NIOB beauftragt Beratungsfirma, um respektvolle und konstruktive Beziehungen zu den Interessengruppen der Atikamekw aufzubauen

Transfert Environnement et Société wird das Unternehmen bei der Einbindung der Community für die Konzessionsgebiete Blanchette, Bardy und Sabot unterstützen

Vancouver, British Columbia – 16. April 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (OTCQB: NIOMF) (FWB: KS82.F) bemüht sich um den Austausch mit örtlichen Interessengruppen während des Genehmigungsverfahrens und verfolgt bei den Stakeholder Relations einen strukturierten und proaktiven Ansatz.

Beabsichtigt ist, auf dem kooperativen Ansatz aufzubauen, der im Rahmen der Treffen mit indigenen und anderen örtlichen Interessengruppen im Zusammenhang mit den Anträgen des Unternehmens auf Genehmigung von Explorationsarbeiten mit Auswirkungen (Authorizations for Impact-Causing Exploration Work, ATI) in den unternehmenseigenen Konzessionsgebieten in Québec ausgearbeitet wurde. North American Niobium hat die Firma Transfert Environnement et Société mit der Umsetzung dieser Maßnahmen auf Provinzebene, insbesondere im Hinblick auf seine Konzessionsgebiete Blanchette, Bardy, Sabot und Miskam, beauftragt. Alle Konzessionen befinden sich etwa 45 Kilometer nordwestlich der Stadt La Tuque.

Der Aufbau respektvoller und transparenter Beziehungen zu den Communities der First Nations bildet die Basis für unseren Explorationsansatz in Québec, erklärt Murray Nye, Chief Executive Officer von North American Niobium. Wir sind uns dessen bewusst, wie wichtig es ist, dieses Territorium zu respektieren und einen offenen Dialog mit Communities wie Wemotaci zu pflegen. Wir sind auch überzeugt, dass eine verantwortungsvolle Exploration mit den vorrangigen Bedürfnissen der Community in Einklang gebracht werden kann, wenn deren Einbindung umsichtig gestaltet wird. Außerdem wissen wir, dass wirtschaftliche Chancen und die Schaffung von Arbeitsplätzen für viele Communities wichtige Faktoren sind. Durch die Zusammenarbeit mit Transfert wollen wir die zeitnahe Kommunikation und die Beteiligungsprozesse entsprechend stärken, damit ein respektvoller Betrieb gewährleistet wird und unsere Bohrarbeiten das ganze Jahr hindurch möglichst reibungslos voranschreiten können.

NIOB hat für die Konzessionen Bardy und Blanchette sowie für Seigneurie entsprechende ATI-Genehmigungen erhalten. Angesichts des enormen Auffindungspotenzials in der Region um La Tuque hat sich das Unternehmen dazu entschlossen, über die Mindestanforderungen der Einbindung der Community hinauszugehen. Das Fachwissen und die Erfahrung der Firma Transfert werden dem Unternehmen bei der Ausarbeitung eines proaktiveren Ansatzes der Community Relations von großem Nutzen sein.

DIE FIRMA TRANSFERT UND IHRE ROLLE

Transfert ist eine Beratungsfirma mit Sitz in Québec, die Erfahrungen mit der Unterstützung von Ressourcen- und Infrastrukturprojekten vorweisen kann. Die Firma verfügt über Kenntnisse in der Zusammenarbeit mit indigenen Communities und örtlichen Interessengruppen in Québec und ist mit den sozialen, ökologischen und regulatorischen Aspekten, die mit der Ressourcenerschließung einhergehen können, bestens vertraut. Zu ihren früheren Kunden zählt unter anderem auch Nemaska Lithium.

Der Firma Transfert wurden im Rahmen eines Beratervertrags mit Barhonorar folgende Aufgaben übertragen:

– Organisation und Moderation von offenen Treffen und Dialogmöglichkeiten mit lokalen Interessengruppen

– Unterstützung bei der Planung der Kommunikation und Einbindung von Interessengruppen, einschließlich verbesserter Kontaktmöglichkeiten zu Mitgliedern, die potenziell von den Explorationsarbeiten und anderen Aktivitäten betroffen sind

– Bereitstellung von Leitlinien zu bewährten Verfahren (Best Practices) im Bereich der Community Relations in Québec

– Unterstützung bei weiteren Fragen der Einbindung von Interessengruppen im Verlauf der Explorationsaktivitäten

DER VON NORTH AMERICAN NIOBIUM GEWÄHLTE ANSATZ DER COMMUNITY-EINBINDUNG

Der vom Unternehmen geplante Ansatz:

– nimmt zur Kenntnis, dass die Pflege konstruktiver und respektvoller Beziehungen zu indigenen Communities und anderen Interessengruppen in Gebieten, in denen Explorationsaktivitäten stattfinden können, von entscheidender Bedeutung ist.

