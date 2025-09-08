Neue digitale Goldform

Der Goldpreis hatte letzten Freitag ein neues Allzeithoch erreicht. Auf lange Sicht ist Gold die erfolgreichste Anlageklasse.

Nun wird das World Gold Council in London eine neue digitale Darstellung von Gold vorbereiten. Dies soll Transaktionen mit fraktioniertem Eigentum und den Handel mit physischem Gold noch einfacher machen. Und diese Digitalisierung soll Gold noch konkurrenzfähiger gegenüber anderen Anlageformen machen. Erfolgreich war das World Gold Council auch, als es einen physischen Gold-ETF eingeführt hatte. Nicht alle Experten glauben, dass diese Digitalisierung nötig ist. Gold hat sich in den letzten drei Jahren preislich mehr als verdoppelt. Ein Rekordpreis jagte dieses Jahr den nächsten. Der OTC-Markt (außerbörslicher Handel) in London ist der größte und einer der ältesten weltweit, die Gefahr von Störungen könnte durch die geplante Digitalisierung vermindert werden. Ob man diese Digitalisierung gut oder überflüssig findet, jedenfalls wäre es eine Modernisierung und würde aus Sicht des World Gold Council die Sichtweise der Anleger bezüglich Gold positiv verändern.

Aber dass Gold ein Vermögenswert ist, der Einkommen absichert und auf lange Sicht vermehrt, gilt heute bereits. Aktuell haben die anstehenden Zinssenkungen in den USA und die Bedenken über die Unabhängigkeit der US-Notenbank den Goldpreis angeheizt. Und falls noch Inflationsrisiken steigen, denn diese Gefahr besteht durch zu niedrige Zinsen, dürfte Gold weiter glänzen. Der US-Präsident möchte niedrigere Zinsen und wenn nächstes Jahr die Amtszeit von Fed-Chef Powell endet und die Fed sich dann womöglich dem US-Präsidenten gegenüber nachgiebig zeigt, sollte einem weiteren Goldpreisanstieg nicht im Wege stehen. Neben neuen digitalen Darstellungen von Gold werden Anleger auch weiterhin auf bewährte Werte wie die der Goldunternehmen setzen.

Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – besitzt Gold und Kupfer im The Lost Cities Cutucu-Projekt in Ecuador. Dieses Projekt vereint auf spannende Weise historische Daten und neueste moderne Bergbaumethoden.

U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – besitzt in Alaska das Whistler-Projekt, es beherbergt große Gold- und Kupferressourcen und ist äußerst aussichtsreich. Die dortige Regierung unterstützt den Bergbaubereich stark, sorgt für notwenige Infrastruktur.

