Newcore Gold gibt die Ernennung von Herrn Sulemanu Koney in den Vorstand bekannt

8. September 2026 Vancouver, BC / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. (Newcore oder das Unternehmen) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/newcore-gold-ltd/ – freut sich, die Ernennung von Herrn Sulemanu Koney zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Vorstandsmitglied des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Herr Koney ist eine führende Persönlichkeit der ghanaischen Bergbauindustrie mit über 35 Jahren Unternehmenserfahrung, darunter 25 Jahre bei der Ghana Chamber of Mines (die Kammer). Zuletzt war er von 2014 bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2025 als Chief Executive Officer der Kammer tätig. Während seiner Amtszeit sorgte er für strategische Führung und treibende Initiativen, die die Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit des Sektors stärkten. Er setzte sich für politische Maßnahmen ein, die den Bergbau als Katalysator für eine breit angelegte sozioökonomische Entwicklung nutzten und die Zusammenarbeit zwischen Bergbauunternehmen, Regierung und traditionellen Autoritäten förderten. Während seiner Zeit als CEO der Kammer war Herr Koney zudem ein Jahrzehnt lang Vorsitzender des UN Global Compact Network Ghana und setzte sich dort für Corporate Governance, Unternehmensethik und Korruptionsbekämpfung ein. Außerdem gründete er die ECOWAS-Föderation der Bergbaukammern (EFEDCOM) und fungierte als deren erster Geschäftsführer. Vor seiner Amtszeit als Geschäftsführer war Herr Koney Direktor für Analyse, Forschung und Finanzen der Kammer. In dieser weitreichenden Funktion baute er enge Beziehungen zur Zivilgesellschaft sowie zu wichtigen Ministerien, Behörden und Einrichtungen in den Bereichen Bergbau, Energie, Finanzen, Sicherheit, Logistik und Umwelt auf. Dabei positionierte er die Bergbauindustrie als tragendes Fundament der ghanaischen Wirtschaft und schuf gleichzeitig ein günstiges und berechenbares Geschäftsumfeld für Investoren. Zudem fungierte er als Ansprechpartner für Fragen aus den Bereichen Energie und verarbeitendes Gewerbe sowie für die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft, insbesondere mit der University of Mines and Technology (UMaT). Vor seinem Eintritt in die Kammer war Herr Koney ein Jahrzehnt lang bei Shell Ghana Limited in der Abteilung für Schmierstoffmarketing tätig, unter anderem als Mitglied des ersten speziellen Bergbauteams von Shell, dessen Aufgabe es war, gezielte kommerzielle und technische Lösungen für die Bergbauindustrie zu liefern.

Doug Forster, Vorstandsvorsitzender von Newcore, erklärte: Wir freuen uns sehr, Herrn Koney in unserem Vorstand willkommen zu heißen. Seine umfangreiche Erfahrung, unter anderem aus der Leitung der Ghana Chamber of Mines, ist eine wertvolle Bereicherung für unser Team, und dank seiner guten Beziehungen sowie seiner Kenntnisse des ghanaischen Regulierungs- und Bergbausektors ist er bestens geeignet, Enchi auf dem Weg der Erschließung und Genehmigungsverfahren zu unterstützen.

Im Zusammenhang mit der Ernennung von Herrn Koney hat Newcore ihm 225.000 Aktienoptionen zu einem Preis von 0,305 Dollar pro Aktie mit einer Laufzeit von fünf Jahren gewährt, die über einen Zeitraum von drei Jahren unverfallbar werden, wobei jeweils ein Drittel nach jedem 12-Monats-Zeitraum unverfallbar wird, sowie 150.000 Performance-Share-Units, die nach einem Zeitraum von einem Jahr auf der Grundlage der Teilnahme an den vierteljährlichen Vorstandssitzungen unverfallbar werden; beides im Rahmen des langfristigen Anreizplans des Unternehmens. Diese Zuteilungen unterliegen der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold treibt sein Enchi-Goldprojekt in Ghana, Afrikas größtem Goldproduzenten(1), voran. Newcore Gold bietet Anlegern eine einzigartige Kombination aus einer erstklassigen Unternehmensführung, die durch ihre 12-prozentige Beteiligung an den Aktien mit den Aktionären auf einer Linie steht, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf Bezirksebene. Das 248 km²große Landpaket von Enchi umfasst 40 Kilometer der ergiebigen Bibiani-Scherzone in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldlagerstätten mit einem Volumen von mehreren Millionen Unzen beherbergt, darunter die 50 Kilometer nördlich gelegene Chirano-Mine. Die Vision von Newcore ist es, ein reaktionsschnelles, kreatives und leistungsstarkes Goldunternehmen aufzubauen, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsmengen für 2025 gemäß Angaben des World Gold Council.

Im Namen des Vorstands von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

Präsident, CEO und Vorstandsmitglied

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