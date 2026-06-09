Miivo schließt Übernahme von Tandem Partners ab

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VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA (9. JUNI 2026) / IRW-PRESS / MIIVO HOLDINGS CORP. (Miivo oder das Unternehmen) (TSXV: MIVO) (OTCQB: MIVOF) (FWB: L7S) freut sich, bezugnehmend auf seine Pressemitteilungen vom 18. März 2026 und 19. Januar 2026 bekannt zu geben, dass es den Abschluss seiner bereits zuvor bekannt gegebenen Transaktion mit Tandem Partners (Tandem), einem in Dubai (VAE) ansässigen Privatunternehmen im Besitz von Alexander Damouni, dem CEO von Miivo, Rabih Brair, dem CFO von Miivo, (zusammen die Principals) und einem Drittaktionär (zusammen die Tandem-Aktionäre), abgeschlossen hat, dem zufolge das Unternehmen sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Tandem (jeweils eine Tandem-Aktie) von den Tandem-Aktionären erworben hat (die Transaktion).

Tandem ist von Anfang an fest in unsere Betriebe eingebunden und diese Transaktion formalisiert eine Beziehung, die sich bereits als essenziell für die Entwicklung von Miivo erwiesen hat, sagte Alexander Damouni, Chief Executive Officer von Miivo. Die vollständige Integration des Teams von Tandem stärkt unsere betrieblichen Fähigkeiten, erweitert unser geografisches Profil und bietet Zugang zu etablierten Vertriebskanälen, strategischen Partnerschaften und langjährigen Kundenbeziehungen, die das kontinuierliche Wachstum unserer KI-gestützten Geschäftslösungen fördern.

Rabih Brair, Chief Financial Officer von Miivo, fügte hinzu: Diese Transaktion ist eine natürliche Konsolidierung der finanziellen, betrieblichen und strategischen Führung. Wir erwarten erhebliche Effizienzen und eine verstärkte Ausrichtung, während wir weiterhin eine skalierbare, KI-gesteuerte Plattform für KMU aufbauen.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass der Zeitraum zwischen der behördlichen Zustimmung und dem formellen Abschluss aufgrund unvorhergesehener Verzögerungen infolge der jüngsten geopolitischen Entwicklungen verlängert wurde, die bestimmte administrative, rechtliche und grenzüberschreitende Verarbeitungsaktivitäten betrafen. Diese Verzögerungen waren verfahrenstechnischer Natur und hatten keinen Einfluss auf die zugrunde liegenden Bedingungen der Transaktion.

Über Tandem

Miivo hat sich in der Vergangenheit im Rahmen einer langjährigen vertraglichen Beziehung auf Tandem verlassen, unter der Tandem CEO- und CFO-Dienstleistungen für das Unternehmen erbrachte und eine entscheidende Rolle bei der Produktentwicklung seiner führenden KI-CFO-Lösung spielte. Tandem ist ein spezialisiertes Beratungs- und betriebliches Managementunternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen strategische Planung, finanzielle Restrukturierung und Geschäftstransformation für wachstumsstarke Kunden sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in mehreren Regionen.

Der Abschluss der Transaktion ist eine natürliche Weiterentwicklung dieser Beziehung und unterstützt die umfassendere Strategie von Miivo durch die Konsolidierung der betrieblichen Führung und den Ausbau der internen Kapazitäten. Während Miivo seine KI-gestützten Produkte und Dienstleistungen weiter skaliert, wird die Integration von Tandem voraussichtlich die Marktreichweite von Miivo erhöhen, die Ausführungskapazität verbessern und das kontinuierliche Wachstum der KI-gestützten Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens fördern.

Bedingungen der Transaktion

Die Transaktion wurde gemäß den Bedingungen einer Aktientauschvereinbarung (die Vereinbarung) vom 17. Januar 2026 durchgeführt, wodurch das Unternehmen alle ausstehenden Tandem-Aktien von den Tandem-Aktionären für eine Gegenleistung von insgesamt 1.250.000 CAD (zusammen die Gegenleistung) erworben hat, von der ein Drittel (1/3) in bar und zwei Drittel (2/3) in Form von Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) zahlbar sind.

