Damit Kapitalanleger und Verkäufer von Immobilien mit Verrentungsoption noch schneller zueinanderfinden, hat die DEGIV das digitale Portal DEGIV-Invest gelauncht.

Gerade angesichts der aktuellen Entwicklungen entscheiden sich immer mehr Best-Ager dazu, ihre Immobilie zu verrenten. Senioren der Generation 65+ verkaufen ihre Immobilie zu Lebzeiten an solvente Investoren und bewohnen ihr vertrautes Zuhause weiterhin mit im Grundbuch hinterlegtem Nießbrauch, Wohnrecht, Rückanmietung oder Leibrente. Für Anleger ergibt sich vor diesem Hintergrund ein Investitionsmodell mit bestem Renditepotenzial bei gleich mehreren Abschöpfungs- und Wertsteigerungs-Clustern.

Im Gegensatz zu Mitbewerbern, die sich in der Regel auf ein bestimmtes Verrentungsmodell spezialisiert haben, ist die DEGIV der einzige Anbieter am Markt, der sämtliche Konzepte der Immobilienverrentung anbietet und dabei vollkommen unabhängig aufgestellt ist, um für Anleger und Verkäufer die individuell optimale und zugleich seriöse Ausgestaltungsvariante zu unterbreiten. Zumal die DEGIV sich mit ihrem Geschäftsmodell seit Jahren auf dieses spezifische Immobiliensegment konzentriert, führt das Unternehmen regelmäßig eine vergleichsweise hohe Anzahl relevanter Anlageobjekte im Angebotsportfolio. Die steigende Nachfrage reflektierend, hat die DEGIV das Portal DEGIV-Invest ausgerollt, in dem Anleger künftig ebenso schnell wie unkompliziert die geeigneten Objekte finden können.

Nach der Registrierung auf dem Online-Portal der DEGIV-Invest können potenzielle Investoren in der Datenbank bequem nach den relevanten Kriterien wie Kaufpreis, Region, Objektart oder Verrentungsmodell filtern und sich eingehend über die Anlageobjekte mit Verrentungsoption informieren. Gleichwohl profitieren Anleger dabei von einem Zeitvorteil, zumal sie exklusiven Zugang zu den Objekten noch vor Veröffentlichung auf den gängigen Immobilienportalen erhalten. Ebenso werden registrierte Kapitalanleger automatisch über neu ins Angebotsportfolio aufgenommene Immobilien informiert, sofern diese den jeweiligen Suchkriterien entsprechen. Sowohl die Registrierung als auch die Nutzung des DEGIV-Portals sind kostenfrei.

Die DEGIV – die Gesellschaft für Immobilienverrentung – wurde im Jahr 2015 in München gegründet. Mit anerkannter Expertise im Immobilien-, Finanz- und Assekuranzsektor gehört das Unternehmen hierzulande zu den Vorreitern der Vermarktung von Immobilien mit Verrentungsoption. Indes Verrentungsimmobilien auf den gesamten Immobilienmarkt bezogen nachgefragte Raritäten sind, bilden diese Anlageobjekte bei DEGIV-Invest den Markenkern des Alltagsgeschäfts. Die DEGIV wurde vom Deutschen Institut für Service-Qualität im Branchenvergleichstest zum Testsieger gekürt. Ebenso unterzieht die DEGIV sich freiwillig jährlich den strengen Qualitätsprüfungen des TÜV Rheinland sowie der DEKRA und ist entsprechend zertifiziert.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Über DEGIV – Die Gesellschaft für Immobilienverrentung GmbH

Die DEGIV – Die Gesellschaft für Immobilienverrentung GmbH – mit Sitz in München ist auf die Vermarktung von Immobilien mit Verrentungsoption spezialisiert. Durch gewachsene Kooperationen mit Kreditinstituten, Assekuranzen und freien Investoren ist man imstande, attraktive Konditionen im Interesse aller Entitäten am Markt zu erzielen. Die DEGIV wurde 2015 in München gegründet und seither in etlichen Metropolen Deutschlands skaliert.

Kontakt:

DEGIV – Die Gesellschaft für Immobilienverrentung GmbH

Özgün Imren & Mesut Yikilmaz

Valentin-Linhof-Str. 2

D-81829 München

Fon.: +49-(0)89-904297180

Fax: +49-(0)89-904297181

Mailto: E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Web: degiv-invest.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DEGIV – die Gesellschaft für Immobilienverrentung

Frau Kirsten Wiesler

Valentin-Linhof-Str. 2

81829 München

Deutschland

fon ..: 01578 5523014

web ..: http://www.degiv-invest.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

DEGIV – die Gesellschaft für Immobilienverrentung

Frau Kirsten Wiesler

Valentin-Linhof-Str. 2

81829 München

fon ..: 01578 5523014

web ..: http://www.degiv-invest.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.