Amex startet im Projekt Perron West in Ontario mit einem 15.000 Bohrmeter umfassenden Bohrprogramm und beauftragt eine IR-Firma

Montréal, Québec – 16. April 2026 / IRW-Press / Amex Exploration Inc. (Amex oder das Unternehmen) (TSX-V: AMX, FWB: MX0, OTCQX: AMXEF) freut sich, ein Update zu seinem vor kurzem angekündigten ersten Bohrprogramm im Projekt Perron West in Ontario bekannt zu geben. Einzelheiten zum Programm finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 25. März 2026. Amex freut sich, mitteilen zu können, dass bei der Errichtung der Bohrplattform in den vergangenen Wochen große Fortschritte erzielt wurden. Die erste von zwei Bohranlagen ist mittlerweile am Standort eingetroffen, wurde zur ersten Bohrplattform verbracht und hat bereits mit den Bohrungen begonnen. Es wird erwartet, dass in den kommenden Tagen ein zweites Bohrgerät vor Ort eintrifft, zusätzlich zu dem laufenden Bohrprogramm auf dem ursprünglichen Projekt Perron in Québec (siehe Abbildung 1).

Zur Erinnerung: Amex ist im Besitz eines beachtlichen Konzessionspakets im Grünsteingürtel Abitibi (Abitibi Greenstone Belt), das sich über die Provinzen Québec und Ontario erstreckt und eine beeindruckende Streichlänge von 70 km mit vielversprechender Geologie vorweisen kann. Nach der Einbindung der Konzessionsgebiete, die in der am 13. März 2026 verlautbarten Optionsvereinbarung ausgewiesen wurden, ist das Unternehmen nunmehr im Besitz einer riesigen, zusammenhängenden Konzessionsfläche von 570,94 km2.

Unter den zahlreichen zu testenden Zielen wird die erste Bohrung im Zielgebiet A beginnen (siehe Abbildung 2), wo Amex eine mögliche Wiederholung eines rhyolithischen Blocks westlich des Patten-Plutons untersuchen wird. Der rhyolitische Beaupré-Block in Québec beherbergt aktuell einen Großteil der von Amex lokalisierten Mineralisierungen; deshalb werden alle Bereiche, wo die gleichen geologischen Rahmenbedingungen angetroffen werden, vom Unternehmen als erstklassige regionale Explorationsziele betrachtet.

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Abbildung 1: Geologische Karte mit Konzessionsgebieten von Amex im Grünsteingürtel Abitibi (insgesamt 570,94 km2), einschließlich des Vorzeigeprojekts Perron in Québec und des Projekts Perron West in Ontario.

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Abbildung 2: Einzelheiten zum ersten Bohrprogramm über 15.000 m, das Amex in seinem Projekt Perron West in Ontario absolvieren wird. Bereiche der elektromagnetischen Messung in Ontario und der drohnengestützten Magnetfeldmessung in Quebec sind mit den geplanten Bohrlöchern und bestimmten geologischen Formationen überlagert. Das mögliche Spiegelbild des Beaupré Block ist gelb hervorgehoben.

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Abbildung 3: Aufnahme des Teams von Fusion Drilling bei den baulichen Vorbereitungen für die erste Bohrung im Projekt Perron West.

Darüber hinaus hat das Unternehmen mit der SRC Swiss Resource Capital AG (SRC) eine Vereinbarung über Investor-Relations- und Marketingdienstleistungen (die Vereinbarung) geschlossen, die am 15. April 2026 in Kraft getreten ist. Im Rahmen der Vereinbarung hat sich SRC zur Erbringung bestimmter Investor-Relations- und Marketingdienstleistungen verpflichtet, um die Präsenz und den Bekanntheitsgrad des Unternehmens innerhalb der deutschsprachigen europäischen Finanzgemeinschaft zu steigern. Alle Maßnahmen erfolgen im Einklang mit der Börsen-Richtlinie 3.4 – Investor Relations, Promotional and Market-Making Activities der TSX Venture Exchange (die TSXV) und sind mit den geltenden Wertpapiergesetzen vereinbar.

