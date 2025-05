MicroVision meldet die Ergebnisse des ersten Quartals 2025

REDMOND, WA / ACCESS Newswire / 12. Mai 2025 / MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), ein Technologiepionier, der fortschrittliche Wahrnehmungslösungen für Autonomie und Mobilität anbietet, gab heute seine Ergebnisse des ersten Quartals 2025 bekannt.

Wichtigste Geschäftsergebnisse

– Einrichtung eines Advisory Board für die Verteidigungsindustrie, um die strategische Expansion zu beschleunigen und Umsatzmöglichkeiten in den Bereichen Verteidigungstechnologie und Militär zu erschließen.

– Weitere Impulse für kurzfristige Umsatzmöglichkeiten von mehreren führenden Industrieunternehmen im Bereich autonomer mobiler Roboter (AMR) und fahrerloser Transportsysteme (AGV).

– Vertiefung der Führungskompetenz durch die Ernennung von Glen DeVos, dem ehemaligen CTO von Aptiv, als Chief Technology Officer von MicroVision, um die innovative Produktplanung und die verbesserte Markteinführungsstrategie des Unternehmens zu leiten.

– Fortgesetzte Zusammenarbeit mit erstklassigen globalen Automobil-OEMs, mit sieben großvolumigen Ausschreibungen für Personenkraftwagen und kundenspezifischen Entwicklungsmöglichkeiten.

– Skalierung der Produktion, um die erwartete Volumennachfrage zu decken und eine kontinuierliche und ununterbrochene Lieferung von Sensoren und integrierter Software zu gewährleisten.

– Aufrechterhaltung der finanziellen Disziplin nach der Straffung der Kostenstruktur im Jahr 2024, was zu einer weiteren Verbesserung des Cash-Burns in einem Quartal führte.

– Beschaffung von 8 Millionen $ im ersten Quartal 2025 durch einen Aktienverkauf, aufbauend auf der Wandelanleihe-Fazilität im Wert von 75 Millionen $ mit einem institutionellen Investor im vierten Quartal 2024.

MicroVision ist gut positioniert, um sich Umsatzchancen für 2025 aus dem Bereich Industrie zu sichern, sagte Sumit Sharma, Chief Executive Officer von MicroVision. Unser einzigartiges Wertversprechen ist und bleibt unsere integrierte Wahrnehmungssoftware. Wir bieten Industriekunden und Automobilherstellern überzeugende Lösungen zu attraktiven Preisen.

Dank der jüngsten Kapitalsteigerungen ist MicroVision mit einer verbesserten Kostenstruktur gut auf dem Markt positioniert, um der Kundennachfrage nachzukommen. Darüber hinaus können wir dank unserer Produktionsverpflichtung mit ZF in den nächsten 12 bis 18 Monaten großvolumige Lieferungen zur Deckung der Nachfrage in einer Größenordnung von 30 bis 50 Millionen $ vornehmen“, so Anubhav Verma, Chief Financial Officer von MicroVision.

Wichtigste Finanzergebnisse des 1. Quartals 2025

– Der Umsatz im ersten Quartal 2025 betrug 0,6 Millionen $, verglichen mit 1,0 Millionen $ im ersten Quartal 2024, was auf die Nachfrage hauptsächlich von Industriekunden zurückzuführen war.

– Die gesamten betrieblichen Aufwendungen für das erste Quartal 2025 beliefen sich auf 14,1 Millionen $, was einem Rückgang von 47 % gegenüber 26,4 Millionen $ im ersten Quartal 2024 entspricht.

– Der Nettoverlust für das erste Quartal 2025 belief sich auf 28,8 Millionen $ bzw. 0,12 $ pro Aktie. Darin enthalten sind 16,9 Millionen $ an nicht zahlungswirksamen Kosten, einschließlich 4,7 Millionen $ an nicht zahlungswirksamen Kosten für die Tilgung von Schulden, 2,6 Millionen $ an nicht zahlungswirksamen nicht realisierten Gewinnen aus Warrants und Derivaten, 12,9 Millionen $ an nicht zahlungswirksamen Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit den Finanzierungen, 1,9 Millionen $ an nicht zahlungswirksamen aktienbasierten Vergütungsaufwendungen, verglichen mit einem Nettoverlust von 26,3 Millionen $ oder 0,13 $ pro Aktie, der 3,7 Millionen $ an nicht zahlungswirksamen aktienbasierten Vergütungsaufwendungen beinhaltet, für das erste Quartal 2024.

– Das bereinigte EBITDA lag im ersten Quartal 2025 bei einem Verlust von 10,7 Millionen $ im Vergleich mit einem Verlust von 18,7 Millionen $ im ersten Quartal 2024.

– Der Mittelabfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag im ersten Quartal 2025 bei 14,1 Millionen $ im Vergleich mit einem Mittelabfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im ersten Quartal 2024 von 20,8 Millionen $.

– Das Unternehmen beendete das erste Quartal 2025 mit Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in Höhe von 69,0 Millionen $, einschließlich Wertpapieren des Anlagevermögens, im Vergleich mit 74,7 Millionen $ zum 31. Dezember 2024.

