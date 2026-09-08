Eureka Metals identifiziert fünf neue hochgradige Titanvorkommen bei Tyee mit Proben von bis zu 36,9 % TiO2

Vancouver, British Columbia / 8. September 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) (Eureka oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse seines Oberflächenexplorationsprogramms 2026 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Titanprojekt Tyee (Tyee oder das Projekt) in Québec bekannt zu geben.

Im Rahmen des Programms 2026 wurden fünf neue Titanvorkommen mit Proben mit Gehalten von über 35 % TiO identifiziert, wodurch sich die Anzahl der bei Tyee identifizierten hochgradigen Titanvorkommen erheblich erhöht. Die Analyseergebnisse lieferten bis zu 36,87 % TiO, wobei neun Proben des Programms über 35 % TiO ergaben.

Wichtig ist, dass die hochgradigen Ergebnisse nicht auf Gebiete beschränkt waren, in denen zuvor hochgradiges Titan identifiziert worden war. Wie in Abbildung 1 dargestellt, lieferte das Programm 2026 hochgradige Ergebnisse in mehreren Bereichen des Projekts und erweiterte die geografische Verbreitung der bekannten hochgradigen Titanmineralisierung bei Tyee.

Höhepunkte

· Fünf neue Titanvorkommen lieferten Proben mit Gehalten von über 35 % TiO.

· Neun Proben ergaben über 35 % TiO, wobei die Gehalte von 35,13 % bis 36,87 % TiO reichten.

· Die neun Proben mit über 35 % TiO ergaben auch konsistente Vanadiumwerte von etwa 0,26 % bis 0,30 % VO.

· Die fünf neuen Vorkommen erweitern die Verbreitung der hochgradigen Titanmineralisierung über die Hauptbereiche hinaus, die im Rahmen früherer Explorationsarbeiten bei Big Tio, NS Trend und East Nugget identifiziert wurden.

· Eureka vergleicht nun die neuen hochgradigen Vorkommen mit seiner kürzlich abgeschlossenen, hochauflösenden geophysikalischen Mag-EM-VLF-Flugvermessung über etwa 2.300 Linienkilometer, um Bereiche für anschließende Explorationsarbeiten zu priorisieren.

Das wichtigste Ergebnis dieses Programms ist, dass wir die zuvor bei Tyee festgestellten hohen Titangehalte nicht nur reproduziert, sondern auch in fünf neuen Vorkommen nachgewiesen haben, sagte Danny Matthews, Chief Executive Officer von Eureka Metals. Wir verfügen nun über hochgradige Titanergebnisse in einem wesentlich größeren Bereich des Projekts. Nach dem Abschluss unserer neuen geophysikalischen Flugvermessung besteht der nächste Schritt darin zu ermitteln, welche dieser neuen Vorkommen mit größeren Zielen in Zusammenhang stehen könnten und worauf der Schwerpunkt der nächsten Phase der Explorationsarbeiten liegen sollte.

Explorationsarbeiten 2026 erweitern hochgradige Titanmineralisierung

Das Oberflächenexplorationsprogramm 2026 wurde von IOS Geosciences geleitet und umfasste Prospektionsarbeiten in mehreren Bereichen des Konzessionsgebiets Tyee.

Feldpersonal hat während des Programms sechs neue massive Ilmenitvorkommen identifiziert. Laboranalysen haben nun bestätigt, dass fünf dieser neuen Vorkommen Proben mit Gehalten von über 35 % TiO ergaben.

Frühere Explorationen hatten eine hochgradige Titanmineralisierung in mehreren Hauptbereichen nachgewiesen, einschließlich Big Tio, NS Trend und East Nugget. Die Ergebnisse von 2026 zeigen, dass die hochgradige Titanmineralisierung nicht auf diese zuvor identifizierten Bereiche beschränkt ist.

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Abbildung 1: Historische Gesteinsproben sind in Blau und die Proben von 2026 in Rot dargestellt. Symbolgröße und -schattierung entsprechen den TiO-Gehaltsbereichen, wobei die größten Symbole Proben mit Gehalten von über 35 % TiO darstellen. Stichproben sind naturgemäß selektiv und nicht zwangsläufig repräsentativ für die Mineralisierung auf dem Projekt.

Wie in Abbildung 1 dargestellt, erweitern die Ergebnisse von 2026 die geografische Verbreitung von Proben mit Gehalten von über 35 % TiO über die im Rahmen früherer Explorationsarbeiten identifizierten hochgradigen Hauptbereiche hinaus.

Hochgradige Analyseergebnisse

Neun Proben des Programms 2026 ergaben über 35 % TiO:

Probe TiO (%) VO (%)

176190004 36,87 0,296

176190067 36,67 0,289

176190007 36,29 0,271

176190052 35,95 0,298

176190065 35,74 0,294

176190005 35,69 0,292

176190056 35,28 0,288

176190012 35,15 0,260

176190008 35,13 0,292

Die neun Proben ergaben auch Vanadiumwerte im Bereich von etwa 0,26 % bis 0,30 % VO.