Die Vereinbarung hat eine Erstlaufzeit von zwölf Monaten und verlängert sich danach automatisch vierteljährlich, sofern sie nicht von einer der Vertragsparteien mit einer Frist von 7 Tagen vor dem jeweiligen Verlängerungsdatum gekündigt wird. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, SRC monatlich ein Barhonorar in Höhe von 6.000 CHF zu bezahlen. Optionale Zusatzleistungen, wie Roadshows und Vertretungen bei einschlägigen Messen und Veranstaltungen zum Thema Trading und Investment können gegen ein Zusatzhonorar zuzüglich Spesen vereinbart werden.

SRC (www.resource-capital.ch) ist ein führender Dienstleister im Bereich Investor Relations und Öffentlichkeitsarbeit mit Sitz in der Schweiz, der sich auf börsennotierte Rohstoffunternehmen aus Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien spezialisiert hat. Das Privatunternehmen hat seine Geschäftsadresse in der Schweiz in CH-9100 Herisau, Poststr. 1. Inhaber der Firma SRC sind Jochen Staiger und Marc Ollinger. Die Firma hat abseits der in dieser Pressemitteilung offengelegten Kontakte zum Unternehmen keine direkte Beziehung bzw. kein Nahverhältnis nach dem Fremdvergleichsgrundsatz. Weder die Firma SRC noch ihre Führungskräfte besitzen Wertpapiere des Unternehmens. Die entsprechende Vereinbarung und Beauftragung von SRC bedarf noch der Genehmigung seitens der TSXV-Börsenaufsicht.

Qualifizierte Person und QA/QC

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Aaron Stone, P. Geo. (OGQ 2170 und PGO 3708) für die Liegenschaften in Ontario und von Jérôme Augustin, P.Geo., Ph.D. (OGQ 2134) für das Perron-Projekt in Quebec geprüft und genehmigt (zusammen die qualifizierten Personen).

Die in dieser Pressemitteilung erörterten potenziellen Gehalte der Explorationsziele sind konzeptioneller Natur. Die qualifizierten Personen haben keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um historische Informationen zu den Mineralkonzessionsgebieten zu verifizieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass Ziele als Mineralressource abgegrenzt werden. Das Unternehmen hat die in dieser Pressemitteilung erörterten Daten Dritter nicht unabhängig verifiziert und kann deren Richtigkeit oder Vollständigkeit nicht garantieren; Anleger sollten daher Vorsicht walten lassen, wenn sie sich auf diese Informationen verlassen. Die Informationen geben einen Hinweis auf das Explorationspotenzial der Liegenschaften, sind jedoch möglicherweise nicht repräsentativ für die erwarteten Ergebnisse.

Über Amex

Amex Exploration Inc. hat beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Perron, das sich etwa 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda in Quebec befindet, bedeutende hochgradige Goldvorkommen sowie kupferreiche vulkanogene Massivsulfid- (VMS)-Zonen entdeckt. Das Projekt Perron in Quebec umfasst 183 zusammenhängende Claims mit einer Fläche von 65,72 km² und umfasst mehrere Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung, VMS-Mineralisierung sowie hybrider, goldreicher VMS-Mineralisierung.

In Kombination mit den angrenzenden und zusammenhängenden Projekten Perron West, Abbotsford und Hepburn (einschließlich zusätzlicher durch Absteckung erworbener Claims) in Ontario erstreckt sich das konsolidierte Landpaket über ein Gebiet von 570,94 km². Dieses umfassende Konzessionsgebiet liegt innerhalb einer vielversprechenden Geologie, die sowohl für hochgradige Gold- als auch für VMS-Mineralisierungen günstig ist.

Das Projekt profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur: Es ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar und nur 30 Minuten von einem Flughafen bzw. etwa 6,5 km von der Stadt Normétal entfernt. Außerdem befindet es sich in unmittelbarer Nähe zu mehreren Verarbeitungsanlagen großer Goldproduzenten.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Victor Cantore