Zum 31. März 2025 hatte das Unternehmen, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, Zugang zu Kapital in Höhe von 143,4 Millionen $, einschließlich 113,4 Millionen $ im Rahmen seiner bestehenden At-the-Market-(ATM)-Fazilität und 30 Millionen $ aus der verbleibenden Verpflichtung gemäß der Wandelanleihe-Fazilität.

Telefonkonferenz und Webcast: Ergebnisse für das 1. Quartal 2025

MicroVision wird am Montag, den 12. Mai 2025 um 13:30 Uhr PT/16:30 Uhr ET (22:30 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, die aus einem vorbereiteten Kommentar des Managements, einer Folienpräsentation und einer Frage-und-Antwort-Runde bestehen, um die Finanzergebnisse zu besprechen und ein Geschäftsupdate zu geben. Analysten und Investoren können während des Live-Webcasts am 12. Mai 2025 Fragen an das Management stellen und diese HIER im Vorfeld der Telefonkonferenz einreichen.

Der Live-Webcast kann auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens unter der Registerkarte Events unter ir.microvision.com/events abgerufen werden. Der Webcast wird auf der Website zur späteren Ansicht archiviert.

Bevorstehender Retail Investor Day von MicroVision am 20. Mai 2025

Retail Investor Day von MicroVision am Dienstag, den 20. Mai 2025, in Redmond, Washington.

Beim Retail Investor Day von MicroVision haben Aktionäre die Gelegenheit, sich mit dem Führungsteam des Unternehmens zu treffen und Fragen zu stellen, darunter auch dem neuen Chief Technology Officer Glen DeVos. Die Führungsriege wird über Fortschritte im Produktportfolio von MicroVision, die Erweiterung der Geschäftsstrategie des Unternehmens und neue Marktchancen sprechen.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Klicken Sie HIER, um eine Einladung zur persönlichen Teilnahme in Redmond, Washington, anzufordern. Die Video-Highlights vom Retail Investor Day von MicroVision sind innerhalb einer Woche nach der Veranstaltung HIER abrufbar. Informationen, die im Rahmen der Town-Hall-Session und des interaktiven Mittagessens übermittelt werden, sind Informationen, die MicroVision öffentlich gemeldet hat.

Agenda in Redmond, Washington am Dienstag, 20. Mai 2025:

– 9:00 Uhr bis 10:30 Uhr PT: Das Mitfahrfahrzeug führt Sie durch Straßen und Autobahnen in der Umgebung sowie interaktive Live-Produktvorführungen.

– 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr PT: Town-Hall-Session mit Erläuterungen des Managements und Präsentation.

– 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr PT: Interaktives Mittagessen.

Über MicroVision

MicroVision fördert die weltweite Einführung innovativer Wahrnehmungslösungen, um Mobilität und Autonomie sicherer zu machen. Dank der hervorragenden Ingenieurkompetenz in Redmond, Washington und Hamburg, Deutschland, entwickelt und bietet MicroVision eine integrierte Lösung, die auf seinem Wahrnehmungs-Softwarepaket aufbaut und Anwendungssoftware integriert und Daten aus differenzierten Sensorsystemen verarbeitet. Die firmeneigenen Technologielösungen von MicroVision bieten verbesserte Sicherheit für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen, einschließlich Robotik, automatisierte Lagerhaltung und Landwirtschaft, sowie für die Automobilindustrie, wobei es fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonomes Fahren beschleunigt, und für militärische Anwendungen. MicroVision ist tief in der MEMS-basierten Laserstrahlabtastungstechnologie verwurzelt, die MEMS, Laser, Optik, Hardware, Algorithmen und Software für maschinelles Lernen integriert, und verfügt über das Fachwissen, um sichere Mobilität in der Geschwindigkeit des Lebens zu ermöglichen.

Wenn Sie nähere Informationen erhalten möchten, besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens unter www.microvision.com, oder Facebook unter www.facebook.com/microvisioninc bzw. folgen Sie MicroVision auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/microvision/.

MicroVision, MAVIN, MOSAIK und MOVIA sind eingetragene Marken von MicroVision, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen eingetragenen Marken stehen im Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Nicht GAAP-konforme Informationen

Als Ergänzung zu den nach GAAP erstellten verkürzten Jahresabschlüssen von MicroVision präsentiert das Unternehmen den Investoren die nicht GAAP-konforme Kennzahl des bereinigten EBITDA und bereinigter Bruttogewinn. Das bereinigte EBITDA wird aus dem GAAP-Nettogewinn (-verlust) errechnet, der um die Auswirkungen der folgenden Faktoren bereinigt wird: Zinserträge und Zinsaufwendungen, Einkommenssteueraufwendungen, Abschreibungen, nicht zahlungswirksame Gewinne und Verluste, aktienbasierte Vergütung und Umstrukturierungskosten. Der bereinigte Bruttogewinn wird als GAAP-konformer Bruttogewinn vor aktienbasierten Vergütungsaufwendungen und der Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, die in den Umsatzkosten enthalten sind, errechnet.

