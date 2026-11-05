Northern Discovery Metals schließt Erwerb des Kupfer-Gold-Projekts Cibola in British Columbia ab

5. November 2026 / Calgary, Alberta / IRW-Press / Northern Discovery Metals Inc. (CSE: NOR) (FWB: M1V0) (Northern Discovery oder das Unternehmen) freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 8. Oktober 2026 bekannt zu geben, dass es gemäß einer am 7. Oktober 2026 zwischen dem Unternehmen und Orogen Royalties Inc. (Orogen) geschlossenen Erwerbsvereinbarung (die Vereinbarung) den Erwerb (der Erwerb) einer 100%igen Beteiligung am Kupfer-Gold-Projekt Cibola (Cibola oder das Konzessionsgebiet) in British Columbia von Orogen abgeschlossen hat.

Das Projekt Cibola umfasst Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von rund 3.567 Hektar, die über Straßen erreichbar sind und etwa 90 Straßenkilometer südsüdwestlich von Houston in British Columbia liegen. Das Konzessionsgebiet liegt in einer Region, in der porphyrische Kupferlagerstätten vorkommen, die mit den Intrusivkomplexen Bulkley und Babine in Verbindung stehen, darunter auch die ehemals produzierende Mine Huckleberry. Eine Mineralisierung auf benachbarten Konzessionsgebieten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung auf Cibola.

Bei Abschluss der Transaktion zahlte das Unternehmen 30.000 $, begab 100.000 Stammaktien und gewährte Orogen oder den von Orogen benannten Berechtigten eine Net Smelter Returns-Royalty in Höhe von 2 % auf das Konzessionsgebiet. Gemäß der Vereinbarung hat sich das Unternehmen auch zu Folgendem verpflichtet:

· Barzahlung in Höhe von 50.000 $ und Ausgabe von 300.000 Stammaktien des Unternehmens bei Erhalt einer Bohrgenehmigung für das Konzessionsgebiet oder am 31. Juli 2027, wobei der frühere Zeitpunkt maßgeblich ist; und

· Barzahlung in Höhe von 50.000 $ und Ausgabe von 300.000 Stammaktien des Unternehmens sechs Monate nach Erhalt einer Bohrgenehmigung für das Konzessionsgebiet oder am 31. Dezember 2027, wobei der frühere Zeitpunkt maßgeblich ist.

Alle Beträge sind in kanadischen Dollar angegeben. Sämtliche im Rahmen der Vereinbarung ausgegebenen oder noch auszugebenden Stammaktien unterliegen bzw. werden einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem jeweiligen Ausgabedatum unterliegen. Beim Erwerb handelt es sich um eine Transaktion zwischen voneinander unabhängigen Parteien, und es sind keine Vermittlergebühren zu zahlen.

Die für das Konzessionsgebiet gewährte Royalty kann durch schriftliche Mitteilung und Zahlung von 5.000.000 $ spätestens 90 Tage nach Fertigstellung einer Vormachbarkeits- oder einer Machbarkeitsstudie, je nachdem, welche zuerst fertiggestellt wird, auf 1,5 % reduziert werden. Die Royalty gilt gemäß den Bestimmungen der Royalty-Vereinbarung auch für zusätzliche Mineralrechte, die innerhalb des im Royalty-Vertrag festgelegten Interessengebiets (Area of Interest) von einem Kilometer erworben werden.

Sollte das Unternehmen bis zum 12. August 2030 keine Bohrungen im Umfang von 15.000 Metern auf dem Konzessionsgebiet abgeschlossen haben, muss es jährlich 20.000 $ an die zugrunde liegenden Optionsgeber zahlen, bis diese Schwelle erreicht ist.

Nähere Informationen über Cibola und den Erwerb finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. Oktober 2026.

Erklärung der qualifizierten Person

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., (EGBC #67668), Chief Executive Officer und Direktor des Unternehmens sowie eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Nähere Informationen zum Konzessionsgebiet entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. Oktober 2026, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Northern Discovery Metals Inc.

Northern Discovery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Weiterentwicklung von Mineralkonzessionsgebieten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen führt im Rahmen seines Projekts Vent auf Vancouver Island in British Columbia Kupfererkundungen durch und verfügt dort über eine Option zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung. Northern Discovery hält zudem eine 100%ige Beteiligung am Kupfer-Gold-Projekt Cibola in British Columbia.

Im Namen des Board of Directors

Dr. Jared Suchan

Chief Executive Officer und Direktor

Tel: (604) 294-3020

E-Mail: info@northerndiscoverymetals.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen Aussagen gehören Aussagen bezüglich künftiger Barzahlungen, Aktienemissionen und Royalty-Verpflichtungen; der möglichen Ausübung des Rechts auf Senkung der Royalty; der Erteilung von Bohrgenehmigungen; der Durchführung der jeweiligen erforderlichen Bohrungen sowie des Zeitpunkts und der Fortsetzung der entsprechenden Jahreszahlungen; der geologischen Interpretation und des Explorationspotenzials von Cibola; sowie den Plänen des Unternehmens zur Bewertung und Weiterentwicklung des Konzessionsgebiets.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements, darunter die Annahme, dass die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen erteilt werden, dass ausreichende Finanzmittel, Personal und Auftragnehmer zur Verfügung stehen werden, dass die vorliegenden technischen Informationen eine angemessene Grundlage für die weitere Bewertung bieten und dass die Zugangsvereinbarungen, die Bedingungen vor Ort sowie die behördlichen Auflagen die geplanten Aktivitäten ermöglichen werden.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken wesentlich abweichen. Dazu zählen unter anderem Finanzierungsbeschränkungen, Verzögerungen bei Genehmigungsverfahren oder beim Zugang, Unsicherheiten hinsichtlich der Bergbaurechte und übernommener Verbindlichkeiten, Umwelt- und Rekultivierungsverpflichtungen, unvollständige oder unzuverlässige historische Informationen, Änderungen geologischer Interpretationen, erfolglose Explorationsarbeiten, ungünstige Bedingungen vor Ort, gestiegene Kosten sowie Änderungen der Rohstoffpreise, der Kapitalmarktbedingungen oder behördlicher Anforderungen. Die Exploration führt möglicherweise nicht zur Identifizierung einer wirtschaftlich nutzbaren Minerallagerstätte. Weitere Risiken sind in den auf SEDAR+ verfügbaren Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben.

Es kann nicht garantiert werden, dass die geplanten Explorationsmaßnahmen durchgeführt werden oder zu den erwarteten Ergebnissen führen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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Northern Discovery Metals Inc.

Investor Relations

1515, 505 3 Street SW

T2P 3E6 Calgary

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email : info@northerndiscoverymetals.com

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