Beim Abschluss zahlte das Unternehmen 208.333,33 $ in bar und gab insgesamt 694.444 Stammaktien unter Annahme eines Preises von 0,60 $ pro Stammaktie an die Tandem-Aktionäre aus. Der restliche Teil der Gegenleistung, bestehend aus zusätzlichen 208.333,33 $ in bar und weiteren 694.444 Stammaktien, ist gemäß den Bedingungen der Vereinbarung an dem Datum zahlbar, das sechs Monate auf den Abschluss folgt.

Im Zuge der Transaktion kam es zu keinem Kontrollwechsel beim Unternehmen. Nach dem Abschluss ist Tandem eine 100-%-Tochtergesellschaft des Unternehmens.

Transaktion mit einer nahestehenden Partei

Da die Principals Direktoren und Officers von Miivo sind, stellt die Transaktion eine Transaktion mit einer nahestehenden Partei gemäß Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) dar. Das Unternehmen beruft sich auf die Ausnahmen von den Anforderungen für eine formelle Bewertung und die Genehmigung der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101, da der marktgerechte Wert der Gegenleistung für die Transaktion 25 % der Marktkapitalisierung von Miivo nicht übersteigt und die Stammaktien nicht an einem spezifizierten Markt im Sinne von MI 61-101 notiert sind.

Über Miivo Holdings Corp.

Miivo Holdings Corp. (TSXV: MIVO) (OTCQB: MIVOF) (FWB: L7S) transformiert den Zugang von KMU zu Finanzdaten, indem künstliche Intelligenz genutzt wird, um geschäftliche Erkenntnisse auf Enterprise-Niveau in einer für KMU geeigneten Größenordnung bereitzustellen. Die KI-gestützte Managementplattform des Unternehmens ermöglicht es kleinen und mittleren Unternehmen, ihre Betriebsabläufe zu optimieren, die finanzielle Performance zu verbessern und das Wachstum durch datenbasierte Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Geführt von einem Führungsteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Technologie und KI ist Miivo an der Spitze des schnell expandierenden KI-SaaS-Marktes für KMU-Lösungen positioniert.

Im Namen des Board of Directors

(gezeichnet) Alexander Damouni

Alexander Damouni, Chief Executive Officer

Weitere Informationen finden Sie unter: www.miivo.ai/

Tel: +1 (604) 377 0403

Email: info@miivoholdings.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen der Unternehmensleitung hinsichtlich der Übernahme von Tandem, der Integration des Geschäfts von Tandem in Miivo sowie der erwarteten Vorteile und Synergien der Transaktion widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind, einschließlich aller Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen oder Absichten hinsichtlich der Zukunft, unter anderem die Fähigkeit von Miivo, die kombinierten Kompetenzen von Miivo und Tandem zu nutzen, um Wachstum und Innovation im KMU-Sektor voranzutreiben, die Erwartung, dass die Transaktion operative Synergien schaffen, den Shareholder Value steigern und Miivo als Marktführer im AI-SaaS-Markt positionieren wird, sowie andere Aussagen zu den zukünftigen Geschäftsstrategien, Plänen und Zielen des Unternehmens. Solche Aussagen unterliegen Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, wie beispielsweise Marktschwankungen, regulatorische Änderungen, technologische Fortschritte von Wettbewerbern sowie unvorhersehbare Verschiebungen der Verbrauchernachfrage, die alle die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen könnten, Tandem erfolgreich zu integrieren, erwartete Synergien zu realisieren oder seine proprietären KI-Technologien anderweitig effektiv zu nutzen und sich als Marktführer im KI-SaaS-Markt zu etablieren. Globale geopolitische Ereignisse können sich weiterhin auf den operativen Betrieb des Unternehmens auswirken, unter anderem durch Störungen internationaler Verwaltungs- und Regulierungsprozesse. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen, die von der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Warnhinweis. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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