– hat Verständnis dafür, dass die Communities häufig mit mehreren Interessengruppen und Projekten gleichzeitig befasst sind, wie etwa Aktivitäten zur Errichtung von Wasserkraftwerken, Windenergie, Forstwirtschaft und anderen Industriezweigen. Infolgedessen kann es zu Einschränkungen bei der zeitnahen Kommunikation mit allen Interessengruppen kommen.

– nimmt zur Kenntnis, dass Community Councils eine zentrale Rolle bei der Weitergabe von Informationen an die Community-Mitglieder spielen. Aufgrund konkurrierender Prioritäten und bestehender zeitlicher Belastungen sind die Council-Mitglieder möglicherweise nicht immer in der Lage, eine zeitnahe Kommunikation mit allen Mitgliedern bezüglich externer Projektaktivitäten sicherzustellen. Da das Unternehmen keinen direkten Zugang zu den Kontaktdaten der Community-Mitglieder hat, kann es eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit nicht eigenständig gewährleisten.

– hält eine zeitnahe Kommunikation, auch im Zusammenhang mit ATI-Genehmigungsverfahren, für wichtig, da diese auch bei der Zielsetzung, den Bohr- und Explorationsbetrieb das ganze Jahr hindurch aufrechtzuerhalten und gleichzeitig einen respektvollen Umgang zu wahren bzw. Störungen so gering wie möglich zu halten, eine maßgebliche Rolle spielt.

Im Rahmen seiner laufenden Bemühungen um einen Dialog wird das Unternehmen in den kommenden Tagen und Wochen nach Möglichkeit weitere Treffen mit Vertretern der First Nations und anderen Community-Mitgliedern anberaumen.

Diese Treffen sollen eine klare Kommunikation fördern und dazu beitragen, dass die geplanten Explorations- und Bohrarbeiten unter Berücksichtigung kommunaler Interessen und gemäß den betrieblichen Vorgaben reibungslos und in verantwortungsvoller Weise durchgeführt werden können.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca in British Columbia sowie ein kürzlich erworbenes Landpaket in der Grenville-Provinz in Québec. Die Konzessionsgebiete in Québec bieten zusätzliches Potenzial in Bezug auf Vorkommen von Seltenen Erden (REE), Niob (Nb) sowie Nickel-Kupfer (Ni-Cu) und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

info@northamericanniobium.com

+1 (647) 984-4204

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, vorhersieht oder beabsichtigt, oder die anderweitig die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, Chance, Strategie, Ziel, Prognose und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden, würden, können, könnten oder sollten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: (i) Aussagen zu den Konzessionsgebieten und deren mineralisches Potenzial; (ii) die geplanten Explorations-, Erschließungs- und Bewertungsaktivitäten des Unternehmens auf den Konzessionsgebieten; (iii) das Potenzial der Grenville-Provinz, bedeutende Vorkommen an Seltenerdelementen, Niob, Nickel-Kupfer oder anderen kritischen Mineralien zu beherbergen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen bestimmten Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass die Explorationsergebnisse weiterhin das Potenzial der Konzessionsgebiete bestätigen werden.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: der Zeitpunkt und der Erhalt der erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen; Änderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen; allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und politische Bedingungen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralien verbunden sind, einschließlich operativer Risiken, geologischer Unsicherheiten, Umweltrisiken und Unfällen; Änderungen der staatlichen Vorschriften oder Politik; sowie der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung von Mineralien. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden Sie in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+.

Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und dass man sich nicht übermäßig auf sie verlassen sollte. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung getroffen und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie den Einschätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zu diesem Zeitpunkt. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

North American Niobium and Critical Minerals Corp.

Murray Nye

1055 West Georgia Street, Suite 1500

V6E 0B6 Vancouver, BC

Kanada

email : info@northamericanniobium.com

Pressekontakt:

North American Niobium and Critical Minerals Corp.

Murray Nye

1055 West Georgia Street, Suite 1500

V6E 0B6 Vancouver, BC

email : info@northamericanniobium.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.