Newcore Gold meldet Abschluss der Privatplatzierung in Höhe von 15 Millionen $

27. Februar 2025, Vancouver, BC / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. (Newcore oder das Unternehmen) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte Privatplatzierung von 41.096.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,365 $ pro Einheit abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 15.000.040 $ erzielt hat (das Emissionsangebot). Nach Abschluss des Emissionsangebots verfügt das Unternehmen über 250.293.285 ausgegebene und ausstehende Stammaktien, wobei das Management und das Board of Directors gemeinsam 15 % der Aktien besitzen.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungstätigkeiten im Goldprojekt Enchi des Unternehmens in Ghana sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Working Capital zu verwenden.

Das Emissionsangebot wurde von Paradigm Capital Inc. als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Vermittlern, darunter Canaccord Genuity Corp., SCP Resource Finance LP, Haywood Securities Inc. und 3L Capital Inc. (zusammen die Vermittler), durchgeführt. Im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot erhielten die Vermittler eine Barprovision in Höhe von 750.002 $, was 6 % des Bruttoerlöses des Emissionsangebots entspricht, reduziert auf 3 % für jenen Teil des Bruttoerlöses, der durch Verkäufe an die auf der sogenannten Presidents List aufgeführten Zeichner erzielt wurde.

Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant jeweils ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber jederzeit bis zum 27. Februar 2026 zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,50 $ pro Stammaktie.

Die im Rahmen des Emissionsangebots begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den kanadischen Wertpapiergesetzen an eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag gebunden, die am 28. Juni 2025 abläuft.

Die im Rahmen des Emissionsangebots verkauften Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) oder den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und wurden weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person oder eine Person in den Vereinigten Staaten bzw. auf deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft, außer im Rahmen bestimmter Transaktionen, die von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten ausgenommen sind. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf solcher Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder an oder auf Rechnung oder zugunsten einer US-Person dar. Die Begriffe US-Person und Vereinigte Staaten sind in Regulation S des U.S. Securities Act definiert.