Stichproben sind naturgemäß selektiv und nicht zwangsläufig repräsentativ für die auf dem Projekt vorkommende Mineralisierung.

Regionaler Kontext der Gehalte

Tyee befindet sich im Anorthosit-Komplex Havre-Saint-Pierre an der Nordküste von Québec, einem Eisen-Titan-Oxid-Distrikt, in dem sich auch die produzierende Ilmenitmine Lac Tio von Rio Tinto etwa 65 km südlich von Tyee befindet. Lac Tio ist seit Anfang der 1950er Jahre in Produktion und wird von Rio Tinto als die weltweit größte massive Ilmenitlagerstätte beschrieben. Rio Tinto. Rio Tinto Fer et Titane. Offizielle Betriebsseite.

In früher veröffentlichten geologischen Studien von Lac Tio wurden Titangehalte gemeldet, die im Allgemeinen zwischen etwa 32 % und 38 % TiO liegen. Charlier et al. (2015). Fe-Ti-V-P ore deposits associated with Proterozoic massif-type anorthosites and related rocks. Earth-Science Reviews, 141, 56-81.

Dieser regionale Kontext verdeutlicht die hohen Titangehalte, die mit der Ilmenitmineralisierung innerhalb des Anorthosit-Komplexes Havre-Saint-Pierre in Zusammenhang stehen, und bietet einen nützlichen Kontext für die Ergebnisse von Eureka bei Tyee im Jahr 2026 von bis zu 36,87 % TiO.

Lac Tio ist ein produzierender Bergbaubetrieb, während Tyee ein Explorationsprojekt im Frühstadium ist. Die Mineralisierung bei Lac Tio lässt nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung bei Tyee schließen. Das Unternehmen hat bei Tyee keine Mineralressource nachgewiesen und es wurden keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um die Kontinuität, Abmessungen, Tonnage, Mineralogie, metallurgischen Eigenschaften oder das wirtschaftliche Potenzial der Mineralisierung auf dem Projekt zu ermitteln.

Integration der Ergebnisse in die geophysikalische Flugvermessung

Eureka hat kürzlich eine hochauflösende Magnetik- und EM-VLF-Flugvermessung über etwa 2.300 Linienkilometer bei Tyee mit einem Linienabstand von 50 m abgeschlossen.

Das Unternehmen vergleicht nun die Standorte der neuen hochgradigen Titanvorkommen mit den Ergebnissen der geophysikalischen Flugvermessung und den historischen Explorationsdaten, um Bereiche für Folgearbeiten zu priorisieren. Diese Arbeiten werden bewerten, ob die neu identifizierten Oberflächenvorkommen mit geophysikalischen Zielen übereinstimmen, und dabei helfen zu ermitteln, worauf Eureka das Hauptaugenmerk seiner nächsten Explorationsphase richten sollte.

Das Unternehmen geht davon aus, mit Fortdauer dieser Arbeiten ein weiteres Update bereitzustellen.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Das Oberflächenexplorationsprogramm 2026 wurde von IOS Geosciences geleitet. Gesteinsproben wurden mit Hammer und Meißel entnommen, in Plastiktüten verpackt und gemäß den Standardverfahren von IOS zur Probennummerierung gekennzeichnet. Die Probenbeutel wurden mit Kabelbindern verschlossen und von den Feldteams zu den Einrichtungen von IOS in Saguenay, Québec, transportiert, bevor sie zusammen mit den Proben für die Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) an das Analyselabor versandt wurden.

Die Proben wurden zur Aufbereitung und Analyse an Actlabs in Ancaster, Ontario, übermittelt. Die Proben wurden mittels Röntgenfluoreszenz (XRF) an Schmelzscheiben unter Verwendung des Analysepakets 4C (11+) analysiert. IOS fügte vier QA/QC-Proben bei, bestehend aus zwei Blindproben und zwei zertifizierten Referenzmaterialien (OREAS 86). Actlabs führte zudem seine internen QA/QC-Verfahren durch. Alle QA/QC-Ergebnisse lagen innerhalb akzeptabler Bereiche.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ryan Versloot, P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Eureka Metals Corp.

Eureka Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Explorationsprojekten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 100 % am Titanprojekt Tyee in Québec, das aussichtsreich für eine Titan-Vanadium-Scandium-Mineralisierung ist, eine Option zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 80 % am KM98-Titan-Projekt in Québec sowie eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Polymetall-Projekt Cabin Lake in British Columbia, das Potenzial für eine Silber-Blei-Zink-Gold-Mineralisierung aufweist.

Im Namen des Board of Directors

Danny Matthews

Chief Executive Officer

E-Mail: info@eurekametals.com

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Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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