Nachhaltig investieren in einen der größten Agri-Solarparks Deutschlands

Crowdinvestment für den Agri-Solarpark Gersheim

Im saarländischen Gersheim entsteht in der zweiten Jahreshälfte 2025 eines der größten Agri-Photovoltaik-Projekte Deutschlands. Über eine Crowdinvesting Plattform können sich Privatanlegerinnen und Privatanleger mit Beträgen ab 500 Euro an diesem zukunftsweisenden Vorhaben beteiligen.

Doppelte Nutzung landwirtschaftlicher Flächen

In Gersheim wird ein sogenannter Agri-PV-Solarpark der Next2Sun Gruppe entstehen, der eine Doppelnutzung von Flächen erlaubt. Mit Agri-PV-Solarparks können landwirtschaftliche Flächen bewirtschaftet und zur selben Zeit Solarstrom generiert werden. In enger Abstimmung mit dem Landwirt in Gersheim werden die Solarmodule mit einem Abstand von acht Metern vertikal installiert. Fast 90 Prozent der Fläche können damit weiterhin als Grünland bzw. als Pferdeweide bewirtschaftet werden.

Stromproduktion zu netzdienlichen Zeiten

Die Anlage wird nach Inbetriebnahme mehr als 16 Millionen Kilowattstunden grünen Strom pro Jahr erzeugen und damit bilanziell ca. 5.000 3-Personen Haushalte versorgen. Durch die vertikale Aufständerung erzeugt der Solarpark vor allem morgens und nachmittags Strom – also zu Zeiten, in denen die Nachfrage hoch ist und das Netz besonders stark belastet wird. Durch das Anlagensystem der Next2Sun Gruppe wird Solarstrom gleichmäßiger über den Tag verteilt und fügt so der Energiewende einen netzverträglichen Baustein hinzu.

Attraktive Konditionen für Privatanleger

Privatanlegerinnen und Privatanleger können sich mit Beträgen ab 500 Euro an dem Agri-Solarpark beteiligen. Möglich wird das durch ein Crowdinvestment-Modell auf Basis eines Nachrangdarlehens mit qualifiziertem Rangrücktritt. Investoren erhalten für ihr Engagement einen festen Zinssatz von 4,25 Prozent jährlich bei einer Mindestlaufzeit bis zum 31. Dezember 2030. Wer bis zum 30. Juni 2025 investiert, sichert sich zusätzlich einen Frühzeichner-Bonus von 0,5 Prozent pro Jahr. Auch für eine Verlängerung über die Mindestlaufzeit hinaus ist ein Bonuszins von 0,5 Prozent vorgesehen. Regionalanleger aus der näheren Umgebung des Projektes erhalten einen Basis-Zinssatz in Höhe von 4,75% p.a.

Regionale Wertschöpfung

Der Fokus liegt auf der regionalen Wertschöpfung. Die Projektierung erfolgt durch eine saarländische Kooperation bestehend aus Ingenieurbüro Saar aus Saarbrücken sowie der Next2Sun Projekt GmbH. Die Next2Sun Gruppe, mit Sitz im Saarland, wird die Anlage errichten und betreiben. Es ist beabsichtigt, die Betreibergesellschaft auch für möglichst regionale Kommanditisten zu öffnen. In Kombination mit dem Crowdfunding soll so die Möglichkeit geschaffen werden, möglichst viel Wertschöpfung aus dem Betrieb des Agri-Solarparks in der Region zu belassen.

Hier finden Sie weitere Informationen:

https://next2sun.com/investment-agri-solarpark-gersheim/

Warnhinweis:

Hinweis gemäß §12 Abs. 2 Vermögensanlagegesetz: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Next2Sun AG

Frau Anke Müller

Franz-Meguin-Str. 10a

66763 Dillingen

Deutschland

fon ..: +49 157 86230887

web ..: https://next2sun.com/

email : a.mueller@next2sun.de

Über Next2Sun

Next2Sun ging 2015 mit einem neuartigen PV-Konzept vertikal aufgeständerter, bifazialer Solarmodule auf den Markt. Durch den Einsatz dieser vertikalen PV-Systeme wird eine antizyklische Stromerzeugung möglich, so dass der Strom zu dem Zeitpunkt ins Netz eingespeist wird, wenn herkömmliche PV-Systeme weniger Leistung erbringen: in den Vormittags- und Nachmittagsstunden.

Auf Basis dieser Anlagentechnologie wurde eine breite Produktpalette für verschiedene Anwendungen entwickelt, insbesondere das vertikale Agri-PV-System und der Solarzaun. Inzwischen hat die Next2Sun Gruppe Projekte im Umfang von über 60 MWp im In- und Ausland realisiert und ist mit ca. 100 Mitarbeitern an verschiedenen Standorten in Deutschland, Österreich, Polen und Japan präsent.

