Metallis meldet zur Saisonmitte große Fortschritte bei den Bohrungen auf Greyhound in Idaho

VANCOUVER, BC, 9. Oktober 2025 / IRW-Press / Metallis Resources Inc. (TSXV: MTS) (OTCQB: MTLFF) (das Unternehmen oder Metallis) freut sich, ein Update zu seiner Diamantkernbohrkampagne 2025 (das Programm) im Konzessionsgebiet Greyhound (das Greyhound oder Konzessionsgebiet) im Zentrum von Idaho (USA) bereitzustellen. Bislang wurden sieben Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.143 Metern fertiggestellt. Die Bohrarbeiten sind jetzt im letzten Zielgebiet bei Birdie im Gange (siehe Karte 1). Das Konzessionsgebiet beherbergt zahlreiche historische Abbaustätten und bietet ein erhebliches unerschlossenes Explorationspotenzial. In diesem Jahr werden diese Ziele zum ersten Mal mittels Bohrungen überprüft.

Greyhound zeichnet sich durch ausgedehnte Scherzonen aus, die polymetallische Quarz-Sulfid-Gänge enthalten, in denen Silber-, Gold- und Antimonmineralisierungen in Paragenese mit Sphalerit (Zinkblende), Bleiglanz und Stibnit vorkommen. Dieses Multimetallprofil erhöht die strategische Bedeutung des Konzessionsgebiets, da Antimon neben Silber und Gold etwa 20 % des In-situ-Wertes ausmacht. Nach den jüngsten Versorgungsunterbrechungen und Exportbeschränkungen aus China unterstreicht die Rolle von Antimon als kritisches Mineral den potenziellen Wert des Projekts weiter. Wichtig ist, dass Greyhound basierend auf soliden Silber-Gold-Fundamentaldaten weiterentwickelt werden kann und gleichzeitig ein erhebliches strategisches Versorgungspotenzial für Antimon beibehält.

Dave Dupre, VP of Exploration, kommentierte: Das diesjährige Bohrprogramm hat durchweg ermutigende Ergebnisse geliefert und das Team bemüht sich nun darum, vor Ende der Saison so viel wie möglich zu erledigen. Bis dato wurden sieben Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.143 Meter in den Zonen Bulldog und 1350 niedergebracht. Die Bohranlage wurde nun zum Ziel Birdie verlegt, wo vier weitere Bohrungen geplant sind. Wir sind von den bisherigen Ergebnissen sehr ermutigt und sind begeistert, dass wir mit der Exploration in dem hochinteressanten Konzessionsgebiet Greyhound erst am Anfang stehen.

Zielgebiet 1350

Die Bohrungen im Zielgebiet 1350 haben eine hochgradige Silber-Gold-Antimon-Zone erweitert, die aus dem historischen Bergbau bekannt ist. Die Bohrungen zielten auf mehrere Zonen in der Nähe des Stollens Lower Rufus ab, wo historische Schlitzprobenahmen auf einer Strecke von 36,9 m in diesem Stollen 1,85 g/t Au und 785 g/t Ag (10,6 g/t AuÄq*) enthielten. Der Bohrplan für 2025 sah vor, die Scherzone oberhalb und unterhalb des Stollens sowie die Zone 70 m in südlicher Streichrichtung zu durchteufen.

Drei Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 659,8 m, die von einer einzigen Plattform aus niedergebracht wurden, haben alle eine starke Sulfidmineralisierung über beträchtliche Längen durchteuft. Die Scherzonen variierten zwischen 7 m und 25 m (mit unbekannter wahrer Mächtigkeit) und enthielten Sulfide wie Arsenopyrit, Pyrit, Bleiglanz, Sphalerit und Stibnit, die alle mit der Silbermineralisierung korrelieren (siehe Abbildung 1). Die mineralisierte Scherzone wurde nun über 100 m vertikal und 70 m horizontal verfolgt. Mit drei eindeutigen Abschnitten kann das Team die Morphologie der mineralisierten Scherzone jetzt besser eingrenzen.

Zielgebiet Bulldog

Im Zielgebiet Bulldog wurden vier Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 483,6 Metern von zwei Bohrplattformen aus niedergebracht, die sich mittig auf einer 12 Meter breiten Silber-Gold-Antimon-Scherzone befand, wo Oberflächenproben bis zu 4,9 % Sb und 3.360 g/t Ag enthielten. Die Bohrungen haben semimassive Sulfidzonen bestätigt, die in Quarz-Sulfid-Gängen mit Pyrit, Arsenopyrit und Spuren von Sphalerit, Bleiglanz und Stibnit beherbergt sind.