President und Chief Executive Officer

Amex Exploration: +1-514-866-8209

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche, die die Auswirkungen des Vorstehenden auf die Wirtschaftlichkeit des Perron-Goldprojekts beschreiben, sowie die Ergebnisse der von Amex Exploration Inc. (Amex oder das Unternehmen) am 13. April 2026 (die Machbarkeitsstudie oder FS) (soweit diese Ergebnisse im Text dieser Pressemitteilung kommentiert werden), einschließlich CAPEX, OPEX, NPV und IRR, den geschätzten Wert des Perron-Goldprojekts, Betriebsentwicklungsszenarien für das Perron-Goldprojekt, kommerzielle und technische Parameter, die attraktive Wirtschaftlichkeit des Perron-Goldprojekts, LOM-Pläne, die beabsichtigte Vermarktungsstrategie des Unternehmens, Markttrends, zukünftige Goldpreise, die Auswirkungen des Perron-Goldprojekts auf die lokalen Communities, einschließlich der Schaffung von Arbeitsplätzen, die prognostizierte jährliche Produktion der Betriebe des Unternehmens, die Zeitpläne und Kosten im Zusammenhang mit den verschiedenen in dieser Pressemitteilung beschriebenen Initiativen, Meilensteinen und deren erwarteten Ergebnissen, die erwartete finanzielle und operative Leistung des Unternehmens, die Art der Beziehungen zu Interessengruppen wie der lokalen Community, einschließlich der Abitibiwinni First Nation, Mineralressourcenschätzungen (einschließlich der bei der Erstellung der Mineralressourcenschätzungen verwendeten Annahmen und Schätzungen), die allgemeinen geschäftlichen und betrieblichen Aussichten des Unternehmens, das künftige Wachstum und die Geschäftsaussichten des Unternehmens sowie jene Aussagen, die an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden und im Wesentlichen die Aussichten und Ziele des Unternehmens beschreiben, stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Diese Schätzungen und Annahmen können sich als unrichtig erweisen. Darüber hinaus basieren diese zukunftsgerichteten Aussagen auf verschiedenen darunterliegenden Faktoren und Annahmen, darunter die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmen und seinen Stakeholdern, die Fähigkeit, sicher und effektiv zu operieren, die rechtzeitige Lieferung und Installation der für die Produktion erforderlichen Ausrüstung zu den veranschlagten Preisen, die angenommenen Verkaufspreise für Gold, die Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen, zukünftige Wechselkurse und Zinssätze, politische und regulatorische Stabilität, Rohstoffpreise und Produktionskosten, der Erhalt von Genehmigungen durch Behörden, Aufsichtsbehörden und Dritte, Lizenzen und Genehmigungen zu günstigen Konditionen, anhaltende Arbeitsstabilität, Stabilität auf den Finanz- und Kapitalmärkten, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und kritischen Lieferungen, Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien, verschiedene steuerliche Annahmen, CAPEX- und OPEX-Schätzungen, den Status der Genehmigungen für das Perron-Goldprojekt, alle wirtschaftlichen und betrieblichen Prognosen in Bezug auf das Projekt, lokale Infrastrukturen, die Geschäftsaussichten und -chancen des Unternehmens sowie Schätzungen der Betriebsleistung der Ausrüstung und stellen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem Verzögerungen bei den geplanten Lieferterminen von Ausrüstung, die Fähigkeit des Unternehmens, seine strategischen Initiativen erfolgreich umzusetzen, und die Frage, ob diese strategischen Initiativen die erwarteten Vorteile bringen werden, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln oder Finanzierungen zu günstigen Konditionen für das Unternehmen, die Abhängigkeit von Rohstoffpreisen, die Auswirkungen der Inflation auf die Kosten, die Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen, die operative Leistung der Assets und Geschäftsbereiche des Unternehmens, Wettbewerbsfaktoren in der Goldbergbau- und -produktionsbranche, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die sich auf die Geschäftsbereiche des Unternehmens auswirken, Risiken hinsichtlich der politischen und sozialen Akzeptanz, Risiken im Zusammenhang mit Umweltvorschriften, Währungs- und Wechselkursrisiken, technologische Entwicklungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen sowie Risiken in Bezug auf Erträge, Investitionsausgaben, Cashflow und Kapitalstruktur sowie allgemeine Geschäftsrisiken. Eine weitere Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten findet sich im jährlichen Lagebericht (Management’s Discussion/MD&A) des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts Risikofaktoren, der unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Unvorhersehbare oder unbekannte Faktoren, die in diesem Warnhinweis nicht erörtert werden, könnten ebenfalls wesentliche nachteilige Auswirkungen auf zukunftsgerichtete Aussagen haben.

Viele dieser Unsicherheiten und Eventualitäten können sich direkt oder indirekt auswirken und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen dienen dem Zweck, Informationen über die Erwartungen und Pläne der Unternehmensleitung in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder wesentliche Abweichungen zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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