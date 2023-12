Der Kalipreis geht rauf und runter

Unter den Rohstoffen gehört Kali zu den volatilen, aber nicht minder interessanten Investmentmöglichkeiten.

Mit dem Beginn des Russland-Ukraine-Krieges ging der Kalipreis stark nach oben. Dafür sorgten Lieferunterbrechungen aus Weißrussland und Russland, den zweit- und drittwichtigsten Kaliproduktionsländern. Kali ist praktisch weltweit ein wichtiges Düngemittel. Seit diesem Ereignis ging es mit dem Kalipreis nur noch nach unten. Teilweise haben Landwirte ihren Bedarf nach unten geschraubt. Im Vergleich zu Stickstoffdünger hat sich der Kalipreis noch gut gehalten. Kanada ist ebenfalls ein wichtiges Produktionsland für Kali. Ein kleiner Teil kommt aus Deutschland und aus Israel. Da die Weltbevölkerung weiter wächst und auch der Bedarf an höherwertigen Lebensmitteln, da Mittelschichten wachsen, bleibt Kali ein äußerst bedeutender Rohstoff.

Laut Prognosen wird die Kalinachfrage also weiter wachsen. Im Jahr 2022 zahlten China und Indien, die beide große Mengen Kali importieren, rund 590 US-Dollar je Tonne Kali. 2021 berappten die beiden Länder noch zirka 247 US-Dollar je Tonne. Insgesamt hat der Ukraine-Krieg, dessen Ende noch nicht absehbar ist, den Rohstoff verteuert. Wer auf ein Kali-Unternehmen setzen möchte, kann sich mit Millennial Potash – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-potash-corp/ – vertraut machen. Die Gesellschaft besitzt ein sehr aussichtsreiches Kali-Projekt in Gabun, Afrika.

Eine andere, nicht so gängige Möglichkeit für Anleger, sich im Rohstoffbereich zu engagieren, ist eine Beteiligung an einem Finanzierungsunternehmen wie etwa Queen’s Road Capital Investment – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/queens-road-capital-investment-ltd/ -. Die Dividenden zahlende Gesellschaft versorgt Minenunternehmen mit Kapital. Mithilfe eines Wandelschuldverschreibungsportfolios, welches kräftig wächst, können Anleger am Erfolg der Gesellschaft teilhaben. Queen’s Road Capital Investment achtet dabei auf Minenfirmen, die bereits produzieren oder sich kurz davor befinden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Queen’s Road Capital Investment (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/queens-road-capital-investment-ltd/ -) und Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