Die Strukturanalyse ergab bisher nicht identifizierte, nach Osten einfallende Geometrien, während postmineralische Intrusionsgänge in den Bohrlöchern GH25-01 und GH25-04 (siehe Bild 3) die Mineralisierung lokal verschoben haben könnten. In mehreren Bohrlöchern wurden einige mineralisierte Gänge angetroffen, was darauf hindeutet, dass das System lateral ausgedehnter ist als ursprünglich angenommen.

Zielgebiet Birdie

Im Zielgebiet Birdie sind vier Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 500 m geplant (siehe Abbildung 5). Das Bohrgerät befindet sich derzeit bei Upper Birdie, wo zwei Scherenbohrungen unterhalb des oberen Portals geplant sind. Zwei weitere Bohrungen sind auf einer anderen Plattform 50 m südöstlich am Lower Birdie geplant (siehe Karte 1). Das Zielgebiet Birdie befindet sich auf einem parallelen Trend zur Hauptscherzone Greyhound. Die Ergebnisse der Bohrungen werden voraussichtlich unser Verständnis der parallelen Scherzonen verbessern.

Im Zielgebiet Birdie wurden bedeutende Gold- und Silbervorkommen gefunden, wo zwei 70 m voneinander entfernte Schürfgräben sowie historische Stollen eine beträchtliche Scherzone mit Quarz-Sulfid-Gängen von insgesamt 1 bis 3 m Mächtigkeit aufdeckten. Ein 80 cm großer Lesestein aus dem Schürfgraben Upper Birdie enthielt 4.900 g/t Ag, während andere Proben in der Nähe bis zu 67,0 g/t AuÄq* enthielten. Ein 50 cm breiter Quarz-Sulfid-Gang, der im Schürfgraben Lower Birdie beprobt wurde, enthielt 18,15 g/t Au. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung von Birdie als goldreiche Zone und heben die außergewöhnlichen Goldgehalte hervor, die in der Vergangenheit übersehen wurden.

Über das Konzessionsgebiet Greyhound

Im Februar 2024 erwarb das Unternehmen eine Option auf das Konzessionsgebiet, das sich in Custer County, Idaho, etwa 42 km nordwestlich der Stadt Stanley und 35 km südlich der Mine Stibnite von Perpetua Resources befindet. Das Konzessionsgebiet war Anfang des 20. Jahrhunderts das Zentrum eines aktiven Silberbergbaureviers und umfasste eine Zeit lang ein Hüttenwerk und zwei aktive Minen entlang der 3,5 km langen Scherzone Greyhound.

Die Zielgebiete bei Greyhound sind in markanten Scherzonen mit polymetallischen Quarz-Sulfid-Gängen beherbergt, die erhöhte Konzentrationen an Gold, Silber, Antimon (einem kritischen Mineral), Blei und Zink enthalten. Sie sind vergleichbar mit zahlreichen Minen im Silver Valley in Nord-Idaho entlang der Interstate 90. Dieses berühmte Gebiet ist eines der produktivsten Silberreviere der Welt. Die Gesamtfördermengen sind beeindruckend: über eine Milliarde Unzen Silber, 3 Millionen Tonnen Zink und 8 Millionen Tonnen Blei im Gesamtwert von über 6 Milliarden Dollar, womit das Silver Valley zu den zehn größten Bergbaurevieren der Weltgeschichte zählt.

Qualifizierter Sachverständiger

David Dupre, P.Geo, Vice President – Exploration und qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Die Gehalte der Zone 1350 bei Greyhound sind historisch und können daher von Metallis nicht verifiziert werden, obwohl es keinen Grund gibt anzunehmen, dass sie unzutreffend sind.

*Die Gold- und Silberäquivalentwerte wurden aus den folgenden Preisen in US-Dollar berechnet: 2.500 $ pro Unze Au, 28 $ pro Unze Ag, 0,90 $ pro Pfund Pb, 1,20 $ pro Pfund Zn, 12,00 $ pro Pfund Sb.

Über Metallis

Metallis Resources Inc. ist ein in Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration auf Gold, Kupfer und Silber in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Kirkham in Kanada, das in der Region Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia liegt, sowie auf das Konzessionsgebiet Greyhound, einem Gold-/Silber-/Antimon-Ziel in Idaho, USA konzentriert.

Metallis wird unter den Symbolen MTS an der TSX Venture Exchange, MTLFF an der OTCQB Exchange und 0CVM an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und hat 84.680.003 ausstehende Stammaktien.

