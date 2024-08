NurExones Vorzeigeprodukt ExoPTEN: Doppelte Indikation für Rückenmarksverletzungen und Glaukom

Das biopharmazeutische Unternehmen NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) hat sich mit seinem innovativen Produkt ExoPTEN einen Namen gemacht. Das auf Exosomen basierende Medikament hat in präklinischen Studien bei akuten Rückenmarksverletzungen bereits vielversprechende Ergebnisse gezeigt. Eine zweite Indikation für ExoPTEN, die ebenfalls auf irreparable Nervenschäden abzielt, die die Lebensqualität der Betroffenen stark beeinträchtigen, ist in Vorbereitung: Präklinische Studien zeigen vielversprechende Ergebnisse für ExoPTEN bei der Behandlung des Glaukoms, das zur Erblindung führen kann.

Exosomen: natürliche Transportvehikel

Exosomen sind für die moderne Medizin deshalb so interessant, weil sie in der Lage sind, therapeutische Moleküle gezielt zu bestimmten Zellen und Geweben zu bringen, wo sie zu deren Regeneration beitragen können. Es handelt sich dabei um winzige, extrazelluläre Vesikel, die von Zellen freigesetzt werden und verschiedene bioaktive Moleküle wie Proteine, Lipide und RNA enthalten. Diese Vesikel spielen eine entscheidende Rolle bei der Zellkommunikation und können physiologische Prozesse wie die Wundheilung und Gewebereparatur beeinflussen. Daher kann ExoPTEN bei verschiedenen Indikationen eingesetzt werden, die durch Nerven- oder Zellschäden verursacht werden.

ExoPTEN: Fortschritte in der Nervenregeneration

ExoPTEN ist das Vorzeigeprodukt von NurExone, das sich noch in der Entwicklung befindet. Es nutzt Exosomen als Träger für eine siRNA-Sequenz, die das PTEN-Protein hemmt und so ein Umfeld für die Nervenregeneration schafft. Diese nicht-invasive Therapie nutzt die einzigartige Fähigkeit von Exosomen, therapeutische Moleküle direkt in das zentrale Nervensystem zu bringen. In präklinischen Studien zu Rückenmarksverletzungen zeigte ExoPTEN beeindruckende Ergebnisse¹: 75 Prozent der gelähmten Laborratten erlangten nach einer intra-nasalen Behandlung ihre Beweglichkeit zurück. Die Technologie wird derzeit in die kommerzielle Produktion überführt, als Vorstufe für Versuche am Menschen.

ExoPTEN: Hoffnungsträger in der Glaukom-Behandlung (Grünen Star)

Das Glaukom ist eine degenerative Augenkrankheit, die den Sehnerv schädigt und zur Erblindung führen kann. Wie bei Rückenmarksverletzungen sind die Behandlungsmöglichkeiten derzeit begrenzt, und es gibt keine Heilung. Es besteht jedoch die Hoffnung, dass beladene Exosomen die Regeneration des Sehnervs fördern und damit den Verlust des Sehvermögens verhindern oder umkehren können. In diesem Zusammenhang hat NurExone eine präklinische Studie zur Behandlung des Glaukoms mit ExoPTEN initiiert, die bereits vielversprechende erste Ergebnisse zeigt². Die Studie wird von Prof. Michael Belkin vom Goldschleger Eye Research Institute der Universität Tel Aviv initiiert und von Prof. Ygal Rotenstreich und Dr. Ifat Sher vom Eye Institute am Sheba Medical Center geleitet. Prof. Michael Belkin und sein Team arbeiten daran, die präklinischen Erfolge auf den Menschen zu übertragen. Ihr Ziel ist es, die Sehkraft von Glaukompatienten wiederherzustellen und ihre Lebensqualität zu verbessern.

ExoPTEN hat von der FDA bereits den Orphan Drug Designation Status für akute Rückenmarksverletzungen erhalten. Es wird erwartet, dass die NurExone-Plattformtechnologie Arzneimittelherstellern, die an einer nicht-invasiven, gezielten Verabreichung von Medikamenten für andere Indikationen interessiert sind, neuartige Lösungen bietet. Die bevorstehenden klinischen Studien sollen auch zeigen, ob sich diese vielversprechenden präklinischen Ergebnisse beim Menschen reproduzieren lassen. Im Erfolgsfall könnte ExoPTEN eine bahnbrechende Behandlungsoption für Millionen von Patienten mit Indikationen wie Rückenmarks- oder Sehnervenschäden darstellen.

———-

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: Verteiler NurExone oder Nebenwerte.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

nurexone.com

Land: Israel & Kanada

Quellen:

¹ www.nature.com/articles/d43747-023-00101-4

² de.marketscreener.com/kurs/aktie/NUREXONE-BIOLOGIC-INC-139971056/news/NurExone-Biologic-Inc-gibt-vielversprechende-vorlaufige-Ergebnisse-der-Studie-zur-Wiederherstellun-47407191/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations – unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „potenziell“ oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

Deutschland

email : ereuter@dr-reuter.eu

Pressekontakt:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

email : ereuter@dr-reuter.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.