Mit Phase 3 richtet Norsemont den Fokus auf tiefer liegende, potenziell höhergradige Goldzonen unterhalb der aktuellen Ressource. Im Zentrum stehen hydrothermale Brekzienkörper mit möglichem Sulfidpot

Norsemont Mining (WKN A2DN0Z / CSE NOM) richtet den Blick auf die nächste Entwicklungsstufe seines vollständig kontrollierten Projekts Choquelimpie im Norden Chiles. Mit der Wiederaufnahme des Phase 3-Bohrprogramms will das Unternehmen dort jene Bereiche genauer untersuchen, die bisher nur unzureichend getestet wurden: tiefer liegende Zonen unterhalb der aktuellen Ressource, in denen höhergradige Goldmineralisierung vermutet wird. Für Norsemont ist das ein wichtiger Schritt, weil sich damit nicht nur die geologische Kontinuität innerhalb des Systems besser erfassen lässt, sondern auch die Frage nach dem Potenzial einer größeren Sulfidmineralisierung stärker in den Vordergrund rückt.

Im Mittelpunkt stehen dabei hydrothermale Brekzienkörper, die in mehreren Zielzonen des Projekts auftreten. Gerade diese Strukturen gelten für Norsemont als entscheidend, wenn es darum geht, die Ausdehnung und Qualität der Mineralisierung in der Tiefe besser zu verstehen. Die laufende Kampagne knüpft an frühere Arbeiten an, erweitert deren Ansatz aber deutlich in Richtung tieferer Zielhorizonte.

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Norsemont setzt nach: Bohrprogramm soll Choquelimpie in die Tiefe öffnen

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