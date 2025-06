VERSES gibt nach erfolgreichem Pilotprojekt in den VAE die Umstellung von Analog auf Genius Enterprise bekannt

Die Parteien beabsichtigen, Genius auf Smart-City-Projekte in den Bereichen Energie, städtische Robotik und Edge-AI auszuweiten.

VANCOUVER, British Columbia – 13. Juni 2025 / IRW-Press / VERSES AI Inc. (CBOE:VERS) (OTCQB:VRSSF) (VERSES oder das Unternehmen) – ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf agentenbasierte Softwaresysteme der nächsten Generation spezialisiert hat – gibt bekannt, dass die Unternehmen nach einem erfolgreichen Smart-Cities-Mobilitäts-Pilotprojekt mit Analog, einem von dem Technologen Alex Kipman gegründeten Physical Intelligence-Unternehmen, beabsichtigen, ihre Zusammenarbeit bei Smart-Cities-Projekten durch die Ausstellung einer Genius Enterprise-Lizenz für Analog zu erweitern.

Genius, die Agentic Intelligence Engine von VERSES, analysierte historische Ride-Sharing- und Verkehrsdaten von zwei großen internationalen Städten und nutzte sie, um die Betriebseffizienz der Flotte in einer Simulation der Städte zu verbessern. Sich verändernde Verkehrsbedingungen und schwankende Nachfrage stellen eine sich ständig weiterentwickelnde Herausforderung dar. Im Pilotprojekt zeigte Genius eine Steigerung der absolvierten Fahrten um bis zu 32 %. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein einziger Fuhrparkbetreiber, der mit nur 400 aktiven Fahrzeugen im Zweischichtbetrieb arbeitet, seinen Umsatz mit Genius jährlich um 16 Millionen US$ steigern kann.

Durch die Empfehlung von Flottenmanagementstrategien ermöglichte der Genius Orchestrierungs-Algorithmus den Fahrern, mehr Fahrten zu absolvieren und gleichzeitig Leerfahrten und Leerlaufzeiten zu reduzieren, die Gewinnmargen zu erhöhen und Kosten zu senken.

Nach Abschluss des Pilotprojekts planen VERSES und Analog eine Reihe neuer Projekte, bei denen Genius-Agenten und ihre Fähigkeiten zur Orchestrierung von Einzelagenten und Multi-Agenten-Flotten für höherwertige Smart-City-Projekte eingesetzt werden sollen. Dabei geht es um urbane Herausforderungen, vom Energiemanagement und der Logistik bis hin zu autonomen Inspektionsrobotern und der Sensorfusion auf Stadtebene, bei der Daten von mehreren Sensoren genutzt werden, um genauere, zuverlässigere und nützlichere mehrdimensionale Modelle von Stadtgebieten zu erstellen. Die erweiterte Zusammenarbeit wird es Genius ermöglichen, nativ in der sicheren Edge-Infrastruktur von Analog gehostet zu werden, sodass Entscheidungen nahezu in Echtzeit vor Ort getroffen werden können, während die vollständige Datenkontrolle beibehalten und die Fähigkeit von Genius demonstriert wird, lokal in den VAE für lokale Tests und Bereitstellungen gehostet zu werden.

Alex Kipman, Gründer und CEO von Analog, sagte: Bei Analog sind wir der Meinung, dass es bei Intelligenz darum geht, sich anzupassen, sich weiterzuentwickeln und nahtlos in das Alltagsgefüge zu integrieren. Genius hat nicht nur bewiesen, dass es mit Komplexität umgehen kann, sondern uns auch gezeigt, dass es echte Herausforderungen antizipieren und kreativ auf sie reagieren kann. Indem wir Genius Enterprise als Komponente unserer Lösungen integrieren, schaffen wir das Nervensystem der Städte von morgen: intelligent, intuitiv und menschlich orientiert.

Gabriel René, Gründer und CEO von VERSES, sagte: Es werden Milliarden von Dollar in intelligente Städte investiert, allen voran im Nahen Osten. Und Analog treibt diesen Fortschritt voran. Flotten von autonomen Autos, Sensoren, Drohnen und Roboter sowie Energie in einem intelligenten Stromnetz müssen koordiniert werden, und die derzeitigen KI-Lösungen reichen einfach nicht aus. Dieses Pilotprojekt zeigt den potenziellen Wert, den Analog – powered by Genius – für die VAE und Smart Cities weltweit bringen kann.

Über VERSES

VERSES® ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf die Entwicklung intelligenter Softwaresysteme der nächsten Generation spezialisiert hat, die der Weisheit und dem Genie der Natur nachempfunden sind. Genius, das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, wurde auf Grundlage allgemeiner Prinzipien in Wissenschaft, Physik und Biologie konzipiert und ist eine agentenbasierte Plattform für Unternehmensintelligenz, die in einem unsicheren Umfeld zuverlässige bereichsspezifische Prognosen und Entscheidungen ermöglicht. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter verses.ai, LinkedIn und X.

Über Analog

Analog ist ein Physical Intelligence-Unternehmen mit Hauptsitz in Abu Dhabi, das an der Grenze zwischen adaptiver Intelligenz, Edge Computing und Mixed-Reality-Erlebnissen arbeitet. Analog wurde 2024 gegründet, um eine Zukunft ohne Grenzen zu schaffen, in der Technologie menschliche Bindungen vertieft, die Möglichkeiten erweitert und das Erreichbare neu definiert.

Analog entwickelt Systeme, die nicht nur intelligent, sondern auch instinktiv sind und digitale und physische, funktionale und emotionale Elemente miteinander verbinden. Von Krankenhäusern bis zu Privathaushalten, von Städten bis zu Simulationen entwickeln wir Technologien, die zuhören, lernen und befähigen, damit der Mensch zielgerichtet führen kann und sich Fortschritt persönlich anfühlt.

Weitere Informationen finden Sie unter Analog.io und auf X: Analogai Instagram: Analogai LinkedIn: Analog-ai

