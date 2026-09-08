Gouverneur von Alaska, Mike Dunleavy, hebt Graphite One als strategisch wichtig für Sicherheit von kritischen Rohstoffen der USA hervor

Gouverneur erklärt, Graphite Creek könnte genug Graphit liefern, um den Bedarf der gesamten Nation für ein Jahrhundert zu decken

Graphite Creek ist laut dem U.S. Geological Survey die größte bekannte Graphitlagerstätte in den USA

USA sind bei Naturgraphit nach wie vor zu 100 % von Nettoimporten abhängig

Graphite One treibt eine vollständige Graphitlieferkette auf US-amerikanischem Boden von Alaska bis Ohio voran

8. September 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Graphite One Inc. (TSX-V: GPH; OTCQX: GPHOF) (Graphite One, G1 oder das Unternehmen) hob heute Äußerungen des Gouverneurs von Alaska, Mike Dunleavy, hervor, der das unternehmenseigene Projekt Graphite Creek als potenziell bedeutsame inländische Graphitquelle bezeichnete, zumal die USA bestrebt sind, die Lieferketten für kritische Rohstoffe zu stärken und die Abhängigkeit von ausländischen Quellen zu verringern.

Gouverneur Dunleavy äußerte sich dazu in einem Gastbeitrag für Fox News vom 31. August 2026 mit dem Titel China is holding critical minerals hostage. Alaska can help end the threat, (zum Beitrag) in dem er die Fähigkeit von Alaska hervorhob, zur Sicherung der US-Versorgung mit Rohstoffen beizutragen, die für Technologie und nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung sind. Später ging er in einer Fernsehsendung von Fox News auf das Graphitpotenzial Alaskas ein (zum Beitrag).

In dem Gastbeitrag wies Gouverneur Dunleavy darauf hin, dass Alaska über bekannte Ressourcen von 57 der 60 von der US-Regierung ausgewiesenen kritischen Rohstoffe verfügt, und hob insbesondere das Projekt Graphite Creek von Graphite One nördlich von Nome, Alaska, hervor:

Unter seinen zahlreichen Mineralvorkommen verfügt Alaska über eine reichhaltige Graphitreserve im treffend benannten Projekt Graphite Creek. Neue Schätzungen weisen darauf hin, dass diese Reserve allein genug Graphit liefern könnte, um den Bedarf der gesamten Nation für ein Jahrhundert zu decken.

Laut dem U.S. Geological Survey ist Graphite Creek die größte bekannte Graphitlagerstätte in den USA und eine der größten weltweit. In den Mineral Commodity Summaries 2026 des U.S. Geological Survey wird zudem berichtet, dass die USA im Jahr 2025 weiterhin zu 100 % von Nettoimporten für Naturgraphit abhängig waren.

Die Äußerungen von Gouverneur Dunleavy unterstreichen die strategische Bedeutung von Graphite Creek für die USA, sagte Anthony Huston, President und CEO von Graphite One. Amerika ist bei Naturgraphit nach wie vor vollständig auf Importe angewiesen – und das zu einer Zeit, in der eine sichere inländische Versorgung für die fortschrittliche Fertigung, Energietechnologien und die nationale Sicherheit immer wichtiger wird.

Graphite One treibt eine vollständig integrierte US-Lieferkette voran – verankert durch Graphite Creek in Alaska und die Herstellung fortschrittlicher Graphitmaterialien in Ohio -, die darauf ausgelegt ist, eine erstklassige amerikanische Ressource in eine sichere amerikanische Versorgung zu verwandeln, fuhr Herr Huston fort.

Wenn Amerika es mit der Verringerung seiner Abhängigkeit von ausländischem Graphit ernst meint, müssen inländische Ressourcen im großen Maßstab erschlossen werden. Genau darauf ist Graphite One ausgerichtet.

Kontinuierliche Unterstützung für Graphite Creek

Die Unterstützung von Gouverneur Dunleavy für die inländische Erschließungsstrategie von Graphite One geht seinen jüngsten Äußerungen voraus.

Der Gouverneur hatte Graphite Creek zuvor als Bundesinfrastrukturprojekt von hoher Priorität (High-Priority Infrastructure Project) nominiert. Im Juni 2025 wurde Graphite Creek anschließend als covered project im Rahmen des bundesweiten FAST-41-Genehmigungsverfahrens akzeptiert und war somit das erste Bergbauprojekt in Alaska, das im FAST-41-Genehmigungs-Dashboard aufgeführt wurde.

