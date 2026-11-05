Loar Holdings Inc. meldet Rekordergebnisse für das dritte Quartal 2026, hebt die Prognose für 2026 an und gibt einen Ausblick für das Gesamtjahr 2027

WHITE PLAINS, NY / ACCESS Newswire / 5. November 2026 / Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) (das Unternehmen, Loar, wir, uns und unser) meldete Rekordergebnisse für das dritte Quartal 2026 sowie eine Aufwärtskorrektur der Prognosen für 2026 und gibt einen Ausblick für das Gesamtjahr 2027.

Unsere Rekordergebnisse im dritten Quartal 2026 spiegeln unsere anhaltend erfolgreiche Umsetzung aller unserer Werttreiber wider, sagte Dirkson Charles, Chief Executive Officer von Loar Holdings und Executive Co-Chairman des Board of Directors. Besonders hervorzuheben ist, dass unser operativer Cashflow für das Quartal – nach Abzug unserer Investitionskosten – einen Quartalsrekord erreichte und sich gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 46 % verbesserte.

Drittes Quartal 2026

· Nettoumsatz von 176,2 Mio. $, ein Anstieg um 39,0 % gegenüber dem Vorjahresquartal.

· Nettogewinn von 19,6 Mio. $, verglichen mit 27,6 Mio. $ im Vorjahresquartal.

· Verwässertes Ergebnis je Aktie von 0,20 $, verglichen mit 0,29 $ im Vorjahresquartal.

· Bereinigtes EBITDA von 71,9 Mio. $, ein Anstieg um 46,5 % im Vergleich zum Vorjahresquartal.

· Nettogewinnmarge von 11,2 %, verglichen mit 21,8 % im Vorjahresquartal.

· Die bereinigte EBITDA-Marge für das Quartal betrug 40,8 %, verglichen mit 38,7 % im Vorjahresquartal.

· Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 0,39 $, verglichen mit 0,43 $ im Vorjahresquartal.

Loar meldete für das Quartal einen Nettoumsatz von 176,2 Mio. $, was einem Anstieg von 49,4 Mio. $ bzw. 39,0 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Organisch(1) stieg der Nettoumsatz um 15,8 % bzw. 20,1 Mio. $ auf 146,8 Mio. $.

Der Nettogewinn für das Quartal belief sich auf 19,6 Mio. $, verglichen mit 27,6 Mio. $ im Vorjahresquartal. Der Nettogewinn für das Quartal wurde durch höhere Zinsaufwendungen, höhere Ertragsteueraufwendungen und höhere nicht zahlungswirksame Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte beeinträchtigt.

Das bereinigte EBITDA für das Quartal belief sich auf 71,9 Mio. $, was einem Anstieg von 46,5 % bzw. 22,8 Mio. $ im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Die bereinigte EBITDA-Marge betrug 40,8 %, verglichen mit 38,7 % im dritten Quartal des Vorjahres. Der Anstieg der bereinigten EBITDA-Marge ist auf die Umsetzung unserer strategischen Werttreiber und die wertsteigernde Wirkung des Umsatzwachstums zurückzuführen.

Seit Jahresbeginn

· Der Nettoumsatz belief sich auf 503,8 Mio. $, was einem Anstieg von 38,2 % gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum entspricht.

· Der Nettogewinn belief sich auf 47,5 Mio. $, verglichen mit 59,6 Mio. $ im Vorjahreszeitraum.

· Verwässertes Ergebnis je Aktie von 0,50 $, verglichen mit 0,62 $ im Vorjahreszeitraum.

· Das bereinigte EBITDA belief sich auf 204,6 Mio. $, was einem Anstieg von 46,8 % gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum entspricht.

· Nettogewinnmarge von 9,5 %, verglichen mit 16,3 % im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

· Die bereinigte EBITDA-Marge betrug 40,6 % im Vergleich zu 38,2 % im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

· Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1,11 $, was einem Anstieg von 4,7 % gegenüber 1,06 $ im vergleichbaren Vorjahreszeitraum entspricht.

Loar meldete für die neun Monate bis zum 30. September 2026 einen Nettoumsatz von 503,8 Mio. $, was einem Anstieg von 139,3 Mio. $ bzw. 38,2 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht. Organisch(1) stieg der Nettoumsatz um 13,2 % bzw. 48,4 Mio. $ auf 412,8 Mio. $.

