Neue Käufer werden den Glanz des Goldes erkennen

Im nächsten Sommer wird Gold glänzen und alte und neue Investoren in seinen Bann ziehen.

So sehen es zum Beispiel die Branchenkenner der Bank of America. Diese haben sich mit dem Metall- und Bergbausektor 2024 auseinandergesetzt. Zwar habe der Nahostkrieg für höhere Goldpreise gesorgt, auf längere Sicht sind die Zinsentscheidungen der Fed entscheidend. Und da ist das zweite Quartal 2024 wohl der Zeitpunkt, an dem sich das Zinsgeschehen wandelt und der Goldpreis neue Impulse bekommen sollte, damit auch neue Käufer. Den Goldpreis sehen die Bank of Amerika-Experten dann bis 2.400 US-Dollar je Feinunze steigen.

Die Entwicklung der 10-Jahres-Zinsen und des US-Dollars sei zwar weiterhin wichtig, jedoch werden es die Richtungsänderungen der Fed sein, die für neue Preise sorgen werden. Die Senkungen des Zinssatzes werden also das Schlüsselereignis für den Goldpreis sein. Geopolitische Geschehnisse würden eher kurzfristig auf den Preis des edlen Metalls einwirken. Die Zinserhöhungen der Zentralbanken zeigen nun allmählich Wirkungen, die US-Wirtschaft verlangsamt sich und das Euroland befindet sich in einer Rezession.

Ein anderer Punkt, auf den Analysten verweisen, ist die Beziehung zwischen dem Nahostkonflikt und dem Öl. Hier stecke Potenzial Gold auf neue Rekordhöhen zu hieven. Denn die Bedeutung der Energieinfrastruktur im Nahen Osten darf nicht unterschätzt werden. Im Übrigen ist die weitere Nachfrageentwicklung in China und Indien – die zusammen mehr als 50 Prozent des physischen Goldmarktes ausmachen – wichtig. Anleger, die auf Gold vertrauen, können sich mit einem Hebel auf den Goldpreis Werte wie Tudor Gold oder U.S. GoldMining ins Depot holen.

Tudor Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tudor-gold-corp/ – besitzt im Goldenen Dreieck, damit in einem hervorragenden Gebiet in British Columbia das vielversprechende Treaty Creek Goldprojekt.

U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – befindet sich mit seinem Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska. Explorationsarbeiten und Erweiterungsbestrebungen laufen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -).

