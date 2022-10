Ein privates Währungsunternehmen hat eine neue Währung, die Wyoming-Währung herausgegeben.

Ansässig in Utah gab die Goldback Inc. eine Wyoming-Serie ihrer Goldback-Scheine heraus. Gedruckt sind sie mit physischem Gold und ihr Wert soll stabiler sein als der des US-Dollars. Auch sollen schon fast 40 Unternehmen aus dem Bundesstaat Wyoming Interesse an den Scheinen bekundet haben. Der Cowboy-Staat Wyoming ist der bevölkerungsärmste Staat der USA. Der Gedanke hinter den neuen Scheinen ist es Einkäufe mit echtem Gold zu tätigen. Lebensmittel mit Goldmünzen, beispielsweise einer Unze Gold zu kaufen, ist nicht praktikabel. Mit dem von Goldbacks Inc. hergestellten Scheinen wäre es möglich einzukaufen. Dabei würde man feststellen, dass man im Gegensatz zum herkömmlichen Papiergeld, nicht jeden Monat größere Mengen bräuchte. Denn so ist es beim traditionellen US-Dollar.

Beispiele für den Erhalt der Kaufkraft, den Gold besitzt, gibt es viele. Hätte ein Käufer im Jahr 1940 für einen Anzug rund 30 US-Dollar zahlen müssen, so sind es nun etwa 2.000 US-Dollar. 1940 hätte auch mit einer Unze Gold gezahlt werden können, was auch heute noch gilt. Die Kaufkraft des Goldes ist also erhalten geblieben. An Wert verloren hat dagegen der Dollar. Die Goldbacks enthalten den Goldwert vom tausendsten Teil einer Unze Gold, oder auch mehr. Versehen sind die neuen Scheine mit sechs Fälschungsschutzmaßnahmen. Sie enthalten eine Polymerschicht, auf der das Gold kurz gesagt aufgeschichtet wird. Das Entscheidende ist, dass die Scheine keinen Dollarwert besitzen, sondern einen konstanten Goldgehalt. Wer auf die Funktion des Goldes die Kaufkraft zu erhalten setzen möchte, kann sich auch mit den Gesellschaften, die das Gold in ihren Projekten besitzen, beschäftigen.

Da wäre der erfolgreiche Goldproduzent Calibre Mining – https://www.youtube.com/watch?v=imfOMwCe1y8 – mit Projekten in Nevada, Washington und in Nicaragua.

Auch CanaGold Resources verfügt über erstklassige Liegenschaften in Nevada, USA und in British Columbia und damit über bedeutende Goldressourcen.