Der Jahresüberschuss für die neun Monate bis zum 30. September 2026 belief sich auf 47,5 Mio. $, was einem Rückgang von 12,1 Mio. $ im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum entspricht. Der Rückgang des Jahresüberschusses war in erster Linie auf höhere Zinsaufwendungen, höhere nicht zahlungswirksame Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte, höhere Ertragsteueraufwendungen sowie nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus der im Rahmen der Übernahmen von LMB und Harper Engineering vorgenommenen Aufwertung der Vorräte zurückzuführen.

Das bereinigte EBITDA für die neun Monate bis zum 30. September 2026 belief sich auf 204,6 Mio. $, was einem Anstieg von 46,8 % bzw. 65,3 Mio. $ gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht. Die bereinigte EBITDA-Marge betrug 40,6 %, verglichen mit 38,2 % im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Anstieg der bereinigten EBITDA-Marge ist auf die Umsetzung unserer strategischen Werttreiber und die wertsteigernde Wirkung des Umsatzwachstums zurückzuführen.

Eine Überleitung des Nettogewinns zum EBITDA, zum bereinigten EBITDA und zur bereinigten EBITDA-Marge für die in dieser Pressemitteilung behandelten Zeiträume entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle 4.

(1)-Der organische Nettoumsatz entspricht dem Nettoumsatz unserer bestehenden Geschäftsbereiche in den Vergleichszeiträumen und schließt den Nettoumsatz aus Neuakquisitionen aus. Wir beziehen den Nettoumsatz aus Neuakquisitionen ab dem 13. Monat nach der Akquisition auf Vergleichsbasis mit dem Vorjahreszeitraum in den organischen Nettoumsatz ein.

Ausblick für das Gesamtjahr 2026 – revidiert

Wir heben unseren Ausblick für das Gesamtjahr 2026 zum dritten Mal in diesem Jahr an, sagte Glenn DAlessandro, Treasurer und Chief Financial Officer von Loar Holdings. Die Anhebung spiegelt unser Vertrauen wider, dass wir unsere Rekordaufträge und den aktuellen Auftragsbestand im weiteren Verlauf des Jahres 2026 in höhere Umsätze, Gewinne und Cashflow umwandeln können. Unser Ausblick für das Gesamtjahr 2026 umfasst:

· Nettoumsatz – zwischen 669 Mio. und 679 Mio. $, gegenüber zuvor zwischen 665 Mio. und 675 Mio. $.

· Nettogewinn – zwischen 60 und 64 Mio. $, gegenüber zuvor zwischen 56 und 60 Mio. $.

· Bereinigtes EBITDA – zwischen 270 und 275 Mio. $, gegenüber zuvor 265 bis 270 Mio. $.

· Bereinigte EBITDA-Marge – ca. 40 %.

· Verwässertes Ergebnis je Aktie – zwischen 0,62 und 0,66 $, gegenüber zuvor zwischen 0,57 und 0,62 $.

· Nettogewinnmarge – ca. 9 %, ein Anstieg gegenüber ca. 8 %.

· Bereinigter Gewinn je Aktie – zwischen 1,36 und 1,40 $, gegenüber zuvor zwischen 1,32 und 1,36 $.

· Zinsaufwand – ca. 80 Mio. $.

· Abschreibungsaufwand – ca. 15 Mio. $.

· Amortisationsaufwand – ca. 65 Mio. $.

· Marktannahmen – Der Ausblick für das Gesamtjahr 2026 basiert auf Folgendem:

o Wachstum bei den OEMs in den Bereichen Verkehrsflugzeuge, Geschäftsflugzeuge und allgemeine Luftfahrt im hohen zweistelligen Bereich (19-22 %).

o Wachstum im Aftermarket-Bereich für Verkehrsflugzeuge, Geschäftsflugzeuge und die allgemeine Luftfahrt im niedrigen zweistelligen Bereich.

o Wachstum im Verteidigungsbereich im mittleren einstelligen Bereich.

