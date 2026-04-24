Neue Phase-3-Analysen zeigen auf Choquelimpie nicht nur starke Goldäquivalent-Abschnitte, sondern auch markante Kupfer-, Blei- und Zinkzonen – ein wichtiger Schritt zur Verfeinerung des geologischen M

Norsemont Mining (WKN A2DN0Z / CSE: NOM) erweitert das Bild seines Choquelimpie-Projekts in Chile deutlich: Neue Analysen aus dem Phase-3-Bohrprogramm zeigen, dass das hydrothermale System nicht nur Gold und Silber enthält, sondern auch auffällige Kupfer-, Blei- und Zinkmineralisierung.

Besonders spannend sind die Unterschiede zwischen den Bohrlöchern. Während DD02 starke Goldäquivalent-Abschnitte und tiefere Silber-Blei-Zink-Zonen liefert, zeigt DD03 eine direkte Verbindung von Gold mit anomaler Kupfermineralisierung. DD01 wiederum sticht mit einem hochgradigen Abschnitt von 4 Metern mit 2,85 g/t Goldäquivalent sowie 3,23 % Blei und 11,90 % Zink hervor.

Für Norsemont sind diese Daten entscheidend, um die höhergradigen Zonen in der Tiefe besser zu verstehen und die nächsten Bohrziele präziser zu setzen. Gleichzeitig wächst das Interesse an der Frage, ob Choquelimpie auch Hinweise auf ein größeres Porphyrsystem liefert.

Was bedeuten die neuen Metallzonen für das Ressourcenpotenzial? Und wie verändern Kupfer, Blei und Zink das geologische Bild von Choquelimpie?

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Norsemont überzeugt: Choquelimpie liefert neben Gold auch signifikantes Kupfer, Blei und Zink!

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