühe präklinische Daten zu gewinnen, die dazu beitragen werden, das therapeutische Potenzial der PNKP-Inhibitor-Plattform des Unternehmens im Zusammenhang mit GBM und möglicherweise anderen behandlungsresistenten Krebsarten zu bewerten Zu den wichtigsten Untersuchungsbereichen gehören die Bewertung der pharmakologischen Eigenschaften des Wirkstoffs, seine Fähigkeit, DNA-Schäden in Tumormodellen zu verstärken, seine Auswirkungen auf normales Hirngewebe und sein Potenzial, künftige Kombinationsstrategien mit Standardtherapien zu unterstützen.

Die präklinische Beurteilung der Aktivität von PNKP-Inhibitoren bei weiteren Krebsarten ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer breiteren klinischen Anwendung unserer Technologie. Durch die Generierung gezielter präklinischer Daten wollen wir unser Verständnis dafür vertiefen, wie die PNKP-Hemmung in schwierigen Krebssituationen eingesetzt werden kann, und damit beginnen, die Grundlagen für einen Entwicklungspfad zu schaffen, der Kombinationsbehandlungsstrategien und andere zukünftige Anwendungen unterstützen kann. Diese Art von zielgerichteter Frühforschung ist für die Entwicklung einer präzisionsgesteuerten therapeutischen Plattform unerlässlich, erklärte Thomas OShaughnessy, Chief Executive Officer von Onco-Innovations.

