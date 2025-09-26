NextGen Digital Platforms Inc. erwirbt 300 TAO-Token und nutzt diese für Staking bei einem der führenden Validator RoundTable21

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 26. September 2025 – NextGen Digital Platforms Inc. (NextGen oder das Unternehmen) (CSE:NXT – WKN:A40KLQ), eine Fintech-Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das traditionelle Kapitalmärkte mit Web3-Infrastruktur verbindet, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen 444 TAO-Token, den nativen digitalen Vermögenswert des Bittensor-Netzwerks, für einen Gesamtpreis von ca. 134.177 USD zu einem Durchschnittspreis von ca. 302 USD pro Token erworben hat. Die Token werden bei RoundTable21, einem der führenden Validatoren von Bittensor, gestaked.

Dieser erste Kauf generiert wiederkehrende Echtzeit-Einnahmen und unterstützt gleichzeitig direkt die Sicherheit und Leistung des Bittensor-Ökosystems.

Wir freuen uns sehr, unsere Strategie, wie in unserer Ankündigung vom 20. Juli 2025 dargelegt, in die Tat umzusetzen. Dieser Meilenstein markiert den Beginn einer tieferen Integration von NextGen in das Bittensor-Ökosystem und spiegelt unser Engagement wider, das Unternehmen an die Spitze der dezentralen KI und des Hochleistungsrechnens zu bringen. Durch die aktive Teilnahme am Netzwerk durch Token-Staking und Validator-Partnerschaften unternehmen wir konkrete Schritte, um neue Möglichkeiten für Wachstum und langfristige Wertschöpfung zu erschließen, sagte Matthew Priebe, Chief Executive Officer von NextGen. Stellen Sie sich Bittensor wie einen globalen KI-Wettbewerb vor: Miner sind die Wettbewerber, die KI-Ergebnisse erstellen, und Validatoren wie RoundTable21 sind die Richter. Indem wir unsere TAO bei einem leistungsstarken Richter staken, verdienen wir Echtzeit-Belohnungen und tragen gleichzeitig direkt zum Wachstum und zur Integrität des Netzwerks bei. Dies ist eine Live-Einnahmequelle, die mit unserer Strategie zum Aufbau einer regulierten, umsatzorientierten digitalen Infrastruktur im Einklang steht.

Strategische Bedeutung für NextGen

Diese Transaktion ist ein wichtiger Schritt in der Strategie von NextGen, eine Brücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und der aufstrebenden Welt der dezentralisierten KI und digitalen Netzwerke zu schlagen. Durch das sofortige Staking seiner TAO:

diversifiziert das Unternehmen seine Einnahmequellen mit einer skalierbaren, infrastrukturbasierten Einkommensquelle.

positioniert sich NextGen für die Expansion in den Validator-Betrieb, die Subnetz-Entwicklung und andere KI-gesteuerte Möglichkeiten innerhalb des Bittensor-Netzwerks.

Unternehmensveränderungen

Das Unternehmen gibt heute außerdem den Rücktritt von Alexander Tjiang aus dem Vorstand bekannt. Der Vorstand bedankt sich herzlich bei Alexander Tjiang für seinen engagierten Einsatz und seine wertvollen Beiträge während seiner Tätigkeit für das Unternehmen und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen. Alexander Tjiang wird dem Unternehmen weiterhin als unabhängiger Berater zur Seite stehen und seine Dienste anbieten.

Ich fühle mich geehrt, während meiner Amtszeit bei dem Unternehmen zum Wachstum von NextGen beitragen zu können. Die Zusammenarbeit mit Matt Priebe und dem Führungsteam in dieser Phase des bedeutenden Wachstums war eine äußerst lohnende Erfahrung. Ich freue mich darauf, NextGen nach meinem Ausscheiden aus dem Vorstand in meiner neuen Funktion als Berater weiterhin zu unterstützen.

Über NextGen Digital Platforms Inc.

NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) (OTCQB:NXTDF) (FSE:Z12) ist ein börsennotiertes Fintech- und Digital-Asset-Unternehmen, das Anlegern über sein neuartiges, durch Bitcoin besichertes Schuldverschreibungsprogramm Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aus Web3-Technologien, Blockchain-Infrastruktur und digitalen Vermögenswerten sowie zu renditestarken Anlagemöglichkeiten bietet. Das Unternehmen hat sich der Entwicklung innovativer Finanzstrukturen verschrieben, die auf die Zukunft der dezentralen Finanzwirtschaft ausgerichtet sind und dabei Transparenz, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Wertschöpfung für die Aktionäre in den Vordergrund stellen. NextGen betreibt außerdem PCSections.com, eine E-Commerce-Plattform und ein Hardware-as-a-Service-Geschäft zur Unterstützung des Bereichs künstliche Intelligenz, das als Cloud-AI-Hosting bezeichnet wird.

Für weitere Informationen

Matthew Priebe, Chief Executive Officer

(416) 300-7398

nextgendigitalplatforms.com/

info@nextgendigitalplatforms.com

Rechtliche Hinweise

Die Börse übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die möglichen Auswirkungen der Ernennung von Herrn Creaser und andere Zukunftspläne, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen gekennzeichnet, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Investoren werden davor gewarnt, sich übermäßig auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Investoren werden gebeten, die öffentlichen Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ zu konsultieren, um eine umfassende Darstellung der für seine Geschäftstätigkeit und seinen Betrieb relevanten Risikofaktoren zu erhalten.