FAST-41 bietet eine verbesserte Koordinierung zwischen den Bundesbehörden, eine größere Transparenz bei den Genehmigungen und einen umfassenden Zeitplan für die Genehmigung von erfassten Infrastrukturprojekten.

Graphite Creek dient als vorgelagerter Ankerpunkt der Strategie von Graphite One zur Etablierung einer vollständigen Lieferkette für fortschrittliche Graphitmaterialien in den USA.

Lieferkettenstrategie von Graphite One für die USA

Graphite One treibt eine vertikal integrierte inländische Graphitstrategie voran, die darauf ausgelegt ist, die Abhängigkeit der USA von Graphit aus ausländischen Quellen zu verringern und eine amerikanische Lieferkette aufzubauen, die vom Rohstoff bis zur Herstellung fortschrittlicher Materialien reicht.

Die Strategie des Unternehmens umfasst Folgendes:

– Abbau und Verarbeitung von Naturgraphit bei Graphite Creek, Alaska

– Transport von Graphitmaterialien über den Hafen von Nome

– Herstellung von fortschrittlichen Graphit- und Anodenmaterialien in Ohio

– Potenzielle Errichtung eines Recyclingbetriebs am selben Standort für Graphit und andere Batteriematerialien

Dieser integrierte Ansatz ist darauf ausgelegt, eine inländische Lieferkette aufzubauen, die die Ressourcenerschließung, die Herstellung fortschrittlicher Materialien und potenzielles Recycling umfasst – was die Entwicklung einer zirkulären US-Graphitmaterialwirtschaft unterstützt – und steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Projektfinanzierung.

Über Graphite One Inc.

GRAPHITE ONE INC. widmet sich auch weiterhin der Erschließung seines Projekts Graphite One (das Projekt) mit dem Ziel, sich als amerikanischer Produzent von hochgradigen Anodenmaterialien mit Zugriff auf Graphitressourcen heimischer Herkunft (USA) zu etablieren. Das Projekt ist als vertikal integriertes Unternehmen für den Abbau und die Verarbeitung von natürlichem Graphit sowie die Herstellung von aktiven Anodenmaterialien aus synthetischem und natürlichem Graphit vorgesehen, die in erster Linie für die Märkte für Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher bestimmt sind.

Im Namen des Board of Directors

Anthony Huston (gez.)

Weitere Informationen über Graphite One Inc. finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.GraphiteOneInc.com oder wenden Sie sich an:

Anthony Huston

CEO, President & Direktor

Tel.: (604) 889-4251

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Tel.: (604) 684-6730

E-Mail: GPH@kincommunications.com

Auf X @GraphiteOne

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen zur Bedeutung des Projekts Graphite Creek als inländische Graphitquelle sowie zu anderen Initiativen der US-Regierung zur Sicherung inländischer Lieferketten für kritische Minerale; Aussagen über die Größe und die Abbaubarkeit der Lagerstätte des Projekts Graphite Creek, den Zeitplan und den Fortschritt der Strategie von Graphite One zur Herstellung von Graphit und zur Wiederverwertung von Graphit und anderen Batteriematerialien am selben Standort sowie den Zeitplan und die Verfügbarkeit der Projektfinanzierung. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt, erwartet, wird erwartet, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, plant, wird geplant, geht davon aus, glaubt, weist darauf hin, soll oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden könnten, eintreten könnten, erfolgen könnten oder erreicht werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass keine Gewähr dafür besteht, dass das Projekt Graphite Creek zur Deckung des gesamten Graphitbedarfs in den Vereinigten Staaten führen wird, dass das Projekt alle gemäß FAST-41 erforderlichen Genehmigungen oder überhaupt Genehmigungen erhalten wird oder dass das Projekt Finanzierungsmöglichkeiten, Finanzierungen, Beschaffungsvorteile, Regierungsaufträge, beschleunigte Genehmigungsverfahren, behördliche Genehmigungen, kommerzielle Chancen oder sonstige Vorteile für das Unternehmen erhalten wird. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten in Bezug auf die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Titel zu erhalten, und Verzögerungen aufgrund von Widerstand bzw. Einsprüchen Dritter oder regulatorischen Verfahren (einschließlich des EIS-Verfahrens), Änderungen der Regierungspolitik in Bezug auf den Bergbau und die Exploration und Ausbeutung natürlicher Ressourcen sowie die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in dieser Pressemitteilung gelten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Investoren in den kontinuierlichen Offenlegungsberichten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

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