Neues E-Learning „Mitarbeiter binden“: Fluktuation erkennen, bevor gute Leute kündigen

Das neue E-Learning „Mitarbeiter binden“ zeigt Führungskräften in 8 Modulen und rund drei Stunden, wie sie Fluktuation früh erkennen und gute Leute halten – als Selbstlernangebot mit Arbeitsvorlagen.

_Kampmann-Coaching veröffentlicht ein Selbstlernprogramm für Führungskräfte und Personalverantwortliche: 8 Module, rund drei Stunden Lernzeit, kurze Videolektionen und direkt einsetzbare Arbeitsmaterialien – von der Berechnung der eigenen Fluktuationskosten bis zum fertigen 90-Tage-Umsetzungsplan._

Bestensee, 21.09.2026 – Gute Mitarbeiter kündigen selten überraschend. Die innere Kündigung beginnt oft Monate vorher, still und unbemerkt. Genau hier setzt das neue E-Learning „Mitarbeiter binden“ von Kampmann-Coaching an: Es zeigt Führungskräften und Personalverantwortlichen, woran sie frühe Warnsignale erkennen und was sie konkret dagegen tun können.

Wie groß der Bedarf ist, zeigt der Gallup Engagement Index Deutschland 2025: Nur 10 Prozent der Beschäftigten sind hoch emotional an ihren Arbeitgeber gebunden, 13 Prozent haben innerlich gekündigt. Die Folgekosten aus innerer Kündigung und Produktivitätsverlusten beziffert Gallup auf mindestens 119 Milliarden Euro für 2025. Wer Mitarbeitende halten will, muss also früher ansetzen als beim Kündigungsgespräch.

Das Programm ist wie ein roter Faden aufgebaut. Es beginnt mit der Frage, was Fluktuation im eigenen Unternehmen tatsächlich kostet, und endet mit einem messbaren Plan für die nächsten 90 Tage. Die acht Module:

* Diagnose: dynamischer Fluktuationskostenrechner hilft die richtigen Kennzahlen zu nutzen

* Mindset & Mythen: warum Gehalt selten der eigentliche Kündigungsgrund ist

* Führung als Hebel: die direkte Führungskraft, inklusive Stay-Interview-Leitfaden

* Das Fundament: Preboarding, die ersten 90 Tage und funktionierende Patensysteme

* Perspektive & New Work: Karrierepfade und Entwicklungsgespräche jenseits der klassischen Beförderung

* Vergütung & Benefits: was wirklich wirkt – und warum Gegenangebote meist scheitern

* Der Ernstfall: Frühwarnsignale erkennen und rechtzeitig gegensteuern

* Umsetzung: Hebel priorisieren und in einen messbaren Plan überführen

Der Lernaufwand beträgt rund drei Stunden. Jedes Modul besteht aus kurzen Videolektionen von 5 bis 12 Minuten. Dazu gibt es Arbeitsmaterialien, die sich sofort im Unternehmen einsetzen lassen: interaktive Webformulare mit Auswertung, unter anderem einen Fluktuationskosten-Rechner, sowie Vorlagen, Checklisten und Gesprächsleitfäden als PDF und Excel, etwa eine Onboarding-Checkliste, einen Entwicklungsgespräch-Leitfaden und eine Retention-Scorecard.

_“Viele Unternehmen merken erst bei der Kündigung, dass sie ein Bindungsproblem haben – dann ist der Handlungsspielraum klein“, sagt Klaus Kampmann, Inhaber von Kampmann-Coaching. „Das E-Learning gibt Führungskräften ein Zeitfenster statt eines Schuldgefühls: Sie sehen, welche Signale es gibt, und bekommen Werkzeuge, mit denen sie am nächsten Montag anfangen können.“_

Das Programm ist ein reines Selbstlernangebot ohne feste Termine und ohne individuelle Betreuung: Teilnehmende starten, wann es passt, und lernen im eigenen Tempo. Für Teams und Unternehmen gibt es Mehrfachzugänge auf Anfrage.

Einen kostenlosen, rund vierminütigen Teaser mit einem nützlichen Tool zum Download gibt es ohne Anmeldung unter Mitarbeiterbindung: E-Learning für Führungskräfte

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kampmann Coaching

Herr Klaus Kampmann

Am See 19A

15741 Bestensee

Deutschland

fon ..: 033763248750

web ..: https://www.kampmann-coaching.de/

email : kk@kampmann-coaching.de

Klaus Kampmann ist Gründer von Kampmann Coaching und begleitet seit 2006 Unternehmen Führungskräfte zu entwickeln, die auch in schwierigen Zeiten Halt geben damit Mitarbeitende engagiert arbeiten und gerne bleiben. In Büchern wie zum Beispiel dem ResilienzBooster, Vorträgen, Seminaren und Workshops zeigt er, wie Menschen innere Stabilität entwickeln, klarer entscheiden und ihre Selbstwirksamkeit nachhaltig ausbauen. Seine Arbeit steht für echte Veränderung, die Führung spürbar stärkt und Organisationen zukunftsfähig macht.

Pressekontakt:

Kampmann Coaching

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