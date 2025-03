Update zur Mine Madsen: Wiederinbetriebnahme der Mühle und betriebliche Meilensteine erreicht

19. März 2025 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / West Red Lake Gold Mines Ltd. (West Red Lake Gold oder das Unternehmen) (TSXV: WRLG) (OTCQB: WRLGF) freut sich, über den aktuellen Stand der Wiederaufnahme des Betriebs der Mine Madsen zu berichten, wo die Mühle nun niedriggradiges Material verarbeitet, bevor nächste Woche die Strosse 1 der Massenprobe eingeführt wird.

Außerdem sind im Camp nun Arbeiter untergebracht, die Erschließung unter Tage schreitet weiter voran und der Verbindungsstollen ist nur noch 84 Meter (94 %) von der Fertigstellung entfernt. In mehreren Bereichen der Mine wird aktiv erschlossen und abgebaut.

Die Inbetriebnahme der Mühle Madsen zur Verarbeitung der Massenprobe war ein sehr besonderer Moment für das gesamte West Red Lake Gold-Team, das in den letzten Monaten unermüdlich auf die Produktion hingearbeitet hat, sagte der President und CEO, Shane Williams. Der reibungslose Neustart dieses wichtigen Teils der Infrastruktur bestätigt, dass unsere Vorbereitungen zu einer hohen Betriebsbereitschaft vor der ersten Produktion geführt haben. Da die Goldpreise auf Rekordniveau gehandelt werden, ist es ein spannender und günstiger Zeitpunkt, um den Übergang vom Erschließen zum Produzieren zu vollziehen.

Abbildung 1. Kürzlich entnommene Gesteinsprobe mit sichtbarem Gold aus der 11. Ebene von South Austin, speziell aus dem Abschnitt SA_11_987_SIL.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78920/2025-03-19-WRLG_DE_PRcom.001.png

Mühle wieder in Betrieb

Die Mühle wurde am Montag, dem 10. März nach 28 Monaten einer dauerhaften trockenen Stilllegung wieder in Betrieb genommen. Vor dem Neustart führte das Mühlenteam des Unternehmens umfangreiche Vorarbeiten durch, darunter den Austausch von Mühlenauskleidungen und Abflussleitungen, die Wiederverwertung des Betriebswassers im System und die Wiederbelebung der CIP- und Kohlenstoffkreisläufe.

Bei der Wiederinbetriebnahme traten in der Mühle keine Betriebsprobleme auf. In den ersten fünf Tagen verarbeitete die Anlage Material aus einem älteren niedriggradigen Lagerbestand, danach wurde auf einen neueren Lagerbestand niedriggradigen Materials umgestellt.

Nächste Woche wird die erste Charge des Massenprobenmaterials aus Strosse 1 verarbeitet. Die Strossen der Massenprobe werden nacheinander verarbeitet, danach werden unabhängige Stellen vollständige Abgleichs-Berechnungen zwischen der erwarteten und der tatsächlichen Menge, dem Gehalt und den Feinunzen für jede Strosse durchführen.

Abbildung 2. Material, das auf dem Förderband in die halbautogene Mahlanlage (SAG) transportiert wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78920/2025-03-19-WRLG_DE_PRcom.002.jpeg

Abbildung 3: Eindickungstanks in der Mühle Madsen, voll und betriebsbereit drei Tage nach dem Neustart der Mühle.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78920/2025-03-19-WRLG_DE_PRcom.003.jpeg

Abbildung 4: Einer der sechs Laugungstanks in der Mühle Madsen, voll und betriebsbereit drei Tage nach dem Neustart der Mühle.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78920/2025-03-19-WRLG_DE_PRcom.004.jpeg

Camp in Betrieb

In der neuen Unterkunft für 114 Mitarbeiter der Mine Madsen sind nun Arbeiter untergebracht. Alle Zimmer im Camp sind Executive Junior Suites. Am 18. März veranstaltete das Unternehmen eine Eröffnungsfeier für das Camp, bei der Herr Williams das Band durchschnitt.

Wir freuen uns sehr, dass wir 60 % unserer Belegschaft vor Ort einstellen können, was Red Lake unterstützt und es den Arbeitnehmern ermöglicht, zu Hause zu wohnen, sagte Hayley Halsall-Whitney, Vice President of Operations. Dieses neue, gemütliche Camp wird uns dabei helfen, zusätzliches, qualifiziertes Personal für die Arbeit bei Madsen zu gewinnen, und den Druck auf den Wohnungsmarkt in der Gemeinde verringern.

Abbildung 5: Shane Williams spricht bei der Eröffnung des Camps der Mine Madsen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78920/2025-03-19-WRLG_DE_PRcom.005.jpeg

Unterirdische Erschließung

Das Tempo der unterirdischen Erschließung nimmt weiter zu und ist von durchschnittlich 20 Metern pro Tag im Januar auf durchschnittlich 23,8 Meter pro Tag im Februar gestiegen. In einem unterirdischen Bergwerk ist es von entscheidender Bedeutung, Abbaugebiete effizient zu erschließen und so eine betriebliche Flexibilität zu schaffen, insbesondere wenn eine Lagerstätte mehrere Abbaustätten beinhaltet.

