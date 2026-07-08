Gold Road bringt den historischen Oatman-Distrikt in Arizona zurück an die Börse: Produktion, vorhandene Mühle, TRUE Vein und norwegisches Kapital machen den Junior-Goldproduzenten zur Spezialstory.

Was machen die Norweger in den USA? Auf dem Fußballplatz richtet sich bei der WM vieles auf die Mannen um Erling Haaland. Doch es gibt noch eine zweite norwegische Erfolgsgeschichte in Amerika – und auch sie hat eine ungewöhnliche Hauptfigur. Gold Road International (WKN A42ERS) bringt nicht nur einen historischen Goldminenkomplex in Arizona zurück ins Leben, sondern wird von Svein Harald Øygard als Executive Chairman geführt: einem in Norwegen bestens vernetzten Investor, früheren Staatssekretär im norwegischen Finanzministerium und ehemaligen Interims-Gouverneur der isländischen Zentralbank! Während Haaland Tore schießt, versucht Øygard am Kapitalmarkt den nächsten norwegischen Treffer zu landen.

Gold Road ist vergangene Woche an der Osloer Börse gestartet – und kurz darauf auch in Frankfurt handelbar geworden. Die Aktie wird in Oslo unter dem Kürzel GOLDR gehandelt, die ISIN lautet MT0003060101. In Frankfurt ist Gold Road unter dem Kürzel 5UZ und mit der WKN A42ERS handelbar. Zuletzt notierte die Aktie in Frankfurt bei 0,761 Euro. Bei 57.324.584 zugelassenen Aktien entspricht das einem Börsenwert von knapp 44 Mio. Euro beziehungsweise grob rund 50 Mio. US-Dollar. Zum Vergleich: Der Referenzpreis beim Oslo-Listing lag bei 10 NOK je Aktie; die Investorenpräsentation nannte vor der Platzierung eine Pre-Money-Bewertung von rund 47 Mio. US-Dollar.

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Nicht nur Haaland trifft: Norwegens Gold-Coup in Arizona

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