Die besten Nachfolgeberater für Makler und Maklerunternehmen

Makler Nachfolger Club e.V. erhält Auszeichnung als „Exzellente Nachfolgeberater 2025“

Prämiert vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und DUP UNTERNEHMER-Medien

Der Makler Nachfolger Club e.V. ist stolz darauf, zu den Preisträgern des renommierten Awards „Exzellente Nachfolgeberater 2025“ zu gehören. Die Auszeichnung wurde vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) gemeinsam mit DUP UNTERNEHMER-Medien verliehen und würdigt Beratungsunternehmen, die im Bereich der Unternehmensnachfolge und M&A mit außergewöhnlicher Expertise, Integrität und messbaren Erfolgen überzeugen.

Thomas Suchoweew und Oliver Petersen sind die Vorstände des Makler Nachfolger Club e.V., der im Jahr 2014 gegründet wurde. Der Verein verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung, hat über 1.000 Mitglieder und konnte bislang mehr als 400 Nachfolgeregelungen begleiten.

Qualitätssiegel für herausragende Nachfolgeberatung

Mit dem Award „Exzellente Nachfolgeberater 2025“ setzt das DISQ gemeinsam mit DUP UNTERNEHMER-Medien ein sichtbares Zeichen für Qualität und Verlässlichkeit in einem Markt, der durch Vertrauen und Empfehlungen geprägt ist. Die Auszeichnung dient Unternehmen als Orientierungshilfe bei der Wahl eines kompetenten Partners für eine der wichtigsten Entscheidungen im Lebenszyklus eines Unternehmens: die Übergabe an einen geeigneten Nachfolger.

Transparenter und fundierter Auswahlprozess

Der Vergabe des Awards liegt ein mehrdimensionales Evaluationsverfahren zugrunde, das vom DISQ und DUP UNTERNEHMER-Medien in enger Kooperation entwickelt wurde. Ausgangspunkt war ein strukturierter Fragenkatalog, der sowohl Selbstauskünfte als auch objektivierbare Leistungsindikatoren abfragt. So gelingt eine umfassende Messung und Vergleichbarkeit zentraler Qualitätsmerkmale moderner Nachfolgeberatung.

Im Rahmen der Nominierungsphase wurden rund 1.000 Unternehmen offiziell zur Teilnahme am Prüfverfahren eingeladen. Die erhobenen Daten wurden anschließend durch das DISQ streng validiert und verifiziert. Dabei kommt das Prinzip der Triangulation zur Anwendung: Selbstauskünfte werden systematisch mit externen Referenzen wie Publikationen, Kundenbewertungen und digitalen Reputationsanalysen abgeglichen, um höchste Reliabilität und Validität sicherzustellen.

Ein mehrstufiges Scoring-Modell, das Einzelindikatoren auf normierte Skalenwerte überträgt und Abweichungen durch Korrekturalgorithmen anpasst, aggregiert die Einzelergebnisse zu einem Gesamtwert. Unternehmen, deren Ergebnisse nicht die erforderliche Mindestkonstanz erreichten, wurden in einem qualitätsorientierten Auswahlverfahren ausgeschlossen.

Exzellente Nachfolgeberatung sichtbar gemacht

Die verbleibenden Preisträger zeichnen sich durch nachweislich überdurchschnittliche Leistungen in allen geprüften Dimensionen aus. Die Auszeichnung als „Exzellente Nachfolgeberater 2025“ dokumentiert daher nicht nur herausragende Beratungsqualität, sondern auch die erfolgreiche Bewältigung eines objektiven und methodisch fundierten Prüfprozesses.

Der Makler Nachfolger Club e.V. freut sich über diese besondere Würdigung und bestätigt damit seine Rolle als verlässlicher Partner für Maklerunternehmen in allen Fragen der Unternehmensnachfolge. Wir bedanken uns bei unseren Mitgliedern und Partnern für das entgegengebrachte Vertrauen und sehen die Auszeichnung als Antrieb, unseren Weg der Qualität, Integrität und Innovation konsequent fortzusetzen.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Makler und Maklerunternehmen finden im Video-Interview mit Business Talk am Kudamm https://www.youtube.com/watch?v=pz12YG0H_a0 kompakte Informationen zum Makler Nachfolger Club e.V.

Der ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V. (Vorstände: Thomas Suchoweew und Oliver Petersen) hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

