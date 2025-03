Military Metals analysiert sein Zinn-Tungsten-Projekt in der Slowakei

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 19. März 2025 – Military Metals Corp. (CSE: MILI – OTCQB: MILIF – WKN: A40M9H) (das Unternehmen) hat sich bisher auf sein zu 100 % unternehmenseigenes Antimon-Gold-Projekt Trojarová konzentriert, freut sich jedoch, den Aktionären einen Überblick über sein Zinngrundstück Medvedi-Potok zu geben, das ähnlich wie Trojarová eine historische Zinnressource aus der Sowjetzeit beherbergt. Ebenso wie Antimon ist Zinn ein wichtiges kritisches Metall mit zahlreichen und weit verbreiteten Verwendungen in Metallbeschichtungen (Zinndosen“), Lötzinn, Elektronik, Glas- und Automobilherstellung, optischen Touchscreens und mehr. Der Großteil der Produktion wird von einigen wenigen ostasiatischen Ländern, vor allem China, Myanmar und Indonesien, streng kontrolliert.

Der CEO von Military, Scott Eldridge, kommentiert: Wir freuen uns, den Aktionären einen Überblick über diesen Vermögenswert zu geben, von dem wir glauben, dass er ein großes Potenzial hat, einen erheblichen Wert zu generieren. Die Zinnpreise steigen wieder an, da seine strategische Bedeutung als einzigartiges kritisches Metall immer deutlicher wird. Medvedi-Potok ist eine der drei slowakischen Liegenschaften, die das Unternehmen im vergangenen Jahr erworben hat, darunter auch unser Flaggschiff, die Antimon-Liegenschaft Trojarová. Zinn, ein Schlüsselmetall mit zahlreichen industriellen und hochtechnologischen Anwendungen, ist ein Metall, dessen weltweite Produktion von nur wenigen Ländern kontrolliert wird, ähnlich wie bei Antimon. Wir freuen uns auf den Abschluss einer detaillierten Überprüfung der umfangreichen historischen Daten zu diesem Grundstück und auf die Ausarbeitung eines Plans, um es in einer Weise weiterzuentwickeln, die unseren Aktionären maximalen Wert bringt.

MILIs Zinnprojekt Medvedi-Potok umfasst eine Explorationslizenz mit einer Größe von 437 Hektar (4,37 Quadratkilometer), die sich in der Ostslowakei unmittelbar westlich des Dorfes Hnilec und 20 Kilometer nördlich von Rozñava befindet, einer historischen Bergbaustadt und dem ehemaligen Zentrum der historischen Bergbauindustrie in dieser Region. Das zweite Antimon-Gold-Grundstück von MILI, Tiennesgrund, wo in der Vergangenheit ebenfalls Wolframwerte gemeldet wurden, liegt 20 Kilometer südöstlich von Medvedi-Potok und 20 Kilometer nordöstlich von Rozñava. Das Unternehmen, von dem MILI diese Liegenschaft erwarb, führte nur sehr begrenzte Arbeiten durch, aber seine erste Due-Diligence-Prüfung lieferte MILI grundlegende Informationen über die Liegenschaft, die im Folgenden zusammengefasst sind.

Die Liegenschaft wurde 1971 von der damaligen tschechoslowakischen geologischen Behörde im Rahmen einer geochemischen Bodenuntersuchung entdeckt und in den folgenden zehn Jahren umfassend erkundet und erschlossen, darunter: 36 Schürfgräben; 47 Diamantbohrungen von der Oberfläche aus; 5,3 Kilometer unterirdische Erschließung auf zwei Ebenen mit jeweils einem eigenen Portal; 82 Diamantbohrungen in den unterirdischen Grubenbauen; zahlreiche Studien, einschließlich Ressourcenschätzungen, technische Studien, petrographische Berichte und metallurgische Studien. Digitale Kopien aller sechs Bände dieser Studien und Berichte, die mehrere Tausend Seiten umfassen, befinden sich im Besitz des Unternehmens und werden in Kürze vom slowakischen technischen Team von MILI ausreichend detailliert ausgewertet, um sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen erfasst und ins Englische übersetzt werden, wobei alle räumlichen Daten ordnungsgemäß georeferenziert und in eine integrierte GIS-Datenbank (Geographisches Informationssystem) eingegeben werden, damit diese Daten zum besseren Verständnis und zur Weiterentwicklung des Grundstücks verwendet werden können.

Abbildung 1: Karte mit der Lage der Grundstücke von MILI in der Slowakei:

Die Mineralisierung bei Medvedi-Potok ist charakteristisch für eine typische intrusive, greisenhaltige Zinnlagerstätte mit einer Kombination aus höheren Zinngehalten in einer Reihe von schmalen zinnhaltigen Quarzadern innerhalb eines größeren Halos von niedriggradigeren, disseminierten und stockwerkartigen Zinnmineralisierungen in hydrothermal verändertem oder greisenhaltigem Granit. Die historisch geschätzte Mineralisierung wurde hier als C2 im Rahmen des damals verwendeten russischen Klassifizierungssystems aus der Sowjetära eingestuft: 858.394 metrische Tonnen (Tonnen) mit einem Durchschnittsgehalt von 0,198 % Zinn. Der Cut-off-Gehalt bleibt unbekannt. Die Kategorie C2 entspricht am ehesten den abgeleiteten Ressourcen nach dem westlichen Klassifizierungssystem, wie es vom Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) definiert wurde. Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um diese als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren. Das Unternehmen behandelt diese historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Da die Unternehmensleitung jedoch mit dem Detaillierungsgrad und der Präzision vertraut ist, mit der die Geologen der slowakischen Regierung ihre Arbeiten bei Trojarová durchgeführt haben, und mit der Ähnlichkeit zu den Arbeiten bei Medvedi-Potok, ist sie davon überzeugt, dass bei der historischen Ressourcenschätzung und den damit verbundenen Arbeiten bei der Zinnlagerstätte Medvedi-Potok vernünftige Annahmen und angemessene, branchenübliche Parameter angewendet wurden. Sobald alle historischen Daten, wie oben zusammengefasst, im Detail überprüft wurden, wird die Unternehmensleitung einen Plan formulieren, um dieses Grundstück so voranzubringen, dass der Wert für die MILI-Aktionäre maximiert wird.

Figure 2: Schematic illustration of a typical tin and related metals system

(Ag-silver, Pb-lead, Zn-zinc, W-tungsten, Bi-bismuth, Be-beryllium, Sn-tin, Mo-molybdenum)

Source: www.semanticscholar.org/paper/Vein-and-greisen-Sn-and-W-deposits-James-Robert/5aa78c9638c634d878a04679e9478b711b9f116e

The technical contents of this release were reviewed and approved by Avrom E. Howard, MSc, PGeo, VP-Exploration for Military Metals and a qualified person as defined by National Instrument 43-101.

Über Military Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken mit Schwerpunkt auf Antimon befasst.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.