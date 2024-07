MeliBio, Beteiligungsunternehmen von CULT Food Science, wird von Fast Company ausgezeichnet und gibt Wachstumszahlen bekannt

MeliBio erzielte im Juni einen Rekordumsatz für seinen bienenfreien Honig, der immer beliebter wird

Toronto, Ontario, 11. Juli 2024 / IRW-Press / CULT Food Science Corp. (CULT oder das Unternehmen) (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN00), eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, freut sich, die jüngsten Erfolge von MeliBio, eines vom Risikokapitalarm von CULT unterstütztes Unternehmen, bekannt zu geben. Das Unternehmen konnte in der ersten Jahreshälfte 2024 erhebliche Fortschritte in Bezug auf Umsatzwachstum, strategische Partnerschaften und branchenspezifische Anerkennung erzielen.

Wichtige Eckdaten:

– Die Partnerschaft von MeliBio mit Pow.bio zur Erweiterung der Fermentationstechnologie war ein Erfolg und führte zu entscheidenden Verbesserungen bei den Bioprozessergebnissen. Damit ist MeliBio für die erfolgreiche biotechnologische Herstellung (Biomanufacturing) von Gen 2-Produkten, die über Honig hinausgehen und das auf die Branchen für Bienenprodukte und Proteinzutaten im Wert von über 100 Milliarden $ abzielt, gut positioniert.

– Mellody, das Vorzeigeprodukt von MeliBio, hat sich hochkarätige Kunden gesichert und den Vertrieb mittels KeHE, UNFI und Performance Foodservice ausgedehnt.

– MeliBio wurde von Fast Company und der FoodTech 500 für seine Innovation und seinen Einfluss auf die Branche ausgezeichnet.

Im Januar wurden mehr als 1.000 Mellody-Aufträge an Kunden in den USA ausgeführt, was die starke Marktnachfrage zeigt.

Im März hatte MeliBio Pow.bio als bevorzugten Partner für die Skalierung seiner Fermentationstechnologie ausgewählt. Das Know-how von Pow.bio und die einzigartige KI-gestützte Fermentationsplattform werden MeliBio dabei unterstützen, seine Technologie auf die effizienteste Weise zu skalieren. Im Juni wurde deutlich, dass die Zusammenarbeit ein Erfolg war und entscheidende Verbesserungen bei den Bioprozessergebnissen erzielt wurden, was MeliBio das erfolgreiche Biomanufacturing von Gen-2-Produkten ermöglicht, die über Honig hinausgehen und das auf die Branchen für Bienenprodukte und Proteinzutaten im Wert von über 100 Milliarden $ abzielt.

Im März wurde MeliBio auch von Fast Company als eins der weltweit innovativsten Unternehmen des Jahres 2024 ausgezeichnet und es wurde in die prestigeträchtige FoodTech 500-Liste aufgenommen. Darüber hinaus debütierte Mellody in der Geschmacksrichtung Spicy Habanero auf der Expo West und der Pizza Expo, wodurch über 600 neue Vertriebskontakte (Leads) generiert und eine Vertriebsvereinbarung mit KeHE, einem nationalen Händler für Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte und Online-Anbieter, abgeschlossen wurde.

Im April hatte MeliBio einen Vertriebsvertrag mit UNFI abgeschlossen, was die landesweite Verfügbarkeit von Mellody sicherstellte. Die positive Dynamik setzte sich mit einem nationalen Vertriebsvertrag mit Performance Foodservice sowie regionalen Vertriebsvereinbarungen mit Ace Natural und Earthly Gourmet fort.

Der Juni war ein Rekordmonat für MeliBio: Mellody erzielte seinen höchsten Monatsumsatz und expandierte in 150 weitere Restaurants und Geschäfte in den USA, darunter das Restaurant Neat in Nolita, NYC, das sich im Besitz von Leonardo DiCaprio und Lewis Hamilton befindet. Diese Meilensteine unterstreichen die wachsende Popularität und Marktdurchdringung des Produkts.