Das Erreichen einer ausreichenden Erschließungsrate ist eine wichtige Voraussetzung für Madsen und wird durch Konzentration und guter Teamarbeit ermöglicht, sagte Halsall-Whitney. Ich freue mich sehr, dass diese Rate steigt, und gehe davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt, je besser die Fähigkeiten und die Koordination des Madsen-Teams werden.

Abbildung 6: Durchschnittliche unterirdische Erschließung pro Tag, Monat für Monat, in der Mine Madsen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78920/2025-03-19-WRLG_DE_PRcom.006.png

Verbindungsstollen zu 94 % fertiggestellt

Die Arbeiten am Verbindungsstollen schreiten weiterhin planmäßig voran. Von der 1,4 km langen Strecke wurden 1.380 Meter fertiggestellt, sodass nur noch 84 Meter oder 6 % fehlen. Wie bei der Fertigstellung eines Stollens üblich, wurde ein Diamantbohrgerät verwendet, um von der Westseite aus zu bohren, und der sich nähernde westliche Vortrieb wurde erfolgreich abgefangen, wodurch eine präzise Ausrichtung zwischen den beiden Vortriebsflächen gewährleistet war.

Nebari-Kreditfazilität: Weitere 7,5 Mio. USD in Anspruch genommen

West Red Lake Gold gibt außerdem bekannt, dass es 7,5 Mio. USD der zweiten Tranche (Tranche 2) in Höhe von 15 Mio. USD seiner zuvor angekündigten Kreditfazilität in Höhe von 35 Mio. USD (die Kreditfazilität) mit dem Nebari Natural Resources Credit Fund II LP (Nebari) in Anspruch genommen hat.

Die Kreditfazilität wurde am 31. Dezember 2024 abgeschlossen und am 2. Januar 2025 bekannt gegeben [siehe westredlakegold.com/west-red-lake-gold-closes-us35-million-credit-facility-with-nebari-and-announces-drawdown-of-us15-million/], wobei die erste Inanspruchnahme in Höhe von 15 Mio. USD am 31. Dezember 2024 erfolgte (Tranche 1). Die Kreditfazilität sieht auch die verbleibenden bis zu 7,5 Mio. USD im Rahmen von Tranche 2 und eine dritte Tranche von bis zu 5 Mio. USD vor, die nach Wahl des Unternehmens in Anspruch genommen werden können, sofern bestimmte Vorbedingungen erfüllt sind.

Die Erlöse aus Tranche 2 der Kreditfazilität werden für Folgendes verwendet: 1) die Finanzierung der verbleibenden Kapitalkosten für die Wiederinbetriebnahme der Mine Madsen und 2) andere Unternehmens-, Explorations- und Working-Capital-Ausgaben.

Die Rückzahlung von 50 % des ausstehenden Kapitals über eine feste lineare Abschreibung beginnt am 15. Monat nach Inanspruchnahme von Tranche 1. Die restlichen 50 % der geliehenen Mittel sind am Fälligkeitstag fällig. Die Kreditfazilität kann jederzeit vor Fälligkeit zurückgezahlt werden, sofern eine zusätzliche Zahlung in Höhe eines Schwellenwerts erfolgt.

Die Zinsen werden auf den vorzeitig ausgezahlten ausstehenden Darlehensbetrag auf der Grundlage eines variablen Jahreszinssatzes berechnet, der der Summe aus Folgenden entspricht: (i) dem von der CME Loan Party Benchmark Administration Limited (CBA) verwalteten dreimonatigen SOFR-Referenzzinssatz (der Term SOFR), der am ersten Tag jedes Kalendermonats festgelegt wird; und (ii) 8,0 % pro Jahr, wobei, wenn der Term SOFR weniger als 4,0 % beträgt, dieser mit 4,0 % angesetzt wird.

Darüber hinaus zahlt das Unternehmen an Nebari eine Verwaltungsgebühr von 30.000 USD pro Jahr und eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 1,5 % des finanzierten Betrags für jede Tranche. Weitere Einzelheiten sind im Darlehensvertrag festgelegt.

Im Zusammenhang mit der Kreditfazilität sind keine Vermittlungsgebühren zu zahlen.

Die Kreditfazilität hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2028.