Ausblick für das Gesamtjahr 2027

Die Nachfrage steigt in jedem unserer Endmärkte, während wir uns dem Jahr 2027 nähern, sagte Dirkson Charles, Chief Executive Officer von Loar Holdings und Executive Co-Chairman des Board of Directors. Der Bereich Commercial OEM profitiert von höheren Produktionsraten, der Aftermarket für die zivile Luftfahrt bleibt stark, da Fluggesellschaften ihre alternde Flotte länger im Einsatz halten, und unser Verteidigungsgeschäft wächst weiter, angetrieben durch die weltweite Nachfrage aufgrund geopolitischer und militärischer Konflikte. Diese günstigen Rahmenbedingungen in Verbindung mit der Stärke unseres firmeneigenen Portfolios versetzen Loar unserer Meinung nach in die Lage, ein weiteres Jahr mit starker Performance zu erzielen. Unser Ausblick für 2027 lautet wie folgt:

· Nettoumsatz – zwischen 745 Mio. und 755 Mio. $.

· Nettogewinn – zwischen 91 und 95 Mio. $.

· Bereinigtes EBITDA – zwischen 312 und 317 Mio. $.

· Bereinigte EBITDA-Marge – ca. 42 %.

· Verwässertes Ergebnis je Aktie – zwischen 0,93 und 0,97 $.

· Nettogewinnmarge – ca. 12 %.

· Bereinigtes Ergebnis je Aktie – zwischen 1,64 und 1,68 $.

· Zinsaufwand – rund 83 Mio. $.

· Abschreibungsaufwand – ca. 15 Mio. $.

· Amortisationsaufwand – ca. 67 Mio. $.

· Marktannahmen – Der Ausblick für das Gesamtjahr 2027 basiert auf Folgendem:

o Wachstum bei den Erstausrüstern (OEM) in den Bereichen Verkehrsflugzeuge, Geschäftsflugzeuge und allgemeine Luftfahrt im niedrigen zweistelligen Bereich.

o Wachstum im Aftermarket-Bereich für Verkehrsflugzeuge, Geschäftsflugzeuge und die allgemeine Luftfahrt im niedrigen zweistelligen Bereich.

o Wachstum im Verteidigungsbereich im niedrigen zweistelligen Bereich.

Das bereinigte EBITDA, das bereinigte Ergebnis je Aktie und die bereinigte EBITDA-Marge sind nicht nach GAAP berechnete Finanzkennzahlen, die in den Abschnitten Ausblick für das Gesamtjahr 2026 – revidiert sowie Ausblick für das Gesamtjahr 2027 auf zukunftsorientierter Basis angegeben werden. Das Unternehmen stellt keine Überleitung dieser zukunftsgerichteten Kennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren, gemäß GAAP berechneten und dargestellten Finanzkennzahlen bereit, da dies potenziell irreführend und angesichts der Schwierigkeit, ereignisbedingte Transaktionsposten und andere nicht zum Kerngeschäft gehörende operative Posten in zukünftigen Perioden zu prognostizieren, nicht praktikabel wäre. Die Höhe dieser Posten kann jedoch erheblich sein.

Telefonkonferenz zu den Ergebnissen

Am 5. November 2026 findet um 11:00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz statt. Um telefonisch an der Konferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte +1 877-407-0670 / +1 215-268-9902. Internationale Teilnehmer finden hier eine Liste mit gebührenfreien Rufnummern. Ein Live-Audio-Webcast wird ebenfalls unter dem folgenden Link sowie im Bereich Investoren auf der Website von Loar Holdings verfügbar sein: ir.loargroup.com.

Der Webcast wird archiviert und eine Aufzeichnung wird im weiteren Tagesverlauf zur Verfügung gestellt.

Über Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. ist ein diversifizierter Hersteller und Zulieferer von Nischenkomponenten für die Luft- und Raumfahrt und das Verteidigungswesen, die für die heutigen Flugzeuge sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme von grundlegender Bedeutung sind. Loar verfügt über bestehende Beziehungen zu führenden Originalausrüstern und Tier-1-Unternehmen der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche weltweit.