MicroVision ist der Ansicht, dass die Darstellung des bereinigten EBITDA und des bereinigten Bruttogewinns dem Management und den Investoren wichtige zusätzliche Informationen über Finanz- und Geschäftstrends liefert, die Konsistenz und Vergleichbarkeit mit früheren Finanzberichten von MicroVision gewährleistet und Vergleiche mit anderen Unternehmen der Branche erleichtert, von denen viele ähnliche nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen zur Ergänzung ihrer GAAP-konformen Ergebnisse verwenden. Intern verwendet das Management diese nicht GAAP-konforme Kennzahl bei der Bewertung der Betriebsleistung, da der Ausschluss der oben beschriebenen Posten eine zusätzliche nützliche Kennzahl für die Betriebsergebnisse des Unternehmens darstellt und den Vergleich der Kernbetriebsleistung des Unternehmens mit früheren Zeiträumen und seinen Geschäftszielen erleichtert. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA und der bereinigte Bruttogewinn für Investoren bei der Beurteilung der operativen Leistung von MicroVision und bei der Bewertung des Unternehmens nützlich ist.

Das bereinigte EBITDA und der bereinigte Bruttogewinn werden nicht in Übereinstimmung mit GAAP berechnet und sollte als Ergänzung zu den nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen betrachtet werden, nicht aber als Ersatz für oder besser als diese. Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen haben insofern ihre Grenzen, als sie nicht alle Kosten widerspiegeln, die mit der Geschäftstätigkeit von MicroVision verbunden sind und gemäß GAAP ermittelt werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass auch in Zukunft Ausgaben anfallen werden, die den oben beschriebenen nicht GAAP-konformen Anpassungen ähneln, und der Ausschluss dieser Posten aus den nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sollte nicht als Hinweis darauf gewertet werden, dass diese Kosten ungewöhnlich oder selten sind. Das Unternehmen kompensiert die Einschränkungen der bereinigten EBITDA-Kennzahl, indem es den GAAP-konformen Nettogewinn (-verlust), der nach Ansicht des Unternehmens die am besten vergleichbare GAAP-konforme Kennzahl ist, an prominenter Stelle ausweist und den Investoren eine Abstimmung des GAAP-konformen Nettogewinns (-verlusts) mit dem bereinigten EBITDA zur Verfügung stellt.

Auch beim bereinigten Bruttogewinn kompensiert das Unternehmen die Einschränkungen dieser Kennzahl, indem es den GAAP-konformen Bruttogewinn, der sich aus der Differenz zwischen Umsatzerlösen und Umsatzkosten ergibt und nach Ansicht des Unternehmens die am ehesten vergleichbare GAAP-konforme Kennzahl ist, an prominenter Stelle ausweist und den Anlegern einen Abgleich zur Verfügung stellt, indem es die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen und die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, die in den Umsatzkosten enthalten sind, herausrechnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, einschließlich Kundenbindung und der Erfolgswahrscheinlichkeit, Möglichkeiten zur Generierung von Einnahmen und Barmitteln, Kostensenkung, die Marktposition, das Produktportfolio, die Produkt- und Herstellungskapazitäten, Zugang zu Kapital und Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten sowie die erwarteten Umsätze, Ausgabe und den erwarteten Barmitteleinsatz, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden, gehören: das Risiko mit begrenzten Barmitteln zu operieren oder bei Bedarf zusätzliches Kapital zu beschaffen; die Marktakzeptanz seiner Technologien und Produkte oder für Produkte, die seine Technologien enthalten; das Versagen seiner Geschäftspartner, die im Rahmen seiner Vereinbarungen erwarteten Leistungen zu erbringen, seine finanziellen und technischen Ressourcen im Vergleich zu denen seiner Konkurrenten; seine Fähigkeit, mit dem raschen technologischen Wandel Schritt zu halten; staatliche Regulierung seiner Technologien; seine Fähigkeit, seine geistigen Eigentumsrechte durchzusetzen und seine geschützten Technologien zu schützen; die Fähigkeit, Kunden zu gewinnen und Partnerschaftsmöglichkeiten zu entwickeln; der Zeitpunkt der Markteinführung von Produkten und Verzögerungen in der Produktentwicklung; die Fähigkeit, wichtige technische Meilensteine bei Schlüsselprodukten zu erreichen; die Abhängigkeit von Dritten bei der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und der Vermarktung seiner Produkte; mögliche Produkthaftungsansprüche; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Notierung an der Nasdaq-Börse aufrechtzuerhalten, und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den SEC-Berichten des Unternehmens genannt werden, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K, der Quartalsberichte auf Formular 10-Q und anderer bei der SEC eingereichter Berichte. Diese Faktoren sollen keine vollständige Liste der allgemeinen oder spezifischen Faktoren darstellen, die das Unternehmen beeinflussen können. Es ist anzuerkennen, dass andere Faktoren, einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Faktoren und Geschäftsstrategien, jetzt oder in Zukunft von Bedeutung sein können, und dass die in dieser Mitteilung dargelegten Faktoren das Unternehmen in größerem Umfang als angegeben beeinflussen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird von den Bundeswertpapiergesetzen ausdrücklich verlangt, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Umstände oder aus anderen Gründen.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.