Kommentar des Managements

Mitchell Scott, CEO von CULT Food Science, erklärte: Die Erfolge von MeliBio in diesem Jahr zeigen das Engagement für Innovation und strategisches Wachstum. Der Erfolg unterstreicht nicht nur das Potenzial von MeliBio, sondern bekräftigt auch unser Engagement, bahnbrechende Fortschritte im Lebensmitteltechnologiesektor zu unterstützen. Diese Entwicklungen positionieren MeliBio und CULT für nachhaltiges Wachstum und kontinuierliche Wertschöpfung. MeliBio ist dank bevorstehender Produkteinführungen und zusätzlichen strategischen Partnerschaften bereit für weiteres Wachstum. Außerdem plant das Unternehmen sein Vertriebsnetzwerk auszubauen und neue Märkte zu erschließen, um seine Position als führendes Unternehmen in der Branche für zelluläre Landwirtschaft (CellAg) zu festigen. MeliBio ist ein weiteres Fallbeispiel für den Risikokapitalarm von CULT als erstem Kapitalgeber, der innovative Projekte unterstützt, die bahnbrechende Ideen im CellAg-Bereich und darüber hinaus verfolgen.

Dienstleister-Projekte

Das Unternehmen hat mit Spark Newswire Inc. (Spark) am 10. Juli 2024 eine Beratungs- und Kapitalmarktberatungsvereinbarung abgeschlossen (Spark-Vereinbarung). Gemäß der Spark-Vereinbarung hat Spark sich bereit erklärt, bestimmte Investor Relations-, Consulting- und Beratungsdienstleistungen zu erbringen, darunter unter anderem: (i) Kampagnen zur Markenbekanntheit in sozialen Medien, (ii) Inhalts- und Kommunikationsstrategie und (iii) technische Marktanalysedienste. Als Gegenleistung für diese Dienstleistungen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, eine Bargebühr in Höhe von 100.000 $ zu zahlen. Die Spark-Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von sechs Monaten, vorbehaltlich einer einvernehmlichen Verlängerung. Spark steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und besitzt zum diesbezüglichen Zeitpunkt nach Kenntnis des Unternehmens keine Wertpapiere des Unternehmens, wobei allerdings ein leitender Mitarbeiter von Spark 400.000 Stammaktien des Unternehmens besitzt. Spark ist erreichbar unter: 800-885 W Georgia Street, Vancouver, BC V6C 3H1, Tel.-Nr.: 604-761-0543, E-Mail: chris@sparknewswire.com.

Das Unternehmen hat eine Vereinbarung mit Guerilla Capital (Guerilla) mit Datum vom 10. Juli 2024 über die Bereitstellung von Beratungsdienstleistungen für Investoren, Community-Aufbau und Kapitalmärkte für das Unternehmen geschlossen. Die Laufzeit des Projekts beträgt drei Monate. Guerilla steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, Guerilla für die dreimonatige Laufzeit eine Vorabgebühr von 15.000 $ plus HST zu zahlen. Mit diesbezüglichem Datum besitzt Guerilla nach Kenntnis des Unternehmens keine Wertpapiere des Unternehmens, ein leitender Mitarbeiter von Guerilla besitzt jedoch 80.000 Stammaktien des Unternehmens. Guerilla ist erreichbar unter: 84 Watson Lane, Dundas, ON L9H 1T3, Tel.-Nr.: +1 416 832 1874, E-Mail: info@guerillacapital.io.

Über CULT Food Science

CULT Food Science ist eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten. Das solide Portfolio von CULT mit Investitionen in innovative, von Risikokapitalgebern unterstützte Unternehmen im Bereich zellulären Landwirtschaft und im Labor gezüchtetes Fleisch verschafft Investoren einen breiten Zugang zur Zukunft der Lebensmittel. Unterstützt von einem Expertenteam mit umfassender Erfahrung in der Lebensmitteltechnologie und der Markteinführung von Konsumgütern ist CULT bestrebt, sich an der Spitze der Lebensmittelrevolution zu etablieren.

Über Further Foods

Further Foods revolutioniert die Ernährung von Haustieren durch seine innovative Marke Noochies! Noochies! nutzt fortschrittliche Technologien der zellulären Landwirtschaft, um Tiernahrungsprodukte mit hervorragenden Nährwertprofilen und ethischen Standards herzustellen. Noochies! hat kürzlich die weltweit ersten gefriergetrockneten, protein- und nährstoffreichen Leckerbissen für Haustiere eingeführt, die ohne Massentierhaltung hergestellt werden. Die Produkte von Noochies! sind derzeit in den Vereinigten Staaten und Kanada bei ausgewählten Einzelhändlern und im Internet unter www.noochies.co/ erhältlich.