Nicht-GAAP-konforme Zusatzinformationen

In dieser Pressemitteilung stellen wir bestimmte Finanzkennzahlen vor, die auf unserem EBITDA, dem bereinigten EBITDA, der bereinigten EBITDA-Marge, dem bereinigten Nettogewinn und dem bereinigten Ergebnis je Aktie basieren. Verweise auf EBITDA beziehen sich auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, Verweise auf bereinigtes EBITDA beziehen sich auf das EBITDA zuzüglich, je nach relevantem Zeitraum, bestimmter Anpassungen, wie in den Überleitungen vom Nettogewinn zum EBITDA und zum bereinigten EBITDA dargelegt, und Verweise auf die bereinigte EBITDA-Marge beziehen sich auf das bereinigte EBITDA geteilt durch den Nettoumsatz. Verweise auf bereinigten Nettogewinn beziehen sich auf den Nettogewinn zuzüglich bestimmter Anpassungen, wie in den nachstehenden Überleitungen zur Ableitung des bereinigten EBITDA aus dem EBITDA und der Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte dargelegt, abzüglich der steuerlichen Auswirkungen dieser Anpassungen. Verweise auf bereinigtes Ergebnis je Aktie beziehen sich auf den bereinigten Nettogewinn geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien (verwässert). EBITDA, bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, bereinigter Nettogewinn und bereinigtes Ergebnis je Aktie sind keine Kennzahlen zur finanziellen Leistung nach US-GAAP. Wir weisen EBITDA, bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, bereinigten Nettogewinn und bereinigtes Ergebnis je Aktie aus, da wir der Ansicht sind, dass sie nützliche Indikatoren für die Bewertung der operativen Leistung sind. Darüber hinaus verwendet unser Management das bereinigte EBITDA, um die Leistung des Managementteams im Zusammenhang mit Mitarbeiter-Incentive-Programmen zu überprüfen und zu bewerten und um sein Jahresbudget und seine Finanzprognosen zu erstellen. Weiters verwendet unser Management das bereinigte EBITDA von Zielunternehmen, um Übernahmen zu bewerten.

Obwohl wir das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, den bereinigten Nettogewinn und das bereinigte Ergebnis je Aktie als Messgrößen verwenden, um die Leistung unseres Unternehmens und die anderen oben genannten Zwecke zu bewerten, hat die Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen als Analyseinstrumente ihre Grenzen, und Sie sollten keine dieser Kennzahlen isoliert oder als Ersatz für die Analyse unserer gemäß US-GAAP ausgewiesenen Betriebsergebnisse betrachten. Einige dieser Einschränkungen sind:

· Das EBITDA, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge spiegeln nicht den erheblichen Zinsaufwand oder den Barmittelbedarf wider, der für die Bedienung der Zinszahlungen für unsere Verschuldung erforderlich ist.

· Obwohl es sich bei den Abschreibungen um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, müssen die abgeschriebenen Vermögenswerte in der Zukunft häufig ersetzt werden, und der Barmittelbedarf für solche Ersatzbeschaffungen spiegelt sich nicht im EBITDA, im bereinigten EBITDA und in der bereinigten EBITDA-Marge wider.

· Das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, der bereinigte Nettogewinn und das bereinigte Ergebnis je Aktie enthalten nicht die Barausgaben, die wir für die Integration erworbener Unternehmen in unsere Geschäftstätigkeit aufgewendet haben, wobei diese Integration ein notwendiger Bestandteil einiger unserer Akquisitionen ist.

· Die Nichtberücksichtigung der erheblichen Abschreibungsaufwendungen im Zusammenhang mit unseren immateriellen Vermögenswerten schränkt die Aussagekraft von EBITDA, bereinigtem EBITDA, bereinigter EBITDA-Marge, bereinigtem Nettogewinn und bereinigtem Ergebnis je Aktie weiter ein.

· Das EBITDA, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge beinhalten nicht die Zahlung von Steuern, die ein notwendiges Element unserer Geschäftstätigkeit ist.