Im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme dieses Teils von Tranche 2 gab das Unternehmen 2.691.934 nicht übertragbare Warrants für den Kauf von Stammaktien (die Tranche 2 Loan Bonus Warrants) zu einem Ausübungspreis von 0,7969 CAD (unter Verwendung eines USD/CAD-Wechselkurses von 1,4301) pro Stammaktie aus, die am 30. Juni 2028 verfallen, vorbehaltlich einer anteiligen Reduzierung, wenn der finanzierte Betrag ganz oder teilweise vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesem Fall wird die Laufzeit einer anteiligen Anzahl der insgesamt im Zusammenhang mit Tranche 2 ausgegebenen Tranche 2 Loan Bonus Warrants auf den späteren der beiden folgenden Zeitpunkte verkürzt: ein Jahr ab dem Datum der Ausgabe der Warrants oder 30 Tage ab der Reduzierung, in Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSXV. Der Darlehensgeber erhält eine Barabfindung für jede anteilige Reduzierung.

Die Tranche 2 Loan Bonus Warrants unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Die Tranche 2 Loan Bonus Warrants stellen das kanadische Äquivalent von 20 % des Darlehensbetrags dar, der in Bezug auf Tranche 2 in Anspruch genommen wird, geteilt durch einen kanadischen Dollarbetrag, der einem Aufschlag von 30 % auf den niedrigeren der folgenden Beträge entspricht: (A) dem niedrigsten 20-Tage-VWAP des Aktienkurses des Unternehmens vor: (i) dem Datum, an dem das Unternehmen seinen Antrag auf den Vorschuss für jede Tranche stellt; (ii) dem Datum dieser Pressemitteilung; und (iii) dem Abschlussdatum des Vorschusses für Tranche 2, und (B) dem Kurs der Stammaktien der letzten Kapitalerhöhung, vorbehaltlich der Einhaltung der TSXV-Richtlinien.

Nebari steht dem Unternehmen nicht nahe und besitzt derzeit 8.559.310 Warrants auf den Kauf von Stammaktien, die im Zusammenhang mit den Loan Bonus Warrants der Tranchen 1 und 2 ausgegeben wurden. Nebari besitzt keine anderen Wertpapiere des Unternehmens.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Maurice Mostert, P.Eng., Vice President of Technical Services bei West Red Lake Gold und dem qualifizierten Sachverständigen für technische Dienste auf dem Projekt West Red Lake im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

ÜBER WEST RED LAKE GOLD MINES

West Red Lake Gold Mines Ltd. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung und Erschließung seiner Vorzeige-Goldmine Madsen und der dazugehörigen 47 km2 großen, äußerst höffigen Liegenschaft im Revier Red Lake in Ontario gerichtet ist. Im ertragreichen Goldrevier Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontarios wurden über 30 Millionen Unzen Gold aus hochgradigen Zonen gefördert; das Revier beherbergt einige der reichsten Goldlagerstätten der Welt. WRLG verfügt zudem über sämtliche Anteile am Konzessionsgebiet Rowan in Red Lake, das sich über eine ausgedehnte Konzessionsfläche von 31 km2 erstreckt und auch drei in der ehemals aktive Goldminen – Rowan, Mount Jamie und Red Summit – umfasst.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78920/2025-03-19-WRLG_DE_PRcom.007.png

FÜR WEST RED LAKE GOLD MINES LTD.

Shane Williams

Shane Williams

President & Chief Executive Officer

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Gwen Preston

Vice President Communications

Tel: (604) 609-6132

E-Mail: investors@wrlgold.com oder auf der Webseite des Unternehmens unter www.westredlakegold.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS UND ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie antizipieren, erwarten, schätzen, prognostizieren, planen und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse hindeuten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements; sie unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung abweichen. Dazu zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf die endgültige Genehmigung der Loan Bonus Warrants durch die TSXV, Aussagen bezüglich der Pläne und des Zeitplans für die mögliche Wiederaufnahme des operativen Betriebs in der Mine Madsen, das Potenzial (einschließlich der Menge an Tonnen Material aus dem Massenprobenahmeprogramm) der Mine Madsen, den Nutzen des Probeabbaus, den Zeitpunkt der Fertigstellung des Verbindungsstollens, den Zeitpunkt der Fertigstellung des Camps der Mine Madsen, etwaiges ungenutztes Wachstumspotenzial in der Lagerstätte Madsen oder der Lagerstätte Rowan sowie die zukünftigen Ziele und Pläne des Unternehmens. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Volatilität der Märkte, die Lage auf den Finanzmärkten für die Wertpapiere des Unternehmens, die Schwankungen der Rohstoffpreise, der Zeitplan und die Ergebnisse der Aufräum- und Sanierungsarbeiten in der Mine Madsen sowie Änderungen der Geschäftspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Schlüsselerwartungen und Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Tatsache, dass das Unternehmen seine erklärten Geschäftsziele weiterverfolgen wird und dass es in der Lage sein wird, zusätzliches Kapital zu beschaffen, um damit fortzufahren. Obwohl das Managements des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen gegenüber solchen Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten sind im Lagebericht des Unternehmens (Managements Discussion and Analysis) für das Jahr zum 30. November 2023 und im Jahresbericht des Unternehmens für das Jahr zum am 30. November 2023 enthalten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden können.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Für weitere Informationen über das Unternehmen sollten Investoren die kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens lesen, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