Aufgrund dieser Einschränkungen sollten das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, der bereinigte Nettogewinn und das bereinigte Ergebnis je Aktie nicht als Messgrößen für die Barmittel angesehen werden, die uns für Investitionen in das Wachstum unseres Unternehmens zur Verfügung stehen. Das Management kompensiert diese Einschränkungen, indem es das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, den bereinigten Nettogewinn und das bereinigte Ergebnis je Aktie nicht isoliert betrachtet, sondern insbesondere andere US-GAAP-Kennzahlen wie den Nettoumsatz, Betriebsgewinn und Nettogewinn zur Messung unserer betrieblichen Leistung heranzieht. Das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, der bereinigte Nettogewinn und das bereinigte Ergebnis je Aktie sind keine Messgrößen für die finanzielle Leistungsfähigkeit nach US-GAAP und sollten nicht als Alternative zum Nettogewinn oder zum Cashflow aus der Geschäftstätigkeit gemäß US-GAAP betrachtet werden. Unsere Berechnungen des EBITDA, des bereinigten EBITDA, der bereinigten EBITDA-Marge, des bereinigten Nettogewinns und des bereinigten Ergebnisses je Aktie sind möglicherweise nicht mit den Berechnungen ähnlich bezeichneter Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen ausgewiesen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält ausdrückliche oder implizite zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich solcher, die unsere gegenwärtigen Ansichten widerspiegeln, u. a. in Bezug auf unsere Geschäftstätigkeit und finanzielle Leistung. Die Wörter antizipieren, annehmen, glauben, fortsetzen, könnten, schätzen, erwarten, beabsichtigen, können, planen, potenziell, vorhersagen, projizieren, zukünftig, werden, anstreben, vorhersehbar sowie die negative Version dieser Wörter oder ähnliche Begriffe und Phrasen können zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung kennzeichnen; das Fehlen dieser Wörter bedeutet jedoch nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Aussagen unter den Abschnitten Ausblick für das Gesamtjahr 2026 – revidiert sowie Ausblick für das Gesamtjahr 2027, beruhen auf den aktuellen Erwartungen des Managements und sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Unsere Erwartungen und Überzeugungen werden vom Management nach bestem Wissen und Gewissen geäußert, und wir sind der Ansicht, dass es dafür eine vernünftige Grundlage gibt. Die zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Änderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Erwartungen abweichen, und zwar aufgrund von Änderungen der globalen, regionalen oder lokalen wirtschaftlichen, geschäftlichen, wettbewerbsbezogenen, marktbezogenen, behördlichen und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir glauben, dass diese Faktoren unter anderem die folgenden umfassen: die fast ausschließliche Ausrichtung unseres Geschäfts auf die Luft- und Raumfahrt- sowie die Verteidigungsindustrie; unsere starke Abhängigkeit von bestimmten Kunden für einen erheblichen Teil unseres Umsatzes; die Tatsache, dass wir in der Vergangenheit Übernahmen getätigt haben und beabsichtigen, weitere Übernahmen zu verfolgen, und dass unser Geschäft beeinträchtigt werden könnte, wenn wir Übernahmen nicht zu zufriedenstellenden Bedingungen abschließen können, oder wenn wir die übernommenen operativen Betriebe nicht effektiv integrieren können; sowie die sonstigen Risiken und Ungewissheiten, die in Teil I, Punkt 1A des Jahresberichts für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr auf Formular 10-K beschrieben sind, der bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, sowie in anderen regelmäßigen Berichten, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

Diese Faktoren erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollten in Verbindung mit den anderen, in dieser Pressemitteilung enthaltenen Warnhinweisen gelesen werden. Sollte eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollte sich eine unserer Annahmen als falsch erweisen, können unsere tatsächlichen Ergebnisse in erheblichem Maße von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Alle von uns in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Sicherheitshinweise eingeschränkt. Faktoren oder Ereignisse, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse abweichen, können von Zeit zu Zeit auftreten, und es ist uns nicht möglich, sie alle vorherzusagen. Es kann sein, dass wir die Pläne, Absichten oder Erwartungen, die wir in unseren zukunftsgerichteten Aussagen offengelegt haben, nicht tatsächlich erreichen, und Sie sollten sich nicht zu sehr auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Unsere zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen zukünftiger Übernahmen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures, Investitionen oder anderer strategischer Transaktionen wider, die wir möglicherweise tätigen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Kontakt

Ian McKillop

Loar Holdings Inc. Investor Relations

IR@loargroup.com

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QUELLE: Loar Group Inc.

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